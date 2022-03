Literatur

Hendrik Bolz

Vladimir Vertlib

Zebra im Krieg

Roman nach einer wahren Begebenheit

Residenz Verlag 2022, 288 Seiten, 24 Euro



Bettina Flitner

Esther Kinsky

Rombo

Roman

Suhrkamp Verlag 2022, 267 Seiten, 24 Euro



Im Jahr 1976 erschütterten zwei schwere Erdbeben im italienischen Friaul die Gegend rund um den Monte San Simeone, knapp tausend Menschen verloren dabei ihr Leben. Esther Kinsky nimmt in ihrem Roman das Beben im Dreiländerdreieck zwischen Italien, Österreich und Slowenien zum Anlass, sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfs, von ihrem Leben erzählen zu lassen, in dem das Erdbeben tiefe Spuren hinterlassen hat. In der NZZ spürt Paul Jandl die Erde beben beim Lesen des Romans, der für ihn geologische Zustandsbeschreibung, Geschichtensammlung und Dokumentation der Flora und Fauna um den Monte San Simeone in einem ist: So faszinierend erscheint ihr die Mischung aus Landschaftsbeschreibung, fiktiven Erinnerungen und geologischer Literatur, in der Kinsky Begiffe und Landschaft ins Rutschen kommen lässt und Dante und Heinrich von Kleist aufruft, um das Irrationale der Welt zu erkennen. Und dem Dlf-Kultur-Kritiker Helmut Böttiger eröffnet sich mit RomanSuhrkamp Verlag 2022, 267 Seiten, 24 EuroIm Jahr 1976 erschütterten zwei schwere Erdbeben im italienischen Friaul die Gegend rund um den Monte San Simeone, knapp tausend Menschen verloren dabei ihr Leben. Esther Kinsky nimmt in ihrem Roman daszwischen Italien, Österreich und Slowenien zum Anlass, sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfs, von ihrem Leben erzählen zu lassen, in dem das Erdbeben tiefe Spuren hinterlassen hat. In derspürt Paul Jandl die Erde beben beim Lesen des Romans, der für ihn geologische Zustandsbeschreibung, Geschichtensammlung undum den Monte San Simeone in einem ist: So faszinierend erscheint ihr die Mischung aus Landschaftsbeschreibung, fiktiven Erinnerungen und geologischer Literatur, in der Kinsky Begiffe und Landschaft ins Rutschen kommen lässt und Dante und Heinrich von Kleist aufruft, um das Irrationale der Welt zu erkennen. Und dem-Kritiker Helmut Böttiger eröffnet sich mit

Kinskys höchst "verdichteter, "poetischer" Prosa der Zusammenhang zwischen Paradies und Katastrophe.



Katerina Poladjan

Zukunftsmusik

Roman

S. Fischer Verlag der Zusammenhang zwischen Paradies und Katastrophe.RomanS. Fischer Verlag





Die Zukunftsmusik, die in Katerina Poladjans neuem Roman den Ton vorgibt, erklingt am 11. März in einer Gemeinschaftswohnung in der sowjetischen Provinz. Es ist Chopins Trauermarsch, der im Radio zu Ehren des gerade gestorbenen Generalsekretär der KPdSU, Konstantin Tschernenko, gespielt wird und der den Epochenwechsel zu Gorbatschows Perestroika markiert. Im DlfKultur 2022. 192 Seiten. 22 EuroDie Zukunftsmusik, die inneuem Roman den Ton vorgibt, erklingt am 11. März in einer Gemeinschaftswohnung in der sowjetischen Provinz. Es ist, der im Radio zu Ehren des gerade gestorbenen Generalsekretär der KPdSU, Konstantin Tschernenko, gespielt wird und der den Epochenwechsel zu Gorbatschows Perestroika markiert. Im

lobt

Olga Hochweis , wie liebevoll und unlarmoyant Poladjan den Alltag in der späten Sowjetunion schildert, zwischen bleierner Schwere und Aufbruch. Im Dlf mochte auch Sigrid Löffler sehr gern, wie die in Moskau geborene, seit Kindheit an in Berlin lebende Autorin Geschichte von sechs Familien in einer Kommunalka verbindet, nämlich elegant und leichthändig, ohne jedes Pathos. Auch dass die Autorin zwischen Ernst und Humor wechselt, und dabei auf die Größen der russischen Literatur, auf Tolstoi und Gogol gleichermaßen rekurriert, konnte Löffler gut haben.



Fatma Aydemir

Sachbuch

Catherine Belton

Karl Schlögel

Dan Diner

Norbert Frei

Saul Friedländer

Jürgen Habermas

Sybille Steinbacher

Annekathrin Kohout

Brigitte Benkemoun

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, dennist unser Buchladen.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in den "Wo wir nicht sind" und "Vorworte" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen Jugend in blühenden LandschaftenKiWi 2022, 336 Seiten, 20 EuroDrei Romane gilt es zu annoncieren, die das Aufwachsen junger Männer in derbeschreiben, alle drei Bücher wurden von der Kritik empfohlen. Es geht in ihnen ums Austeilen und Auf-die-Fresse-Kriegen, um Kraftsport und Rap, Alkohol, Drogen, stumpfen Vandalismus, erste Liebe und Rechtsradikalismus. Und natürlich immer auch um die Frage: Wann ist ein Mann ein Mann? Fangen wir mit dem "Nullerjahren" an, mit dem der Musiker' vom HipHop-Duo Zugezogen Maskulin eher eine Autofiktion als ein Roman vorlege. Die sinnlose, von Langeweile angefachteunter ostdeutschen Jugendlichen kann der Autor ebenso überzeugend vermitteln wie die Hilflosigkeit der Eltern, findet-Kritiker Cornelius Pollmer und lobt begeistert den rhythmisch strukturierten, pointiertenund der Handlung. Auch-Kritikerin Katharina Thoms wird bei der Lektüre "wie im Technobeat"-Rausch förmlich weggeblasen. Was das Sprachgefühl angeht, kann der-Redakteurmit seinem Debütroman "Wir waren wie Brüder" bestellen ) nicht ganz mithalten, findet Pollmer, doch seinen Hauptprotagonisten vermag der Autor in all seinerund Unsicherheit überzeugend zu zeichnen, lobt der Kritiker. Der Leser spürt förmlich die Kälte, wenn Schulz von der zunehmenden Verunsicherung der Ostdeutschen erzählt und von ihren, fröstelt imJan Drees. Als Dritter im Bunde wäre nochzu nennen, dessen Roman "Aus unseren Feuern" bestellen ) ebenfalls ein geglückter Fall von Nullerjahre-Literatur ist, wie-Kritikerin Julia Lorenz, selbst im Osten aufgewachsen, versichert. Sie rechnet es Müllensiefen vor allem hoch an, dass er nicht in einen "Gewaltporno" abgleitet, vielmehr die wachsende Härte schon auf der Ebene derthematisiert. Insgesamt eine "Art Working-Class-Leipzig Noir", staunt sie.-Kritikerin Sabine Berking liest diesen Roman um einen Mann, der in einem osteuropäischen Land in eine Art Krieg in den sozialen Medien gerät, als. Und wäre die Sache im Augenblick nicht so dramatisch, könnte sie "herzhaft" darüber lachen, versichert sie. Denn der in Russland geborene, heute in Österreich lebende Autor Vladimir Vertlib ist ein "" und des Slapsticks, fährt sie fort. Sein Hauptprotagonist Paul eigentlich ein freundlicher Familienvater, der in einem feindseligen Umfeld die Fassung verliert und - Täter und Opfer zugleich - für einen Ausfall in einem Video schwer gedemütigt wird. Sein Roman spiegele Erfahrungen im osteuropäischen Raum wieder, er könne aber ebenso gut in Mexiko oder Syrien spielen, erklärte Vertlib im Interview mit der. Auch beruht er auf einer, so der Autor, der auch eine Erklärung dafür hat, warum so viele russischsprachige Menschen der Propaganda Putins glauben: "Es hieß, dass in der Ukraine Neonazis an die Macht gekommen seien, die sie umbringen wollten. Solche Verschwörungserzählungen greifen, weil die Angst noch immer so präsent ist. Da sind die Erfahrungen von Eltern und Großeltern, die nochzurückreichen." Wer sich ein Bild von Russland heute machen möchte, dem seiErzählband "Die rote Pyramide" bestellen ) empfohlen. Mal subtil, mal radikal lassen die neun Geschichten, entstanden in den letzten zwanzig Jahren, die gefährlichen politischen Tendenzen im heutigen Russland hervortreten:und eine ordentliche Portionfasst Sorokin hier zusammen, schreibt-Kritikerin Norma Schneider. Interessant findet sie dabei vor allem, dass Sorokin nicht nur ein regierungskritisches, sondern auch einfindet - für sie ist das Buch eindeutig eine "gnadenlose Zerstörung" der nationalistischen Idylle.KiWi 2022, 320 Seiten, 22 EuroAuch die Fotografinerzählt eine Familiengeschichte - ihre eigene, mit Kindheit in den Siebzigern, Waldorfschule und Aufwachsen im. Vordergründig perfekt, lauern im Hintergrund der Autoritarismus des Großvaters, die Depressionen von Mutter und Schwester, die beidebegehen.-Rezensent Andreas Platthaus überzeugt nicht nur die Form, mit ihren Vor- und Rückblenden. Bemerkenswert findet er vor allem diedieses Erzählens, zumal die Autorin immer wiederim Schrecklichen entdeckt. Mitreißend, ohne kitschig zu sein, findet er. In derist Elke Heidenreich voller Hochachtung für die Nüchternheit und dender Autorin, die Kindheit und Jugend rekonstruiert, um die feinen Risse in der bürgerlichen Fassade zu erkennen. Und was Flitner über die Macht der Depression, Familienkonflikte und Schutzmechanismen schreibt, scheint-Kritikerin Eva Hepper vonzu sein.RomanCarl Hanser Verlag 2022, 368 Seiten, 24 EuroEine deutsch-türkische Familiengeschichte erzähltin ihrem Roman "Dschinns". 30 Jahre hat der Vater, 1979 ausgewandert, in Deutschland gearbeitet, jetzt will er sich mit der Familie in diezurückziehen und - stirbt an einem Herzinfarkt. Die Mutter und die drei Kinder müssen sich allein einrichten. Indem Aydemir jedem Familienmitglied ein Kapitel widmet, veranschaulicht sie gekonnt die zahlreichen Aspekte des sogenannten "", erklärt-Rezensentin Susanne Lenz, die den verschiedenen Stimmen gespannt lauscht. In derist Meike Fessmann begeistert von der dichten,der Geschichte und den Diskursen über Identität und Herkunft. Auch-Rezensent Tobias Rüther konnte den Roman, der ihn nicht nur wegen seiner verschiedenen Erzählperspektiven, sondern auch wegen seinerin Atem hielt, kaum weglegen.-Kritiker Christoph Schröder fand den Roman zwar formal unausgegoren, doch auch ihn hat die Vielfalt aktueller Themen von weiblicher Selbstermächtigung, Rassismus bis Klassismus und Sexualität fasziniert. Nur-Kritikerin Iris Radisch ist fassungslos angesichts der positiven Kritiken zu einem Roman, in dem permanent alle auf alles scheißen, kacken oder drauf ficken. Die "gesinnungsästhetischen Manöver" der ProtagonistInnen zu Migration, Homophobie, Gendertheorie, Klassismus und Rassismus zeigen ihr vor allem eine Autorin, die ihrezur Schau stellen will.Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fassteHarper Collins 2022. 704 Seiten. 26 Euro"Putin's People", das Buch der ehemaligen Moskau-Korrespondentin der, Catherine Belton kam bereits im vergangenen Jahr ins Gespräch, weil es von russischen Oligarchen mit "" überzogen wurde. ( Unser Resümee) Aufbesprach Nick Cohen das Buch denn aus Angst, verklagt zu werden, lieber nicht. ( Unser Resümee ) Nun ist es bei Harper Collins auf Deutsch erschienen, aktueller könnte derzeit wohl kaum ein Buch sein. Die deutschen Medien haben es noch nicht besprochen. Auf der Grundlage von Gesprächen mitund Geheimdienstoffizieren blickt Belton in das, in das mafiöse Netzwerk früherer KGB-Agenten und beleuchtet vor allem Putins Rolle alsin Dresden nach dem Mauerfall näher. Anne Applebaum nannte das Buch in ihrer lesenswerten Kritik inim September 2020 die vermutlich endgültige Darstellung des Aufstiegs Putins und des: Das Buch zeige, wie Russlands Präsident in jeder Phase seiner Karriere die Methoden, Kontakte und Netzwerke des KGB in vollem Umfang nutzte. Beltons Buch ist eine akribisch recherchierte,des Putin-Regimes und wirft ein Licht auf die Bedrohungen, die russisches Geld und russischer Einfluss heute für den Westen darstellen, schrieb Daniel Beer im. Weitere Besprechung in der NYTimes Ukrainische LektionenHanser Verlag 2015, 352 Seiten, 21,90 Euro"Karl Schlögels 'Entscheidung in Kiew' ist das Buch der Stunde", erklärte Arno Widmann vor wenigen Tagen in der. Und das, obwohl es bereits vor sieben Jahren erschienen ist. Der Osteuropa-Historiker Schlögel war viele Jahre in derunterwegs, bereits 2015 stellte er fest, der Westen habe das Land viel zu lange ignoriert: "Schlögel schreibt die Chronik eines angekündigten Todes. In jedem seiner Sätze spürt man die Erschütterung über die Taten Putins", so Widmann. "Ebenso großartig ist der zweite Teil von Schlögels Buch. Es ist eine Analyse unseres 'Russland-Komplexes', ein Begriff, den Schlögel sich von Gerd Koenen ausleiht."-Kritikerin Kerstin Holm lernte von Schlögel am Beispiel der Bergbaumetropole, dass man auch Städte ermorden kann: Strom, Wasser und Geldautomaten fallen aus, Ärzte, Juristen, Dozenten und Geschäftsleute ziehen in westlichere Teile der Ukraine und die Stadt entwickelt sich mehr und mehr zum Militärlager, berichtet der Historiker, der in diesem Band aber auch die Schönheit ukrainischer Städte beschwört. Diewünschte Schlögels Annäherung an die Ukraine, seine Städteporträts, Beobachtungen und Analysen, aber auch seine Überlegungen zum "Informationskrieg" und zuwestlichen Staatslenkern schon damals auf den Nachttisch. Im aktuellen Dlf-Interview zum Ukraine-Krieg wirft Schlögel dem russischen Präsidenten in Bezug auf die Ukraine Ahnungslosigkeit undvor.Anmerkung zum neuen Streit über den HolocaustC.H. Beck Verlag 2022. 94 Seiten. 12 EuroDerkann sich rühmen, den "Historikerstreit 2.0" recht frühzeitig wahrgenommen zu haben. Er wurde wochenlang auf einem Blog namensgeführt, nachdemden "Deutschen Katechismus" von der Einzigartigkeit des Holocaust angeprangert hatte, der von jüdischen "Hohepriestern" kontrolliert werde. Es ist interessant, dass die Debatte von amerikanischen Universitäten ausging - es geht sicher auch eine Homogenisierung des Diskurses im Sinne modischer Geschichtstheorien, die maßgeblich in Amerika entwickelt wurden. Die deutschen Zeitungen sind relativ spät auf die Debatte eingestiegen, hier ein Resümee der ersten Phase des Streits, mehr auch hier . Der vorliegende Band gibt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Debatte wieder: Die Frage war, ob die Infragestellung dervon links ebenso problematisch ist wie seinerzeit von rechts. Nein, fand Jürgen Habermas, der schließlich den ersten Historikerstreit lanciert hatte, in einem kleinen Artikel, den er an entlegener Stelle und leider nicht online publizierte: Von links ist das halb so wild. Der Band versammelt auch wichtigere Reaktionen, besonders die von Dan Diner und Saul Friedländer, die von Moses direkt attackiert worden waren. Der Band kann nur eine erste Aufarbeitung sein, findet Patrick Bahners in der. Hinzuweisen ist auch auf Natan Sznaiders Essay "Fluchtpunkte der Erinnerung" , (Bestellen) der ebenfalls über den Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Holocaust reflektiert.Eine PopkulturgeschichteC.H. Beck Verlag 2022. 272 Seiten. 16,95 EuroKürzlich erzählte die Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout im Tagesspiegel , was sie an der Figur des Nerds interessiert: Erst war er ein technikbesessener Außenseiter, in den Siebzigern und Achtzigern wurde er mit Personen wieoder Steve Wozniak zum Helden. "Aber er verkörperte keine neuen Werte. Deshalb ist es schwer für Frauen oder PoC sich mit dieser Figur zu identifizieren. Das ist von Bedeutung, weil der Nerd mittlerweile wichtige Positionen in der Gesellschaft inne hat." Nun hat Kohout dem Nerd eine ganze Kulturgeschichte von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart gewidmet, die die Autorin Berit Glanz in dermit großer Begeisterung besprochen hat:erscheint ihr Kohouts Studie, in der sie mit zahlreichen Belegen aus Medien Aufstieg, soziale Konstruktion und Problematik der Figur beleuchte. Noch immer basiere der Nerd auf patriarchalen Stereotypen des "weißen Mannes", lernt die Kritikerin. Ein "faszinierender Rundumblick", meint Glanz.btb 2022. 288 Seiten. 12 EuroFür die französische Journalistin Brigitte Benkemoun muss es sich wie eine Sensation angefühlt haben, als sie bei Ebay den Ledereinband für einen Taschenkalender ersteigerte und darin ein Adressheft aus dem Jahr 1951 samt Adressen von Chagall, Aragon, Breton, Lacan, Giacometti und vielen anderen entdeckte. Nach langen Recherchen fand sie heraus: Das Büchlein gehörte Dora Maar. Benkemoun recherchierte weiter und setzte in kurzen Kapiteln Maars Leben wie ein Puzzle zusammen, erzählt uns-Kritiker Reinhard Brembeck: Er liest hier von Trennung, Zusammenbruch, Meditationen,, erfährt aber auch von Maars Homophobie oder davon, dass sie eine zerlesene Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" in ihrer Bibliothek stehen hatte. Dass Benkemoun ihm ein Bild der Picasso-Geliebten und Fotografinliefert und dem Leser die Möglichkeit gibt, sich selbst ein Bild zu machen, schätzt Brembeck. In der-Mediathek steht ein Beitrag zu Benkemouns Recherche online.