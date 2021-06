Moin-Moin!



BÖRSENBLATT-NEWS

BUCHHANDELSeit einem Jahr pöbeln Jugendliche vor einer Gelsenkirchener Buchhandlung. "Viele Kunden steigen eine Haltestelle eher aus oder kommen ganz früh zum Buchladen, um den Jugendlichen nicht zu begegnen", beklagt die Filialleiterin.Große Freude für Julia Erlen, die die Buchhandlung Winnemuth in Hann. Münden erst im vergangenen Jahr übernommen und mit großem Engagement fortgeführt hat: Jetzt wird sie und ihr Team mit der Auszeichnung als Niedersäschsische Buchhandlung des Jahres 2021 belohnt.VERLAGEDer Friedrich Oetinger Verlag wird 75. Dazu im Gespräch: Julia Bielenberg, Leiterin der Verlagsgruppe Oetinger.VERANSTALTUNGENDie lit:potsdam hat als erstes deutsches Literaturfestival nach dem Lockdown wieder als reine Präsenzveranstaltung stattgefunden.Brandenburgs Kultusministerin Manja Schüle lobt das Konzept von LIT:potsdam: Es sei ein tolles Festival, das Begegnungen mit der Literatur ermögliche, so Schüle.RECHTLICHES & POLITIKIn der Corona-Pandemie wird ein altbekanntes Problem wieder sehr deutlich: Wie stehen Wissenschaft und Demokratie zueinander, und wie vertragen sie sich?Die G7 haben eine Steuerrevolution beschlossen: Die großen multinationalen Konzerne sollen in dem Land Steuern zahlen, in dem sie Umsatz machen. Dazu soll ein weltweit gültiger Mindeststeuersatz von mindestens 15 Prozent kommen.In einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" spricht sich die Literaturkritikerin, Moderatorin und Autorin Elke Heidenreich vehement gegen das Gendern aus: "Das ist alles ein verlogener Scheißdreck".AUTORINNEN UND AUTORENFriederike Mayröcker, eine der bedeutendsten Dichterinnen der Gegenwart, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. bgl ) - So unscheinbar dies alles erzählt wird: Man beginnt - für einen kleinen Moment - , die Gegenstände im eigenen Haushalt mit anderen Augen zu sehen. Plötzlich entdeckt man zum Beispiel einen Löffel, der inmitten der anderen ein Unikat ist. Und man wird nie mehr vergessen, dass die Packungsbeilage sich zutiefst wünscht, "so zurückgefaltet zu werden, wie sie in der Packung vorgefunden worden war". Von nun an wird man diesem Wunsch genügen. Was für ein Vorsatz.<--- bestellen fk ) - Die Schriftstellerin , die, vermutlich 1944, im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, schrieb zumeist über den Beruf, die Ausbildung und die Geschichte des Arztes. Bekannt und berühmt wurde sie aber mit ihrem Buch "Die Macht des Charlatans" aus dem Jahr 1937. Nun ist dieses Standardwerk einem Essay von Volker Breidecker in der "Anderen Bibliothek" wiederveröffentlicht worden. Ein Auszug daraus und ein kurzes Feuilleton der Autorin mit dem Titel "Grenze" ist hier zu lesen. - Essay und Nachwort zu Grete De FrancescoVon Volker Breidecker<--- bestellen radio ) - Von Eva Schobel zur Verleihung des Günter-Eich-Preises an Friederike Mayröcker piqd ) - Sie hat bis sie mit 96 Jahren in Wien gestorben ist, an die 100 Bücher geschrieben. Sie lassen sich auf keinen Begriff bringen, weil sie oft und immer wieder die Formen wandelten. Mit ihrem letzten Buch "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" war sie gerade für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Auch dieses Buch ist schwer zu fassen, da sie flüssige Formen zwischen den Gattungen schätzte. Zwischen historischem Bewusstsein und der Gegenwart. Zwischen High und Low. In den nächsten Stunden werden bestimmt viele schöne Nachrufe erscheinen, aber wer ihre Stimme und einen Adhoc-Nachruf hören möchte, dem sei das Interview mit Tobias Lehmkuhl empfohlen. Und die ersten sehr einfachen und sehr richtigen Sätze von "Und ich schüttelte einen Liebling", ihr 2015 bei Suhrkamp erschienenes Requiem für Ernst Jandl ...Eine persönliche Erinnerung an die große Friederike Mayröcker, von Dichter Poetisches Kleeblatt.