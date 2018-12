In der aktuellen Ausgabe des New Yorker befasst sich David Owen mit den Risiken und Chancen der: "Eine Generation, die mit Smartphones und Social Media aufgewachsen ist, mag das Konzept der Privatsphäre für überholt halten, doch es gibt gute Gründe, alarmiert zu sein. Gesichter können im Gegensatz zu Fingerabdrücken oder Irismusternder betroffenen Person leicht erfasst werden, das heißt, die Gesichtserkennung kann zureingesetzt werden … Computerisierte Gesichtserkennung ermöglicht es der Polizei oder auch dem Arbeitgeber, Verhaltensweisen und Aktivitäten zu verfolgen, die sie nichts angehen, zum Beispiel, wer wann wo am Feierabend abhängt, welche Fund-Raising-Kampagnen Sie besuchen und was dasIhrer Hand (aufgezeichnet von der Kamera im Aufzug, mit dem Sie jeden Morgen ins Büro fahren) über Ihreaussagt … China verfügt über fast zweihundert Millionen Kameras zur öffentlichen Überwachung, weit mehr als jedes andere Land. Im Jahr 2015 kündigte man den Aufbau eines integrierten Personenüberwachungssystems an, mit dem Ziel, die Kameras bis 2020 allgegenwärtig, vollständig vernetzt, immer funktionsfähig und vollständig steuerbar zu machen. Die zuverlässigeallein an ihren Gesichtern ist noch nicht möglich, aber das chinesische System ist nicht nur von Gesichtern abhängig. Erik Learned-Miller vom Computer Vision Lab an der Universität von Massachusetts erklärte mir: 'Nehmen wir an, du bist chinesischer Staatsbürger und deine Heimatadresse ist bei der Regierung registriert. Wenn sie also in Xi'an eine Person sehen, die wie du aussieht, und sie wissen, du wohnst in Xi'an, werden sie wahrscheinlich denken, dass du es bist. Und wenn sie auch dein Handy verfolgen und wissen, dass du vor zwanzig Minuten in einem Restaurant in der Nähe warst - bist.' Handysignale und digitale Finanztransaktionen, die in China stark zentralisiert sind, sind zusätzliche Identifikatoren, die die Zuverlässigkeit von Gesichtsübereinstimmungen erhöhen. 'Die Chinesen kombinieren massiv', erklärte Learned-Miller weiter. 'Sie können sagen: Hey, wir haben diesen Kerl heute Morgen in einem Starbucks erkannt, und jetzt ist er in einem McDonald's, er wird, knöpfen wir ihn uns mal vor.'"Außerdem: Anthony Lane sah im Kino"Roma". Alex Ross begleitet den Cellistenauf einer Konzertour.