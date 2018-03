Im Jahr 1975, ganz kurz nach dem Ende Francos, wollte in spanischer Polizist eine Reproduktion von" in einem Schaufenster verbieten - und erntete das Gespött der spanischen Intellektuellen. Im Jahr 2017 zirkulierte in New York eine Petition, um ein Gemälde' abhängen zu lassen, das ein laszives Mädchen zeigte - und dieser Protest repräsentiert die neueste Variante des radical chic. In englisch in Eurozine) denkt der Madrider Philosophdarüber nach, was sich in diesen vierzig Jahren verändert hat. In Zeiten der, so konstatiert er, ist die Idee eineserodiert: "Wenn die Idee eines 'allumfassenden Kollektivs' verschwindet und damit antagonistische Identitäten zwangsläufig an seine Stelle treten, dann verlieren streitende Parteien das(denn ihre 'Differenz' widersetzt sich einer Reduktion auf Gleichheit vor dem Gesetz) und suchen dasauf Rache, die nicht Gerechtigkeit will, sondern eher die Demütigung des Feindes und versuchen zugleich... , alle Irrtümer der Geschichte im Licht ihrer verletzten Identität zu korrigieren, auch die kunsthistorischen."Lesenswert auch das Gespräch Thomas Casadeis mit dem sozialdemokratischen Publizisten, Herausgeber von, über dieübernimmt es aus der italienischen Zeitschrift hier das Original). In glasklaren Sätzen fertigt Walzer die Idee einer "" ab: "Die Avantgarde-Theorie ist eine der wichtigsten Doktrinen der radikalen oder revolutionären Linken. Ich glaube, es ist eine. Natürlich hat jede Revolution Anführer, aber eine Avantgarde ist eine sehr spezielle Art der Führung. Ihre Mitglieder behaupten, die Wahrheit über Geschichte und Gesellschaft zu wissen. Sie haben das '' der Massen überwunden und sie beanspruchen das Recht - ein absolutes Recht - auf Führung und später Herrschaft auf der Basis ihres 'richtigen Bewusstseins'. An der Macht sind sie gegenüber jedem, der die Wahrheit nicht kennt, radikal intolerant."