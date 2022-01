Es ist schon verdammt gruselig, Robin Wrights Reportage über diezu lesen. Der Iran, erfahren wir, ist soweit fortgeschritten mit der Entwicklung von Raketen und Atomwaffen, dass er schlicht kein Interesse mehr an Abrüstungsverhandlungen hat. Die Beschießung des irakisch-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes Al Asad 2020 hat gezeigt, dass die Iraner selbst ohne Atomwaffen mit ihren Raketenkönnen. Und sie vermitteln dieses Wissen samt der Hardware an ihre Verbündeten in der arabischen Welt, die. Irans Ziel, lernt Wright, ist deraus dem Nahen Osten. Danach würde dort der Iran herrschen: "Nach Einschätzungen der US-Geheimdienste verfügt die Islamische Republik über Tausende von ballistischen Raketen. Sie könnenin jede Richtung reichen - tief nach Indien und China im Osten, hoch nach Russland im Norden,und bis nach Äthiopien am Horn von Afrika im Süden. Etwa hundert Raketen könnten Israel erreichen. Der Iran verfügt auch über Hunderte von, die von Land oder Schiffen aus abgefeuert werden können, in geringer Höhe fliegen und aus mehreren Richtungen angreifen. Sie sind für Radar oder Satelliten schwerer zu entdecken, da ihre Motoren im Gegensatz zu ballistischen Raketen bei der Zündung nicht hell aufleuchten. Marschflugkörper haben das Machtgleichgewicht am Persischen Golf verändert. Im Jahr 2019 hat der Iran Marschflugkörper und Drohnen auf zwei Ölinstallationen in Saudi-Arabien abgefeuert und damit vorübergehend diedes größten Öllieferanten der Welt unterbrochen."Weitere Artikel: Peter Hessler erzählt in einemvon derin China. Elizabeth Kolbert versucht mit der Lektüre von"Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity" und dem Werk vonzu verstehen, wie die Amerikaner sichkonnten. Parul Sehgal denkt über den Wert eines zünftigennach. Anthony Lane sah im Kino"Parallele Mütter". Und Alex Ross stellt das Monumentalprojekt der Flötistinvor, die von 2013 bis 2036 das Flötenrepertoire mittels Aufträge entscheidend erweitern will und 2022/23 die ersten Konzerte mit der neuen Musik aufführen will.