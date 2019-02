Kaputte Seele: Jonas Dassler als Fritz Honka

"Ein Film, den es besser nie gegeben hätte", schimpft Ekkehard Knörer, "richtig Scheiße", meint Hannah Pilarczyk ( beide im Cargo-SMS-Archiv ). "Respekt! Ich finde ihn ziemlich großartig", schreibt derweil Silvia Szymanski aufund Sonja Hartl freut sich aufdass mit diesem Film endlich einmal das "Glamouröse", das das Kinogerne andichtet, hier einmal gebrochen wird:Verfilmung vonKritiker- und Publikumserfolg "Der Goldene Handschuh" spaltet die Kritik und beschert der Berlinale damit seine erste wirkliche Kontroverse.Im Mittelpunkt von Buch und Film steht, der in den 70ern im Kneipenmilieu von St. Pauli vier Frauen ermordet und deren Leichen in seiner kargen Dachbodenwohnung versteckt hat. Dass man einem verwahrlosten Mann in einem verwahrlosten Milieu ungern dabei zusieht, wie er verwahrloste Frauen umbringt, versteht sich von selbst. Was aber schreiben die Befürworterinnen des Films? Szymanski sieht in dem Film "eine", sie mochte "die dichte, kenntnisreiche Ausstattung, das Casting, das temperamentvolle, leidenschaftliche Schauspiel. Die Thekenmänner. Die rettungslos betrunkenen Frauen, die weinen, wenn Heintje aus der Musikbox 'Du sollst nicht weinen' singt."Ähnlich schreibt Hartl: "Akin erzählt zwar von abstoßenden Menschen, sein Film blickt auf die aber nicht mit Verachtung, Zynismus oder Ironie", sondern mit ". ... Es ist einfach, mit individuellen Figuren in Filmen Mitleid zu haben - aber mit dem offensichtlich Betrunkenen, der jede Woche in der Kneipe am Eck sitzt, haben das nur wenige." Und beide loben, die hier nochmal von der Leinwand runterschimmelt. Zweifel laut macht Wenke Husmann auf: "Das Milieu bleibt vor allem Staffage, eine bis zum letzten Pin-Up-Poster perfekte Kulisse für Akins Horrorfilm." Thekla Dannenberg dazu im Perlentaucher : Akin "nimmt St. Pauli den Glamour, und gibt ihmzurück."Bevor es weitergeht und weil es so schön passt: Auf ihrem gerade frisch veröffentlichten neuen Album singen die Goldenen Zitronen von der alten BRD.Auch Rüdiger Suchland artikuliert auf, trotz Wohlwollen, einige Einwände: Jonas Dasslers von der Maske noch zugerichteter Honka ist "ein bis zur Lächerlichkeit monströses Wesen" und "aus einer Vorlage, die eigentlich von derhandelt, vom verdrängten Krieg und Faschismus, von den schwarzen Seiten des Wiederaufbaus, und von einem allgegenwärtigen Unterschicht-Milieu, von Männern die soviel saufen und rauchen, dass man nicht versteht, wie sie das auch nur fünf Jahre überleben, von alten Frauen und SS-Kämpfern, die bei Heintje weinen, und von Leichenteilen in leeren Hinterhöfen, wird in diesem Film eine. Nur selten geht's tiefer, meist bleibt alles äußerlich."Außerdem im Wettbewerb:Verfilmung von Per Pettersons Roman "Pferde stehlen" , in dem sichfür noch zu drehende Western als Held empfiehlt, schreibt Anja Seeliger. In den Bildern des Films verliert sie sich gern, störenderweise wird der Film am Ende jedoch. Die literarische Vorlage lebt sehr von der norwegischen Landschaft, doch gerade hier kann der Film nicht punkten, schreibt eine sanft gelangweilte Kerstin Decker im: "Die Balance gelingt nicht, die Landschaft beginnt nicht, mit eigener Stimme zu sprechen."Aus Österreich kommtWettbewerbsfilm "Der Boden unter den Füßen", der von einer Key-Account-Managerin handelt, die bei all dem Alltagsstress "nicht einmal mehr mit sich selbst verwandt ist", wie Thekla Dannenberg im beobachtet . Als Idee sei das nicht schlecht, doch "bis zum Schluss erschließt sich nicht, wohin die österreichische Regisseurin mit ihrem Film eigentlich will." Till Kadritzke von ging es ähnlich: Der Film ist "tadellos, sauber,. Die Figuren tun und sagen voraussehbare Dinge. Die Szenen kommen lieblos mechanisch aneinandergereiht daher."-Kritikerin Gunda Bartels sah einen von "durchfluteten Film", dessen Regisseurin sich allerdings "zu viel vorgenommen" habe.Moumental, gar sensationell ist"Heimat ist ein Raum aus Zeit" geworden, schreibt Thekla Dannenberg im. Der auf die Untergangsgeschichte der DDR (und die Nachwehen daraus) spezialisierte Filmemacher reflektiert hier über die Geschichte seiner eigenen Familie, eine, die das deutsche 20. Jahrhundert begleitet und geprägt hat. "Am spannendsten sind die Passagen, die sich mit Wolfgang Heise und seinen Kämpfen gegen die Partei beschäftigen. Als er, der große marxistische Philosoph der DDR, sich 1976 mit Robert Havemann gegen die Ausbürgerung Wolfgang Biermanns stellte, schäumten die SED-Funktionäre über so viel 'kleinbürgerliche Vorbehalte' und 'intellektualistische Rechthaberei' und nehmen ihm seinen Rektorenposten an der Humboldt Universität. Später diskutiert er in seinem Wohnzimmer mitdie Tragödie des modernen Sozialismus mit einer Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit, die einem."Weiteres: Wo ist eigentlichdoch schon vor geraumer Zeit teilweise auch in Babelsberg, also vor den Toren Berlins, gedrehter "Radegund" abgeblieben, fragt sich Bert Rebhandl im-Blog.Besprochen werden"Olanda" ( Tagesspiegel ),"Monsters" ( Tagesspiegel ),undlose Adaption von"Die Kinder der Toten" ( Tagesspiegel ),Dokumentarfilm "Born in Evin" ( Tagesspiegel Interview mit der Filmemacherin auf),"Brecht"-Zweiteiler ( Tagesspiegel ),' Musil-Adaption "A Portuguesa" ( Tagesspiegel ) und der Dokumentarfilm "African Mirror" über den Schweizer Filmemacher Tagesspiegel ).