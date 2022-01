Literatur





Die KritikerInnen erliegen geschlossen dem Bann dieses Romans, für den der südafrikanische Autor Dalmon Galgut den Booker-Prize erhielt. Das liegt zum einen an der Story: Vor dem Hintergrund dererzählt uns der Autor vom Schicksal der weißen Familie Swart, die sich regelmäßig zu Beerdigungen trifft, während im Hintergrund dieendet und die Präsidenten von Pieter Willem Botha über Nelson Mandela bis zu Jacob Zuma wechseln. Die als erste sterbende Swart-Mutter hatte verfügt, dass die schwarze Haushaltshilfe Salome ein kleines Häuschen auf dem Grundstück der Familie erbt, was sowohl der zurückbleibende Gatte als auch drei der vier Kinder ignorieren.-Kritikerin Verena Lueken bewundert nicht nur Galguts ", sondern auch dessen Vermögen, die Gefühlslagen der Figuren auszuleuchten und selbst Landschaften, Tieren undzu verleihen. Lueken scheut den Vergleich mit J. M. Coetzee nicht.-Kritiker Adam Soboczynski erkennt eher die erzähltechnische Nähe zuoder, wenn er in den Strom verschiedener Perspektiven, Gedanken und Gefühle hineingezogen wird. Vor allem aber bewundert er den Mut des Autors, die Geschichte aus, die sich als Opfer verstehen, zu erzählen. Dieser Roman spiegelt das "moralische Dilemma des gesamten Westens" wider, meint er. Und wie Galgut fast nebenbei, dadurch aber umso eindrucksvoller von Entführungen, Gewalt, Rassismus, oder der Bigotterie der Kirche erzählt, findet Dirk Fuhrig imgroßartig.RomanDuMont Verlag, 624 Seiten, 28 EuroMan staunt ja nicht schlecht über die Kritiken zu Michel Houellebecqs neuem Roman: Vorbei die Zeiten, als ein Großteil der deutschen Kritiker ihn als alten weißen Sack abwatschte, dessen Frauen- und Muslimfeindlichkeit eindeutig und Stil altbacken sei. Diesmal schnurren alle. Das Buch kommt verblüffend gut an. Worum gehts? Um die französischen Präsidentschaftswahlen, mysteriöse Hacker, Superreiche, Welthandel und Zombierechner, mit denen das Jahr 2027 auf den Weltuntergang zuzusteuern scheint. Und mittendrin eine kleine feine Geschichte über eine unglückliche Familie in der Provinz. Dystopisch ist es aber nicht. Nils Minkmar versichert jedenfalls in deraus der Lektüre aufgetaucht zu sein. In derist Jan Küveler ganz hingerissen, wie zart Houellebecq: "Matrix" mit Musset, Spannung mit Empfindsamkeit, Panorama und Detail. Auch-Kritikerin Judith von Sternburg hat sich keine Sekunde gelangweilt, sie verspricht sogar "große" Sex-Szenen. Und in derschwärmt Julia Encke vom so wunderbar wegzulesendenRomanNonsolo Verlag . 184 Seiten. 19,90 EuroEs sind oft die kleinen Verlage, die die großen Entdeckungen machen. Eine solche könnte Giulia Corsalinis "Die Tschechow-Leserin" sein, wenn wir der-Kritikerin Maike Albath glauben: Denn der Debütroman der italienischen Autorin haut sie in jeder Hinsicht um. Erzählt wird die Geschichte der, die als Altenpflegerin nach Italien kommt, um ihre Familie finanziell zu unterstützen, bald als Dozentin für Slawistik arbeitet und über Tschechow schreibt und acht Jahre später noch einmal nach Italien zurückkehrt, resümiert die Kritikerin. Den Bezug zu Tschechow erkennt Albath nicht nur inhaltlich: Wie eine Figur aus dessen Erzählungen erscheint ihr Nina, die ihr Leben im Rückblick zu fassen versucht, in "", wie die Rezensentin schreibt. Und doch bleibe alles in einer "", ergänzt sie. Nicht zuletzt ist das Buch für sie auch ein eindringliches und unpathetisches Dokument über Migration und die Demütigungen, denen osteuropäische Pflegekräfte nicht nur in der italienischen Klassengesellschaft ausgesetzt sind.RomanSuhrkamp Verlag. 256 Seiten. 24 EuroErst nach und nach, dafür aber umso hymnischer haben die Kritiker den neuen Roman von Ulf Erdmann Ziegler besprochen, der uns zurückführt in die Jahre 2011 bis 2013. Der Rücktritt des damaligen Bundespräsidenten, das Scheitern von Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat oder die Aufdeckung der NSU-Morde spielen im Hintergrund eine Rolle, während Ziegler einerfolgt: Im Mittelpunkt steht Wegman Frost, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Abgeordneten Andi Nair, der das politische Geschehen so genau beobachtet und kommentiert wie die eigenen Befindlichkeiten und die seiner Mitstreiter im Berliner Betrieb. Keine Moralisierung, dafür", verdankt-Kritiker Christoph Bartmann dem Roman. Für den-Rezensenten Nils Kahlefendt hat es Ziegler mit dem Roman gar nahezu zur Perfektion gebracht: Wie er aus der Perspektive eines "kleinen Rädchens" die Mechanismen und Seilschaften in der Berliner Politik freilegt, Bonner und Berliner Republik "stilistisch brillant" kurzschließt und gleichzeitig souveränschafft, findet der Kritiker grandios. Für den-Rezensenten Paul Jandl gehört der Roman, der in das Räderwerk der Politik aus Kalkül und Psychologie einführt, wie Koeppens "Treibhaus" zu den "deutscher Machtstrukturen". Großes Lob auch von Ekkehard Knörer in derund Jörg Magenau imRomanArche Verlag. 304 Seiten. 22 EuroNach der Lektüre dieses Romans möchte der-Kritiker Frank Keil dem Alkohol erstmal fern bleiben. Denn wenn ihm Frank Moster erzählt, wie bei einer nachbarschaftlichen Feier im Jahre 1986 die Dinge aus dem Ruder laufen, schaudert der Rezensent. Nach dem Tod der Mutter kehrt ein Mann zurück in das Dorf, in dem er geboren wurde, um sich um seinen pflegebedürftigen Vater zu kümmern. Dasund -Beurteilen in einer so kleinen Gemeinschaft kennt der Autor gut aus seiner Kindheit, wie Keil bei einem Gespräch mit dem Autor erfährt; die Pflege der Eltern sei nicht autofiktional, aber ein drängendes Thema für Moster. Ein ", wohl komponierter" Roman, meint der Kritiker. Und wie der Autor hier die Geister der Toten an den Lebenden herumzerren lässt, scheint Keil gar von. In derkann sich Jan Wiele diese mitunter unheimliche Geschichte über alte Träume und einen Neuanfang auch in England oder anderswo vorstellen. Ein "wuchtiger, ein durchweg beklemmender Roman", schreibt Britta Schmeiß, die den Hamburger Autor für die besucht hat.Menschen in Putins Russland zwischen Wahrheit, Selbstbetrug und KompromissenEcon Verlag. 560 Seiten. 24,99 EuroDer amerikanische Journalist Joshua Yaffa lebt seit zehn Jahren in Moskau und schreibt unter anderem für denund die. In diesem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch hat er sieben ganz normale Russen porträtiert und sie zu ihren Strategien imbefragt. Für die-Kritikerin Renate Nimtz-Köster sind die Porträts "Beispiele": "Farbig", fesselnd und unterlegt mit politisch-historischen Hintergründen berichtet der Autor sowohl von negativer Verschlagenheit als auch von Kompromissfähigkeit im Namen der Menschlichkeit, der Kunst und Kultur, lobt die Rezensentin. Der Filmemacher Konstantin Ernst, der Putin im Staatsfernsehen ins rechte Licht rückt, oder der Priester Pawel Adelheim, der sich an derreibt, sie bleiben Nimtz-Köster nach der Lektüre lange im Gedächtnis. Als " lobt Oliver Bullough das Buch im: Dass Yaffa nicht verurteilt, sondern versucht den Druck der Porträtierten zu verstehen, erachtet er als "Geschenk". Ein kluges, gut recherchiertes und hervorragend geschriebenes Werk, schließt er. Tief bewegt haben die Kritiker auchunter dem Titel "Haft" bestellen ) erschienene Lageraufzeichnungen gelesen: Für den-Kritiker Ulrich Schmid liegt das auch an der kaum bearbeiteten, der die Erfahrungswelt und die Gedanken des ukrainischen Regisseurs und Maidan-Aktivisten "ungefiltert" wiedergebe.Sichtbare und unsichtbare Trennlinien auf dem BalkanRotpunktverlag. 224 Seiten. 24 EuroCyrill Stieger war von 1986 bis 2015 Balkankorrespondent der, für dieses Buch hat er die Orte wieder besucht, über die er während der Kriege berichtete: Er war in. Gerade jetzt, wo die serbische Teilrepublik der Föderation Bosnien-Herzegowina wieder sehr konkret mitdroht, ist das Buch besonders zu empfehlen. In derlobt Andreas Reich, wie der Autor die Trennung, aber auch das irgendwie doch funktionierende Zusammenleben der Ethnien in seinem Buch anschaulich macht, etwa wenn er über einschreibt, in dem kroatische und muslimische Schüler zwei eigene Eingänge, eigene Lehrer und natürlich auch eigene Curricula mit ganz eigenen nationalistischen Sichtweisen auf den noch nicht so lange zurückliegenden Krieg haben. Und doch funktioniert das Zusammenlebenrecht gut, lernt der Rezensent, aber die ethnischen Gegensätze lassen sich leicht wieder mobilisieren. Und da sich die EU-Aufnahmeperspektive längst verflüchtigt hat, profitieren nun wieder die Radikalen. Das Buch kann den Europäern wieder zur Annäherung an das Thema dienen, meint der Rezensent. Der-Kritiker Michael Martens vermisst zwar tiefergehende Antworten auf die weiterhin problematischen Verhältnisse vor Ort, dennoch bietet ihm Stieger, Mitrovica und Bosnien-Herzegowina und informatives historisches Hintergrundwissen. Im-Andruck bespricht Dirk Auer das Buch.Die wilden 70er - eine wilde Blütezeit der deutschen LiteraturWallstein Verlag. 473 Seiten. 32 EuroWas waren das für Zeiten, als Studenten für einen Raubdruck der "Dialektik der Aufklärung" Schlange standen oder in WGs leidenschaftlich über Ich und Emotionen, über Büchner, Bachmann, Braun, Brinkmann oder Born diskutiert wurde, seufzt-Kritiker Oliver Pfohlmann. Umso begeisterter stürzt er sich mit Helmut Böttiger noch einmal auf die Literatur der Siebziger. Ein "verdankt er dem Literaturkritiker, der für seinen Band etwa Peter Handke interviewte und den Kritiker anregt, mal wieder Böll und Fichte zu lesen. Dass Böttiger auf Zuschreibungen wie "Neue Subjektivität", "Neue Innerlichkeit" oder "Neue Empfindsamkeit" nicht viel gibt, findet der Rezensent begrüßenswert. Für den-Kritiker Thomas Combrink sind die größte Stärke des Buchs Personenporträts: Sowohl Beziehungen zwischen Autoren (Sarah Kirsch und Christa Wolf, Thomas Bernhard und Siegfried Unseld) als auch die Differenz zwischen Schriftstellerpersona und echtem Menschen zeigt Böttiger anschaulich auf, lobt Combrink. Etwas mehr Beachtung hätte er sich allerdings für Autoren des subjektiven Schreibens wie Paul Nizon oder Friederike Mayröcker gewünscht - bei Böttiger sei die "wahre Empfindung" aus dem Titel eher auf die politisch-öffentliche Sphäre bezogen, meint er. Dass Böttiger Material und Diskurse der Siebziger kreuz und quer durchläuft, ist für den-Kritiker Hubert Winkels kein Problem: Böttigers genaue Lektüre imponiert ihm - und: "das", schließt er.Ein vergessener Polarforscher, ein aufregender Fund und eine erstaunliche ErkenntnisDeutsche Verlags-Anstalt. 384 Seiten. 24 EuroDass Pinguine schon ziemlich spezielle Vögel sind, ist kein Geheimnis. Aber wer wusste schon, dassund Homosexualität pflegen und dass es auchund Vergewaltigungen unter den Tieren gibt? Der englische Arzt George Murray Levick hatte all das bei seiner Expedition im Jahr 1911 gesehen - und obwohl er nach seiner Rückkehr die erste wissenschaftliche Monografie zu Pinguinen veröffentlichte, unterschlug er das Sexualleben der Pinguine aus Sorge vor den Reaktionen der. Dies und mehr erfährt-Kritiker Günther Wessel aus dem Buch des neuseeländischen Autors, Filmemachers und Wissenschaftlers Lloyd Spencer Davis. Von den Polarexpeditionen von Scott, Amundsen und Shackleton erzählt ihm Davis ebenso wie von ihren Frauen, dann wieder von Pinguinen oder von eigenen Erlebnissen. Bei der Vielzahl der Orts- und Zeitenwechsel verliert der Kritiker manchmal den Überblick,undfindet er das Buch aber allemal.Toussaint Louverture und die Haitianische Revolutionb-books Verlag. 364 Seiten. 20 EuroEs ist dem kleinen Berliner b-books-Verlag zu verdanken, dass dieser Klassiker des trinidadischen Marxisten C. L. R. James über dieund ihren großen Anführerwieder auf Deutsch vorliegt. Zwar immer noch in der "obskuren" Übersetzung aus der DDR von 1984, wie Julian Weber in deranmerkt, aberund um mehrere Essays ergänzt. Der Kritiker liest in dem gründlich recherchierten Werk noch einmal ausführlich von der Sklaverei, der rassistischen Struktur der Kolonialgesellschaft des damals französisch besetzten Haiti, von den Befreiungskämpfen, den Kolonialgeschäften in Frankreich und den internationalen Intrigen. James, der alslange in den sozialistischen Ländern als Unperson galt (im Westen aber auch), schrieb gegen die Sicht an, dass es sich bei dem Aufstand in Haiti lediglich um ein blutiges Gemetzel gehandelt habe, bei dem kein echter" wehte. Der packenden und eingängigen Schilderung des Autors verdankt Weber auch, dass er auf den zahlreichen Schauplätzen nie den Überblick verliert.