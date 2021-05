Moin-Moin!



Donnerstag, 27.5.2021, 23:15 Uhr, SWR Fernsehen

Denis Scheck im Gespräch mit Juli Zeh und Frank Schätzing

Frank Schätzing stellt in "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" Akteure aktueller Krisen vor, entwirft verschiedene Zukunftsszenarien und zeigt, dass wir die Klimakrise bewältigen können. Mit ihm trifft sich Denis Scheck im Tropenhaus im Kölner Zoo. Und mit Juli Zeh steigt er erstmals in den Sattel: Im Reitgespräch geht es um das neue Buch von Thea Dorn "Trost". Auch dieses Mal hat Denis Scheck wieder ein Buch für seinen persönlichen Anti-Kanon gefunden.

Frank Schätzing / Was, wenn wir einfach die Welt retten?
Thea Dorn / Trost - Briefe an Max