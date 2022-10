When Bobby met Aaron: "Bros"

Mit "Bros" legtvielleicht nicht unbedingt die erste schwule romantische Komödie der Filmgeschichte vor, aber die erste im Kontext einer. "Nie zuvor dürften sich nichtheterosexuelle Figuren im Mainstreamkino derart konsequent, einem eigenen queeren Kosmos, bewegt haben", schreibt Arabelle Wintermayr in derund lobt die Selbstverständlichkeit des Films, die sie damit allerdings auch wieder ein bisschen unterwandert. Unklar ist dem Publikum ihrer Ansicht nach allerdings, "ob es sich grundsätzlich um eine erstrebenswerte Entwicklung handelt, dass queere Liebesgeschichten in den gleichen Kontexten verhandelt werden wie heterosexuelle. Man kann darin einen Schritt in Richtung begrüßenswerter Gleichbehandlung sehen. Oder aber bedauern, dass sie damit letztlich weiter genauso trivialisiert,werden."Nur die Liebe zählt, das ist das Hollywood-Credo schlechthin, schreibt Bert Rebhandl in der- und in "Bros" ist es bei den beiden Hauptfiguren Liebe auf den ersten Blick: "Zwischen Bobby und Aaron funkt es ein bisschen, sie sehen sich tief in die Augen, und dann macht die Kamera einen Schritt zurück, um offenzulegen, dass sich gleichzeitig zwei weitere Männer gerade oral bei Bobby betätigen.müssen danach erst allmählich zueinander in ein Verhältnis gebracht werden. Das ist zwar keine Herausforderung, vor der nur schwule Männer stehen, aber Eichner macht mit vielen geschickt platzierten Details deutlich, wie stark in einer Stadt wie New York diealles durchwirkt." Im fragt sich Jan Künemund, warum der Film in den USA an den Kassen gefloppt ist - was ihn wundert, denn der Film ist einfach "". Nicht nur als Genrefilm läuft die Gagmaschinerie des Films gut geölt, der eigentliche "Witz liegt in 'Bro' woanders: Die Prämisse des Genres RomCom ist." Komikerist denn auch "zu sehr brillanter Analytiker der queeren Szenen, deren Sehnsüchte nach gesellschaftlicher Teilhabe durch Anpassung er freilegt, als dass er solche heteronormativen Genrevorgaben eins zu eins umsetzen würde."Weitere Artikel: Die imin einer Reportage artikulierten Vorwürfe gegenkönnten von Seilschaften lanciert worden sein, kann sich Manfred Klimek nach seiner aufveröffentlichten Recherche in der (sich allerdings sehr verschlossen gebenden)zumindest vorstellen und wünscht sich, dass Seidl "seine Recherchen in eigener Sache, zu welchen auch die Tonaufnahmen mit den betroffenen Roma-Familien zählen, mit der Öffentlichkeit teilt". Andreas Kilb ( FAZ ) und Maurizio Ferraris ( NZZ ) gratulieren dem Schauspieler und Regisseurzum 70. Geburtstag.Besprochen werdenPorträtfilm "- Radical Dreamer" ( Tsp taz ),Biopic "Rheingold" über den Rapper FAZ ),Meta-Millenial-Horrorfilm "Bodies Bodies Bodies" ( Tsp ), eine Berliner Ausstellung mit Fotos und Film Stills des Underground-Filmers Lothar Lambert ( Tsp ),' "Argentinien 1985" ( Freitag ), der kollektive Dokumentarfilm "Rise Up" über Freitag ),Coming-Out-Film "Eismayer" ( Standard ),Krimikomödie "See How They Run" ( taz ), zwei Bücher von Rainer Dick und Norbert Aping überund Filmdienst ) und ein von Joachim Valentin und Karsten Visarius herausgegebener Aufsatzband über dieim Film ( Filmdienst ). Außerdem weiß die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.Und große Freude beim: Gleich zwei bei uns veröffentlichte Kritiken sind in diesem Jahr für dennominiert -mit ihrer Kritik zu Saskia und Ralf Walkers "Der Siebzehnte" undfür seine Kritik zu Ulrike Frankes und Michael Loekens Dokumentarfilm "We are all Detroit". Wir drücken alle Daumen!