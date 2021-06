Moin-Moin!



Börsenblatt-News

VERANSTALTUNGENDie Frankfurter Buchmesse soll dieses Jahr wieder mit Besuchern stattfinden, sagt Messe-Direktor Juergen Boos. Geplant werde mit einem "großzügigen Hallen-Layout und deutlich verbreiterten Gängen zur Steuerung der Besucher".Am 20. und 21. November 2021 findet das Literatur-Event Buchberlin statt - in diesem Jahr mit einem neuen Konzept.Das Interesse an der Frankfurter Buchmesse 2021 ist stark. Buchmessedirektor Juergen Boos beobachtet ein reges Anmeldeverhalten und erwartet nahezu alle großen Verlage, Dienstleister und Konzerne aus Deutschland. Auch der internationale Zuspruch ist groß: Rund 50 Länderstände werden vertreten sein und alle wichtigen Auslandsmärkte abbilden - mit Schwerpunkt Europa.Auch in diesem Jahr findet die Lit:Cologne digital statt. Es sei ein anderes Gefühl, aber die Stimmung, die sei gut, so Oliver Jungen.RECHTLICHES & POLITIKWas genau wurde beschlossen, was sind die Argumente dafür und dagegen und wie ergeht es den Künstler*innen damit: Antworten auf die häufigsten Fragen zum neuen Urheberrecht.UK authors, among them Philip Pullman and Kate Mosse, are warning of a "potentially devastating" change to the UK's copyright laws.DIGITALISIERUNGWriter Erik Hoel got a new and powerful artificial intelligence to write his novel - and wasAUTORINNEN UND AUTORENThe notion that fictional characters' statements match their authors' beliefs is getting more and more popular, with authors being pushed by social media to change lines in their books.Nobel prize winner Saul Bellow's prescient takedown of criticism for criticism's sake.BUCHHANDELDie Buchhandlung konnte dank einiger Unterstützer zunächst leerstehend erhalten bleiben, nachdem ihr Eigentümer verstorben war. Nun hat sie einen neuen Besitzer.BUCHMARKTDie unter 40-Jährigen kaufen am häufigsten gebraucht, Frauen verkaufen öfter aussortierte Bücher als Männer und für 87 Prozent sind niedrigere Preise beim Kauf von Second-Hand. Büchern und -.Medien am wichtigsten: Ergebnisse des neuen "Momox Second-Hand-Reports".VERLAGEetingerDer Verlag feiert bald sein 75-jähriges Bestehen und kann sich über ein Umsatzplus im Jahr 2020 freuen.After centuries, Oxford University Press is facing closure. This marks the end of an era of printing in Oxford.RECHTLICHES UND POLITIKDie Bundesregierung plant, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld nach Juni um drei weitere Monate zu verlängern. Auch die Überbrückungshilfe III wird bis in den September ausgeweitet. sueddeutsche.de : Die neue UrheberrechtsreformDie wichtigsten Fragen und Antworten zur Urheberrechtsreform zusammengefasst.AUSZEICHNUNGEN UND PREISE"SchreibZeit" ist das neue Förderprogramm der Stiftung Niedersachsen, dass über vier Jahre junge Autor*innen unterstützen soll. wienerzeitung.at : Emmanuel Carrère ausgezeichnetDer Asturien-Preis, der auch als Nobelpreis Spaniens bezeichnet wird, wird an den französischen Autor Emmanuel Carrère verliehen. bb ) - Im Mai wurde der positive Umsatztrend fortgesetzt: Mit einem Plus von 9 Prozent hat der österreichische Buchhandel im Vergleich zum Vorjahresmonat abgeschlossen. piqd ) - ProPublica gelang es, einen ganzen Berg Steuerunterlagen von Megareichen wie Warren Buffett, Jeff Bezos oder Elon Musk aus den letzten 15 Jahren auszuwerten. Die Recherche ist bahnbrechend. Sie hat auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, und ich piqe hier das Original, weil es sich lohnt, im Detail nachzuschauen, wie die reichsten Menschen der Welt ihre Steuern drücken. piqd ) - Wie konnte das nur passieren? Noch vor zwei Jahrzehnten war Gruner + Jahr der größte Zeitschriftenverlag Europas, von der Konkurrenz viel beneidet und bewundert und für den Mutterkonzern Bertelsmann eine äußerst ergiebige Milchkuh, aber das ist lange her, fast schon eine Generation, heute gilt Gruner + Jahr nicht wenigen Managern in Gütersloh aus Auslaufmodell. bb ) - Von Null auf Eins, das schaffen in dieser Woche zwei Titel: Der Abschlussband der "Fifty Shades"-Variante von E L James und der zweite "Rupert undercover" von Klaus-Peter Wolf. Journalist Stefan Aust blickt in seiner Autobiografie auf 50 bewegte Berufsjahre zurück.