Es gibt Chancen, dass Erdogan die morgigenverliert. Das hängt auch mit der grundsätzlich veränderten Soziologie der Türkei zusammen, erläutert Jürgen Gottschlich in der. Als Erdogan vor zwanzig Jahren zum ersten Mal gewählt wurde, dominierte noch eine ländlich geprägte, konservative Bevölkerung, die gerade erst in die Städte migriert war. Deren Kinder und Enkel "sind heute selbstverständlicher Teil der. Sie haben sich modernisiert und stellen andere Ansprüche als ihre Eltern und Großeltern. Blinde Gefolgschaft für einen politischen Führer ist nicht mehr selbstverständlich, und auch die 'religiöse Generation', die Erdogan vom türkischen Bildungssystem gefordert hatte, sind sie nicht geworden. Der ganz überwiegende Teil der ErstwählerInnen und WählerInnen unter 30 lehnt Erdogans, sein patriarchales Gehabe und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit heute ab. Hinzu kommt, dass Erdogan seit der Niederschlagung des Gezi-Aufstands 2013 und der folgenden Stagnation der Wirtschaft immer weniger zu verteilen hat." Auch der Oppositionspolitiker Mustafa Yeneroglu äußert sich im Gespräch mit Gottschlich zuversichtlich.Ömer Seven fragt allerdings , ebenfalls in der: "Ob Tayyip Erdoganüberhaupt anerkennen würde? Innenminister Süleyman Soylu gab bereits kund, verlorene Wahlen seien ein ', um die Türkei zu zerstören'." Erdogan, erinnert Seven, hat einenaufgebaut: "Er weiß eine politische Justiz hinter sich, die unliebsame Oppositionelle und Journalisten im Zweifelsfall wegsperren lässt. Ein Tweet, ein Facebook-Eintrag kann schon zur Hölle werden. Gegen 200.000 Menschen, unter ihnen Minderjährige, wurde in der Vergangenheit wegen Beleidigung des Staatspräsidenten ermittelt. 50.000 Menschen mussten sich deswegen vor Gericht verantworten. Viele mussten Gefängnisstrafen absitzen."!" ruftmit Thomas Mann in der virtuellen-Beilage "Bilder und Zeiten". Er warnt davor, vor Russland weiche Knie zu bekommen. Und mitmahnt er, dass esgeht, "denen wir nicht länger ausweichen können und die uns - oft in betont undiplomatischer Weise - von den Angegriffenen auch abverlangt werden". "Denn Putins blutiges Abenteuer in der Ukraine hat auch uns in eine Welthineingerissen, in eine trübe Sphäre der Geschichtsfälschung, der lügenhaften Rhetorik, des verordneten Gedächtnisschwunds. Die Gefahr ist groß, dass wir Europäer unseinrichten, die uns die Herren im Kreml diktieren. Putin zwingt uns mit seiner Reise in die Vergangenheit ein Leben nach absurden Maßstäben auf, vollkommen unpassend für die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts."Wie ein Ruf aus einem Kellerloch bestätigt ein Text der belarussischen Autorin "Was suchst du, Wolf?" ) Grünbeins These. Sie erzählt, ebenfalls in "Bilder und Zeiten", wie Belarus seit 200 JahrenRusslands ist: "Obwohl Belarussisch eine von zwei Staatssprachen meines Landes ist, ist das belarussischsprachige Bildungssystem dort längst vernichtet. Vom Kindergarten bis zur Universität ist Russisch als alleinige Unterrichtssprache verblieben. Buchverlage werden unterdrückt, Zeitungen und Zeitschriften als 'extremistisch' abgestempelt." Und sie appelliert: "In Europa ist 2023 nicht ein Krieg im Gange,. Einer von beiden ist für alle sichtbar: der brutale und niederträchtige Krieg Russlands gegen die Ukraine. Den zweiten führt Russland gegen Belarus. Russland will die Ukraine mit heißem Tode vernichten, einem Genozid mit Feuerwaffen,- durch einen Ethnozid und beispiellose Repressionen. Belarus wird von Alexandr Lukaschenkos Regime beherrscht, das nichts anderes als eine Kolonialverwaltung mit materieller und militärischer Unterstützung der Russischen Föderation ist."Fast schön höflich kritisiert der russische Soziologe(Greg)in derdieder SPD (und aller anderen), die über Jahrzehnte die russischen Machthaber und Oligarchen stärkte und entscheidend zur Genese des jetzigenbeitrug (mehr hier ). Diese Politik hat auch ihre intellektuellen Verfechter: "Der Philosophhat kürzlich dafür plädiert, mit Wladimir Putin zu verhandeln und ihm zu garantieren, dass man Versuche, seine Tyrannei zu stürzen, niemals unterstützen werde. Genau diese Vision zeigt, dassgelernt wurde: Man will mit Mördern verhandeln, während die Opfer der Unterdrückung vom Verhandlungstisch gejagt werden. Einer solchen Politik wird es nicht gelingen, den Krieg zu beenden, wieder Frieden in Europa zu schaffen und gute Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu etablieren."