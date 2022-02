Literatur

Liao Yiwu

Abbas Khider

Mary Ruefle

Yasmina Reza

Anar Ali

Sachbuch

David Graeber, David Wengrow David Graeber, David Wengrow

Monica Black

John McWhorter

Daniel Mendelsohn

Jonas Engelmann

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, dennist unser Buchladen.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in den "Wo wir nicht sind" und "Vorworte" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen DokumentarromanS. Fischer Verlag. 352 Seiten. 24 EuroLiao Yiwu gilt als einer der wichtigsten chinesischen Autoren - und spätestens seit er für sein Gedicht "Massaker", in dem er das Blutbad am Platz des Himmlischen Friedens anprangerte, für vier Jahre inhaftiert wurde, auch als einer der mutigsten. Wer könnte uns also besser aus Wuhan erzählen als Liao? Neues, brisantes über die Anfänge der Pandemie ist von dem "Dokumentarroman" zwar nicht zu erwarten, warnt uns-Kritiker Thomas E. Schmidt vor. Und doch erhält er in dem, wie er findet, grandiosen Buch so präzise wie "bestürzende", auch "in die Stimmung in China. Erzählt wird die Geschichte von Ai Ding, einem Alter Ego des Autors, der nach Berichten eines Freundes von Berlin aus nach China fliegt, um sich einzu machen: Er trifft dort auf Hass gegen Minderheiten, auf Bürokraten und mutige Bürgerjournalisten, versucht dem Virus auf die Spur zu kommen, bereist aber auch symbolische chinesische Orte und reflektiert über chinesisches Kulturgut, resümiert Schmidt. Der Kritiker staunt über die Nüchternheit, mit der Liao das "Unappetitliche", aber auch den Mut der einfachen Leute schildert. Ein großes Dokument der "und "wahre Dichtung", meint er.-Kritikerin Katharina Borchardt bewundert vor allem den "" des Autors - von Liaos derben "Schimpfkanonaden" und dem Wissenschaftsjargon in diesem auch stilistisch hybriden Buch lässt sie sich gern fordern. Im hält Michael Wurmitzer das Buch zwar nicht für große Literatur, spannende Einblicke in Chinas Kontroll- und Überwachungsstaat verdankt er ihm aber ebenfalls. Größer angelegt istBlick auf China, wenn sie uns in "Stunden aus Blei" Bestellen ) auf 800 Seiten von einer tschechischen Schriftstellerin erzählt, die durch China reist. Ein beklemmender Roman von existenzieller Dringlichkeit, meint Marko Martin imRomanCarl Hanser Verlag. 128 Seiten. 19 EuroAbbas Khiders ersten Roman "Der falsche Inder" haben wir schon im Jahr 2008 vorgeblättert, seine Folgeromane, meist über den Irak, wurden von der Kritik überwiegend gut besprochen. Und doch fühlt sich der in Bagdad geborene Autorin der deutschen Literatur, klagte er kürzlich gegenüber Sonja Zekri in der. ( Unser Resümee ). Zu oft werde gezweifelt, ob migrantisch geprägte Autoren "überhaupt Literatur produzieren könnten oder doch nur Texte in eigener Sache, identitär-postkoloniale Manifeste oder autobiografische Nischentexte." In den Kritiken zum neuen Roman ist davon nichts zu spüren: An der Geschichte um einen Schriftsteller, den das Sterben seiner Mutter in Bagdad mit Erinnerungen an sein Herkunftsland erfüllt, mit Fragen an die Vergangenheit und an seine Gegenwart in seiner neuen deutschen Heimat, in der er mit Rassismus und Marginalisierung zu kämpfen hat, preist-Kritiker Carsten Hueck die, den Humor und das Gefühl.-Kritiker Fridtjof Küchemann staunt, wie "eindrucksvoll nahe" wir den Figuren hier kommen, gerade weil sich der Hauptprotagonist seine Erinnerung eben auch ausfüllt, ausdenkt oder. In dererlebt Anna Pritzkau Khider längst als talentierten "": Ein "großer" Roman - und eine "Geschichte über menschliche Fehler und Sehnsüchte, meint sie.Suhrkamp Verlag. 127 Seiten. 18 EuroHierzulande ist die amerikanische Lyrikerin Mary Ruefle noch wenig bekannt. Gewürdigt wurde sie vergangenes Jahr im Schreibheft , und Marie Luise Knott widmete ihr vor vier Monaten im eine Tagtigall . Auf Deutsch sind nun 41 Prosaminiaturen von Ruefle erschienen, bisher noch wenig, dafür umso hymnischer besprochen: Imentdeckt Michael Brauen in den kleinen unkonventionellen Geschichten über die Alltagswelt, Alter und Tod viele Überraschungen, auch Verstörendes., getragen von einer "berückenden" Vorstellungskraft, rühmt er. Die-Kritikerin Angela Gutzeit überzeugen die kurzen Texte über die, über das Merkwürdige menschlichen Handelns, die Menopause oder das kurze Leben der Weihnachtsbäume durch Lakonie, Komik und eine Vielfalt an Stimmlagen. Nicht zuletzt lobt sie die "meisterliche" Übersetzung von Esther Kinsky. Als wahre "Wunderkammer" würdigt Shirin Sojitrawalla das Buch imRomanCarl Hanser Verlag. 208 Seiten. 22 EuroYasmina Rezas neuer Roman spaltet die Kritik. Die meisten Rezensenten halten die Geschichte um eine jüdische Familie aus Paris auf Besuch in Auschwitz, wo sich die Sorgen der einzelnen Familienmitglieder dann doch eher um die Hitze in den Ausstellungsräumen, den richtigen Anzug und die nächste Zigarette drehen als um den Holocaust, für ein. In der Kunst, das Grauen und diein Unterhaltung zu verwandeln, kann es kaum eine Autorin mit Reza aufnehmen, lobt Nils Minkmar in der. Für große Erinnerungsliteratur hält-Kritikerin Rose-Maria Gropp den Roman, dem sie einen Mix aus "boshafter" attestiert. In derverfällt auch Judith von Sternburg Rezas Erzählkunst, die Abgründe öffne, um das Unaussprechliche zu befreien: Wie elegant, "gegenwärtig", aber auch witzig Reza von der Erinnerung einer jüdischen Familie an den Holocaust erzählt, indem sie ihren Figuren dialogisch und psychologisch auf den ambivalenten Grund geht, findet Sternburg faszinierend. Ganz anders sieht das Jörg Magenau im: Der Versuch, Kritik an der Erinnerungskultur mit teils "" auf ein ernstes Niveau zu heben, missfällt ihm. Reza rät er, präziser zwischen Erinnerung und Gedenkroutine zu unterscheiden. In dermuss Paul Jandl zwar einige Male wirklich lachen, lange nach hallt der Roman bei ihm allerdings nicht. In der-Kulturzeit spricht Reza über ihren Roman und Erinnerungskultur.RomanCulturBooks. 248 Seiten. 22 EuroAnar Alis Roman ist wegen seiner literarischen Qualitäten interessant, aber auch wegen des Milieus, in dem er spielt: Denn was wissen wir schon über die, jene weltweit etwas mehr als 20 Millionen Anhänger umfassende Religionsgemeinschaft im schiitischen Islam? Die Ismailiten, ursprünglich in Syrien beheimatet, sind heute über die ganze Welt verstreut. Eine größere Gruppe lebte in, musste von dort aber nach der Machtübernahme Idi Amins fliehen. Viele gelangten damals nach. Und hier spielt auch der Debütroman der aus Kenia stammenden kanadische Autorin Anar Ali. Sie erzählt die Geschichte von Mansoor, seiner Frau Layla und ihrem kleinen Sohn Ashif, die Uganda 1972 verlassen mussten, bereits seit 25 Jahren in Kanada leben und dennoch nicht an alte Erfolge anknüpfen können. Imbewundert Claudia Kramatschek, wie Ali, auch anhand eigener Erfahrungen, die Abgründe der ismailitischenin Calgary auslotet. Wiedie Autorin die komplexen zwischenmenschlichen Dynamiken der Familien, ihre Verluste und Traumata und ihre Verantwortungs- und Loyalitätskonflikte durchdringt, findet die Rezensentin enorm. In der lobt Rainer Rönsch, wie gekonnt Jan Karsten die "" Sprache der Autorin ins Deutsche übertragen hat.Eine neue Geschichte der MenschheitKlett-Cotta Verlag. 672 Seiten. 28 EuroEs ist bestimmt interessant, dieses Buch des Archäologen David Graeber und des Ethnologen David Wengrow zu lesen, schon um den Blick auf die Menschheitsgeschichte innerhalb der zahlreichen Big-History-Bände zu erweitern. Laut-Kritiker Markus Schär widersprechen die beiden Forscher den bekannten "Gründungsmythen der modernen Gesellschaft" nach Rousseau und Hobbes und weisen lieber zahlreiche Beispiele alternativer zivilisatorischer Entwicklungen auf. Er erfährt hier etwa von der Bevölkerung im mexikanischen Reich Teotihuacán, die keinen Anführer brauchte, um ihr Miteinander gerecht zu organisieren. Weshalb sich aus so vielen verschiedenen Gesellschaftsentwürfen nur ein einziger durchsetzte, beantworten ihm die Autoren zwar nicht, dafür findet er hier eine "". Zögerlicher folgt Lars Weisbrod in derden Überlegungen der Autoren, die sich in ihrer Menschheitsgeschichte vor allem auf das Verständnis von Freiheit und auf die indigenen Gruppen Nordamerikas fokussieren: Er liest von "Spielkönigen", die abgesetzt wurden, sobald man ihrer überdrüssig war, und von Gruppen, die mal Königshof spielen und dann wieder gleichberechtigt auf die Jagd gehen. Das ständige Infragestellen und Verändern sozialer Strukturen ist für die Autoren wahrer, meint Weisbrod. Auch von daher ist "Anfänge" für ihn ein wahrhaftBuch, weil es an die menschliche Willensfreiheit glaubt. Der in derrezensierende Ethnologe Karl-Heinz Kohl entdeckt in dem Band allerdings einige Ungereimtheiten und Kurzschlüsse, auch die Rousseau-Lektüre der Autoren scheint ihm ein wenig schlampig. Wie ein Manifest liest sich indes die-Kritik von Anselm Franke und Bernd Scherer, Intendant des Berliner Hauses der Kulturen der Welt: Das Buch wird, wie sie hoffen, zu einerdes überheblichen Westens beitragen. Weitere Besprechungen im Guardian und in The Atlantic Hexen, Wunderheiler und die Geister der Vergangenheit im NachkriegsdeutschlandKlett-Cotta Verlag. 432 Seiten. 26 EuroMonica Black ist Professorin für Geschichte an der Universität Tennesee und laut-Kritiker Hans von Trotha eine "Koryphäe für deutsche Sozial- und Kulturgeschichte". Aber auch davon abgesehen lohnt es sich bestimmt, ihre Geschichte über Hexen und Wunderheiler im Nachkriegsdeutschland zu lesen, die die KritikerInnen einstimmig empfehlen. Die recht bizarre Tatsache, dass die deutsche Nachkriegsgeschichte auch vom Auftauchen von Erweckungspredigern, Wunderheilern und Gerüchten über Weltuntergänge geprägt war, erklärt Black mit dender Deutschen. Besonders geht die Autorin dabei auf den ehemaligen Nazi und späteren "Wunderheiler" Bruno Göring ein, zu lesen ist hier aber auch die Geschichte von drei kleinen Mädchen aus Heroldsbach, denen eine Madonna erschien, die alle, die nicht an sie glaubten, von den Sowjets massakrieren lassen wollte. In derlobt Oliver Jungen Blacks "" und die "lebensnahen", gut recherchierten Belege für die These des Buches. Mit Blick auf heutige Verschwörungserzählungen attestiert-Kritiker Oliver Pfohlmann dem fesselnden Band zudem. Fasziniert folgt auch Burkhard Müller in derden Überlegungen der Autorin - nur, was Hexen und Wunderheiler miteinander zu tun haben sollen, leuchtet ihm auch nach der Lektüre nicht ein.Wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltetHoffmann und Campe Verlag. 256 Seiten. 23 EuroJohn McWhorter lehrt Linguistik, schreibt für die, denundund gilt inzwischen als einer der schärfsten. In seinem im amerikanischen Original bereits vergangenes Jahr erschienenen Buch setzt er sich mit dem neuen Antirassismus in Europa und den USA auseinander, dem er religiöse, auchattestiert. Die Zeitungen sprechen derzeit lieber mit McWhorter als über dessen Buch. Im Interview mit demerklärt McWhorter: "Ich nenne die Antirassisten von heute 'die Auserwählten', weil sie sich als Träger einer höheren Weisheit sehen. Sie glauben, dass sie eine Art gute Botschaft im Sinne desverbreiten, von der sie sich wünschen, dass der Rest der Welt dafür offener wäre. Sie sehen sich selbst als Leute, die der Zeit voraus sind, als einevon Menschen mit einer unschätzbar wertvollen Einsicht." Bisher hat sich nur-Kritikerin Katja Riddersbusch getraut, das Buch zu besprechen: Sie bewundert die genaue Analyse, die polemische und, mit der McWhorter gegen die neue Antirassismus-Religion anschreibt, die für ihn selbst rassistische Züge trägt. Dass der Autor seiner nicht zimperlichen Kritik Lösungsvorschläge folgen lässt (Leseförderung von afroamerikanischen Kindern, bessere Berufsausbildung), gefällt Ridderbusch gut. Ein wütender wie, findet sie.Von der Sehnsucht und der Suche nach IdentitätSiedler Verlag. 256 Seiten. 26 EuroBisher hat erst Nils Minkmar für dieDaniel Mendelsohns im amerikanischen Original bereits vor 25 Jahren erschienenes Buch besprochen. Und er war einfach hingerissen: "Inspirierend, witzig und", außerdem bemerkenswert aktuell nennt er das Buch, in dem der amerikanische Philologe, Autor und Kritiker dem Themanachspürt. In gewohnter, bewährter subjektiver Manier, erklärt Minkmar, erkundet Mendelsohn den Begriff historisch, literarisch beispielsweise anhand von Motiven bei Sappho und erzählt von seiner Homosexualität und dem Wandel des Cruising durch digitale Plattformen in den 1990ern. Mendelsohns wahrheitsliebender, aufklärerischer Geist, wie der Leser ihn aus "Die Verlorenen" kennt - in diesem Buch findet er sich wieder, meint der Kritiker. Mendelsohn gibt der umstrittenen politischen Bedeutung von "Identität", die Minkmar als eine Art Suche nach neuen Höflichkeitsformen charakterisiert, einen inspirierenden Schubs, lobt der Kritiker, weil er Identität alsbetrachtet.Von kulturellen Außenseitern und SonderlingenVentil Verlag. 280 Seiten. 16 EuroJonas Engelmann war mal Punkmusiker, schreibt heute Bücher über Comics, Musik und Literatur, außerdem Beiträge etwa für dieoder. In seinem neuen Buch wendet er sich kulturellen Außenseitern und Sonderlingen zu. Die mehr als fünfzig Porträts aus Comic, Literatur, Wissenschaft, bildender Kunst oder Film reichen von Elfriede Jelinek, Björk, Aby Wartburg und Jean Amery bis hin zu Sun Ra, Julie Doucet, Bill Watterson oder Tove Jansson. Laut-Kritikerin Christina Mohr gelingt Engelmann mit dem Buch etwas Großes - nämlich den. Wenn ihr der Autor in acht Themenkomplexen das Durchwursteln, die Erfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung eindringlich beschreibt, bleibt Mohr nichts anderes übrig als diesesBuch zu empfehlen. Im verdankt auch Luca Glenzer dem Buch viele Entdeckungen in den "kulturellen Nischen unserer Welt".