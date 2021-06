Überall ist diein der Krise, nur innicht, wo sie nach Jahren der Misserfolge wieder auf 30 Prozent kommt. Ihr Erfolgsrezept haben sich die dänischen Sozialdemokraten bei der populistischen Danske Folkeparti abgeschaut, schreibt der dänische Schriftstellerin der: "Keine Flüchtlinge und eine harte, konfrontative Linie gegenüber Zuwanderern... Die neue Vorsitzende der Partei, Mette Frederiksen, ist die Inkarnation der Verteidigerin einer, zu der ihrer Interpretation nach auch die Abneigung gegen Zuwanderer gehört. Um von der äußersten Rechten Arbeiterstimmen zurückzugewinnen, sollten echte Sozialdemokraten von nun an reden und klingen."In"fehlt nur ein Streichholz. Das kann", sagt im-Gespräch mit Hanns-Georg Rodek der Filmemacher, dessen Film "Courage" über die Proteste in Belarus derzeit auf der Berlinale läuft ( Unser Resümee ). Außerdem spricht er über "Sippenhaft" in Belarus, erklärt, weshalb Belarussenund befürchtet, dass Putin Belarus am liebstenwürde: "Solche imperialistischen Gedanken werden nie verschwinden, solange in Russland der Geheimdienst an der Macht ist. Belarus hat das Glück, dass es geografisch nicht gespalten ist wie die Ukraine. Sonst wären längst. Putin wartet, dass die friedlichen Proteste in einenausarten. Dann kommt er."Ebenfalls in dernimmt der Philosoph und Ex-Kulturstaatsministereinige Umwege über, Liberalismus und Kommunitarismus, um schließlich festzustellen: Die Positionen derlassen sich: "Zyniker mögen im Rückblick nach der kommenden Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres sagen, sechzehn Jahre Angelahätten der Republik einen, der grundsätzliche Alternativen zu ihrer Politik nicht zuließ. Entweder es siegt derjenige, der von allen Spitzenpolitikern der Union über Jahre am vehementesten die Inhalte Merkelscher Politik verteidigte; oder derjenige, der an ihrer Seite als Vizekanzler zwar einiges an sozialdemokratischen Inhalten durchsetzen konnte, aber sich nicht als eine Alternative zu Merkel profilieren wollte. Oder es kommt zu einer Kanzlerschaft der grünen Spitzenfrau, die in Habitus, Nüchternheit und Bodenständigkeit der jungen Merkel durchaus ähnlich ist." zieht in seinem Blog eine recht kritische Bilanz der Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde, deren Akten ausgerechnet zum 17. Juniüberstellt wurden. So liege "dasbis heute größtenteils im Dunkeln. Anders als in Tschechien hat die Öffentlichkeit in Deutschland keine Möglichkeit zu überprüfen, ob eine Person für den Staatssicherheitsdienst tätig war oder nicht. Vor allem in den sozialen Netzwerken gedeihen deshalb die Gerüchte,gearbeitet hätte - bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, die angeblich den Decknamen 'Erika' getragen hätte, wofür es jedoch keinerlei Beleg gibt. Stellt man in Rechnung, dass die Behörde jährlich rund 100 Millionen Euro kostet und insgesamt mehr als drei Milliarden Euro verausgabt hat, war das deutsche Aufarbeitungssystem nicht besonders effizient."Außerdem: Zum 90. Geburtstag gratuliert Johan Schloemann in derdem Politikwissenschaftler und einstigen bayrischen CSU-Kultusministermit einem großen Interview.