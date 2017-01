In der neuen Ausgabe des berichtet Jelani Cobb vom Prozess gegen den, der 2015 in Charleston, South Carolina neun Mitglieder der African Methodist Episcopal Church tötete. Und meditiert dabei über: "In einer landesweiten Umfrage bevorzugten zwei Drittel der Afro-Amerikaner Roofs Verurteilung zu lebenslangem Gefängnis, während vierundsechzig Prozent der Weißen glaubten, dass die Todesstrafe gerechtfertigt sei. Das Ergebnis spiegelt die allgemeine Trennung zwischen Schwarzen und Weißen in der Frage der Todesstrafe wider, die zumindest zum Teil dadurch zustande kommt, dass sieausgesprochen wird. Es ist anzunehmen, dass Roofs Entfernung aus der Welt nur wenig an der Sicht der schwarzen Einwohner von Charleston auf das, was in der Kirche geschah, ändern wird. Ihre weißen Mitbürger waren indes darauf bedacht, Roofs Verbrüderungsversuche zurückzuweisen. Joe Riley, damaliger Bürgermeister der Stadt, betonte, der Verdächtige stamme nicht aus Charleston, was Rileys Nachfolger John Tecklenburg bestätigte, ebenso wie andere Weiße. Auch wennzwischen Roof und der weißen Bevölkerung darstellte, so ermöglichte die Geografie doch eine Distanzierung. Bedeutsam war auch die Tatsache, dass in den letzten 40 Jahrenaller Todeskandidaten in South Carolina wegen derverurteilt wurden. Die Todesstrafe für Roof böte eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit. Lebenslang würde bedeuten, wie auch immer die undurchsichtigeaussehen mag: Das Leben eines Schwarzen ist weniger wert alseines Weißen." Roof wurde am Ende vom Gericht achtzehnmal zum Tode verurteilt. Ob der Richter dem Urteil eine "Mathematik der Rasse" zugrunde legte oder vielleicht doch eher die Abscheulichkeit des Verbrechens, wissen wir nicht.Außerdem: Luke Mogelson begleitet einen Trupp ehemaliger irakischer IS-Gefangener, der sich anschickt,. Und Rivka Galchen erklärt , wie der KinderbuchautorKinder mit Witz auf das Scheitern vorbereitet.