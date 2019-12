Vor den britischen Wahlen in der kommenden Woche bricht David Runciman die Optionen auf die Formeloderrunter: Boris Johnson und Brexit oder Jeremy Corbyn und zwei Referenden (eines zum Brexit, das andere zu Schottland). "Soweit man das sagen kann, ist die Öffentlichkeit von beiden Aussichten nicht sonderlich begeistert. Meistens bezieht sich das auf dieder beiden Spitzenpolitiker, denn beide erzeugen starke negative Reaktionen. Beide werden von ihren Gegnern stärker abgelehnt als sie von ihren Anhängern gemocht werden. Was das Entweder-Oder aber so unangenehm macht, ist ein politisches System, das zu viel Macht in die Hand einer Mehrheitsregierung legt und zu wenig in die Hände einer Minderheitsregierung. BJ + Brexit ist beängstigend, weil Johnson an der Spitze einer Regierungsmehrheit, die ihre eigenen Parteireihen von allen Kritikern gesäubert hat, aber mit Rückendeckung von nur zwei Fünfteln der Wählerin, in den nächsten fünf Jahren die Macht hätte, das Land von Grund auf umzugestalten. Die Mehrheit der Wähler wäre wohl dagegen, aber die Möglichkeiten einer bedeutenden politischen Opposition werden schmerzhaft gering, es sei denn, die Leute gingen auf die Straße. Was würde Johnson mit so viel Macht anstellen? Er sagt, dass er einsei, und mit dem Brexit unter Dach und Fach werde er das zeigen. Aber der Brexit wird nicht so einfach erledigt sein, die Handelsgespräche werden ihn zwingen, das zu tun, was seine neue bereinigte Parlamentsfraktion erwartet. Johnsons Regierung wird hart in Sicherheitsfragen sein, aber mild gegenüber denjenigen mit viel Geld. Er wird kein Trump sein, er ist kein Dummkopf, aber ein Trumpist gleichwohl.wurde einst etwas heroisch als freie Wirtschaft und starker Staat beschrieben. Johnson zielt nicht so weit. Es wird eher eine deregulierte Wirtschaft und."Weiteres: Patricia Lockwood verbeugt sich vor der irischen Schriftstellerin, die ihren neuesten Roman aus der Perspektive eines vonentführten nigerianischen Mädchen erzählt. Joanna Biggs schreibt überRoman "The Topeka School"