Nicolai Bühnemann

In den letzten 25 Jahren hat sich Fatih Akin als eine der interessantesten Stimmen des deutschen Films etabliert. Wie das Werk jedes wirklich eigenständigen, hiesigen Filmemachers beinhaltet auch das seine ein Versprechen auf ein anderes, besseres deutsches Kino. Bei ihm kann man das an zwei Dingen festmachen: Zum einen macht ihn die Art, wie er mal Komödien, mal Gangsterfilme oder Thriller dreht, zu der Sorte routinertem Genrehandwerker, die längst nicht nur hierzulande eine Seltenheit geworden ist. Zum anderen hat Akin, der als Sohn sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei in Hamburg geboren wurde, sich darauf spezialisiert, Geschichten überzu erzählen.Mit einem besonderen Gespür für das Wesen, die Sprache und die kulturellen Eigenheiten von Menschen aus migrantischen Familien gelingt es Akin ein ums andere Mal, von den Problemen dieser Communities - Gangstrukturen, bestimmte Männlichkeitsbilder oder religiöser Fundamentalismus - in einer Art zu erzählen, die ein notwendiges Korrektiv sowohl zu rechten als auch zu linken Diskursen zum Thema Migration bietet. Gleich sein Debüt "Kurz und schmerzlos" (2001) zeigt, wie sich seine männlichen Hauptfiguren mit ihren Macho- und Gangster-Allüren ins Verderben stürzen, während der Film ihnen dennoch, ohne Verallgemeinerungen oder Vorverurteilungen begegnet. Indem er für seine Geschichten die Genreform wählt und sie ganz von seinen Figuren her denkt, vermeidet es Akin, typische Themen- oder Problemfilme zu drehen.Wenn das Schicksal von Akins Figuren von jeher darin bestand, dass sie zwischen zwei Kulturen ihren Platz in der Welt finden müssen, fasst sein neuer Film "Geister" dieses Spannungsfeld bündig in seinen ersten beiden Szenen zusammen: Von einem Moment religiöser Besinnung am Grab ihres Vaters, zusammen mit ihrer Mutter und ihren drei Schwestern, geht es für die zwanzigjährige Farasha (Mariam Dawoud), deren Familie aus Syrien geflohen ist, weiter zur, im Hamburger Fernsehturm. An der Bar lernt sie den gleichaltrigen Faris (Eren M. Güvercin) kennen. Die Liebe auf den ersten Blick wird auf denkbar grausige Art unterbrochen: Als Faris Farasha, zusammen mit seinem Freund Max (Gabriel Amorin) und ihrer Freundin Una (Charlotta von Falkenhayn), mit dem Auto nachhause fährt, kommt es zu einem schweren Unfall, bei dem Farasha stirbt, während die anderen drei mit dem Schrecken davon kommen. In den nächsten Wochen kämpft Faris damit, das Geschehene zu verarbeiten, während ihm Farashas Geist in seinen Träumen erscheint.Zum Motiv des Geists, der zwischen der Welt der Lebenden und der Toten gefangen ist, als leicht verständliche Metapher für das Schicksal migrantischer Menschen, gesellt sich ein anderes, dem wir in Akins Filmen immer wieder begegnen: die Verstrickung in Schuld. Faris macht sich Vorwürfe, für Farashas Tod verantwortlich zu sein. Die zentrale Prämisse des Films besteht darin, dass es bestimmte Begegnungen gibt, die das Leben für immer verändern können; folgt einer solchen Begegnung letztlich nur, hinterlässt sie ein "Was wäre, wenn", das vielleicht schmerzhafter ist, als der Verlust von jemanden, den man viel besser kannte.Kunstvoll verwebt Akin die Geschichte von Faris' psychischem Niedergang, der schließlich in einen Suizidversuch mündet, mit der Entwicklung der Liebe zwischen Farasha und ihm, die nur noch in der besseren Welt der Träume ihren Platz haben kann. Vierzig Tage bleiben Farasha, so erklärt es ihr der Geist ihres Vaters, um Abschied zu nehmen. Aber, wie das mit der Liebe nunmal ist, folgt sie ihrer eigenen Dynamik. So weiß Farasha, je mehr Traumzeit sie mit ihrem Freund verbringt, immer weniger, ob sie wirklich von ihm Abschied nehmen will; oder ob sie ihn nicht lieber dazu animieren möchte, ihr in den Tod zu folgen, während er seinerseits den Tod einem Leben ohne sie vorzieht. Nach und nach kommen allerlei Geheimnisse ans Licht, die die Toten vor der Lebenden hüten. Sei es das, das sich Farasha über eine Narbe, die an ein Trauma aus dem syrischen Bürgerkrieg erinnert, stechen ließ, und von dem ihre Mutter nichts wissen durfte. Oder aber die tatsächlichen Geschehnissen der Unfallnacht, an die sich Faris nicht erinnern konnte, weil er ohnmächtig war.In "Geister" macht Fatih Akin aus den großen Themen Schuld, Vergebung, Loslassen und Abschiednehmen einen kleinen, märchenhaften,, dessen Atmosphäre bestimmt wird von der Emotionalität und Entfremdung seiner jugendlichen Hauptfiguren. Das Talent des Regisseurs, Szenen schmerzhaft in die Länge zu ziehen, zeigt sich in der finalen Zuspitzung, die - soviel sei verraten - durch ihre gekonnte, wuchtige Rauminszenierung ein ziemlicher Albtraum für Menschen mit Höhenangst ist.Geht es im Film um das Durchlässigwerden der Grenze zwischen unserer Realität und der Geisterwelt, so weicht er zugleich die Grenze zwischen den Kulturen auf: "Geister" ist ein schöner Hamburgfilm, ein, dessen Vorstellung von Liebe und Inszenierung beeinflusst scheint von den "Märchen aus 1001 Nacht" oder den türkischen Telenovelas, über die sich das Protagonist*innen-Paar in einer Szene unterhält. Dass die Begegnung der Kulturen nicht auf einen erbitterten Kampf hinausläuft, sondern auf eine Vermengung der unterschiedlichen Erzählungen und Traditionslinien, durch die etwas Neues entsteht, ist die kleine Utopie im Kern von "Geister".