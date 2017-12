Morgen vor 75 Jahren wurde die Deportation dernach Auschwitz angeordnet. Wie bitter sich auch die Nachgeschichte des Holocaust für überlebende Sinti und Roma liest, erzählt Hamze Bytyci in der. Da führten etwa ehemalige "Experten" der Nazis "insbesondere in derrassistisches Denken weiter... Der Völkermord an den Sinti und Roma wurdevom damaligen Kanzler Helmut Schmidt anerkannt. Es dauerte lange Jahre, bis die Welt erfuhr, dasseine Sinteza war, keine Jüdin. Das Wort 'Sinteza' wird von der automatischen Rechtsschreibprüfung als nicht existent unterstrichen. Das Denkmal für Sinti und Roma wurdefertiggestellt." Settela Steinbach ist ein Mädchen, von dem eine kurze Filmsequenz aus einem Güterwaggon überliefert wurde, die symbolisch für den Holocaust steht., von derentmachteter Gründungsdirektor des Danziger Museums des Zweiten Weltkriegs, will nun seinerseits Klagen wegenseiner Ausstellung im Weltkriegsmuseum einreichen, berichtet Florian Hassel in der: "Dem Ex-Direktor zufolge 'deuten die neuen Macher auch historische Fakten so um, dasserscheint.' Etwa bei Opferzahlen: 'Wir haben in der Ausstellung auch die Abermillionen gefallenen Soldaten der Sowjetunion und in Deutschland aufgeführt - in Polen sind dagegen vergleichsweise wenig Soldaten gestorben. Jetzt soll eine neue Darstellung her, bei der die Zivilisten betrachtet werden, aber keine absoluten Zahlen mehr genannt werden, sondern nur noch ein Prozentsatz der Bevölkerung - damitsteht.'"