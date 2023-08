Samurai Jeans, SHOGUN - Double Natural Indigo 17oz Selvedge Denim von dc4 in Berlin

In den USA bereiten sich Firmen auf denvor - zumindest wird so die Entwicklung bezeichnet, nach welcher Männer immer weniger Spermien pro Ejakulation abgeben. Dazu gibt es verschiedene Theorien (zum Beispiel bei Zeit online ); viel wichtiger ist aber die Frage, ob man daraus Kapital schlagen kann, wie Simon van Zuylen-Wood in einer Reportage erzählt , in der auch ein junger Unternehmer, Khaled Kteily, zu Wort kommt, dessen Firma Legacy das Sperma seiner Kunden testet und einfriert: "Dasdes Geschäfts, der Gewinnbringer, sind nicht die Nahrungsergänzungsmittel und auch nicht die Tests. Es ist das Einfrieren. Ursprünglich hatte das Unternehmen sein Marketing aufausgerichtet, die befürchteten, später vielleicht zeugungsunfähig zu werden, bevor es seinen Schwerpunkt auf Paare verlagerte. Der Vorteil dieser Umstellung war, so Kteily, dass diebei ihnen höher war. Der Nachteil: Paare, die sich um eine Schwangerschaft zu einem späteren Zeitpunkt bemühten, neigten dazu, die Firma zu bitten, die Proben aufzutauen und für die Verwendung vorzubereiten, was mehr Zeit und Geld kostete, als er gehofft hatte. ´Jetzt haben wiran Kliniken im ganzen Land hin und her geschickt´, sagt Kteily. Er sah sich mit einem Paradoxon konfrontiert: Je häufiger die Kunden den Dienst nutzten, desto weniger Geld verdiente er. Nützlicher waren für ihn die Kunden, die nicht unbedingt schwanger werden wollten, Legacy stattdessen als eine Artnutzten wollten, falls doch."Im Hintergrund, von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt findet eine kleinestatt, vor allem in der Männermode. Neu ist das Phänomen nicht, aber es wächst und wächst: Es geht weniger um Nachhaltigkeit als um, Modemagazin desbringt zwei Artikel dazu. Im einen schildert Justine Harman den Kult um. Die meisten Vintage-Jeans befinden sich heute im Besitz von, die seit Jahren einen wahren Kult um Jeans treiben (und heute, nebenbei bemerkt, die besten Jeans herstellen). Levi's-Jeans aus den fünfziger oder sechziger Jahren können 1.000 Dollar oder mehr kosten. "Letzten Herbst tauchten sogar noch ältere Jeans auf, als ein bekannter Wiederverkäufer namens Brit Eaton ein Paar 'in Minen gefundene' Levi'smit einer Tasche und Schnallenverschluss versteigerte, die, wie er betonte, 'wahrscheinlich die ältesten Levi's sind, die je bei einer Auktion verkauft wurden'. Ganz recht, ''. In den letzten Jahren hat eine kleine Gruppe selbsternannter Denim-'Archäologen', die mit wenig mehr als Stirnlampen und Überheblichkeit bewaffnet sind, damit begonnen, sich in verlassene Silberminen abzuseilen, in der Hoffnung, die nach einer Schicht zurückgelassenen Denims zu finden. 'Einige dieser Jungs haben das Geschäft verändert, indem sie Stücke ausgegraben haben, die normalerweise nicht gehandelt wurden', sagt der Vintage-Jeans-Händler und Sammler. 'Sie setzten buchstäblich ihr Leben aufs Spiel.'" Die Jeans wurden für 87.000 Dollar versteigert.Einen anderen Aspekt von Vintage repräsentiert die hierzulande noch nicht so bekannte amerikanische Marke, die vor allem hinreißende Hemden macht und sich dabei von, Geschirrtüchern und ähnlichen Vorbildern inspirieren lässt. Viele dieser Hemden sind bestickt, berichtet Brock Colyar. "Eine Reihe von Bode-Boys erzählen, dass die Marke sie dazu gebracht hat, zum ersten Malund durchsichtige Oberteile zu tragen... Es ist sicher kein Zufall, dasseiner von ihnen ist. Luis Carlos Zaragoza, ein Influencer in L.A., erzählt mir, dass er eines der Tischtuch-Shirts von Bode nur gekauft hat, weil er Styles darin gesehen hat. (Als er das Hemd einmal in einem Einkaufszentrum trug, fragte ihn eine alte Dame, wo er es gekauft habe. Sie besaß die Tischdecke im Original-Design.) Harry Lambert, Styles' Stylist, sagt, der Popstar habe die Marke auf Instagram gefunden. 'Die Marke Bode sagt etwas aus,. Sie sagt: Ich stehe auf Mode. Ich stehe auf die Art, wie ich gekleidet bin. Ich putz mich gern heraus. Aber es fühlt sich nicht so an, als wäre es eine große Anstrengung, sie zu tragen. Darum stehenso sehr darauf, glaube ich. Lauren Sherman, die Modekorrespondentin von Puck, drückt es mir gegenüber unverblümt aus: 'Bode sagt: 'Du kannst ein Spitzenhemd tragen und trotzdem Mädchen vögeln.'"