Literatur

Georgi Gospodinov

Ralf Rothmann

Louise Nealon

Ilse Molzahn

Sergej Gerassimow

Sachbuch

Olivette Otele

Rebecca Clifford

Jochen Hörisch

Brian Fagan, Nadia Durrani

Michael Krüger

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Roman Aufbau Verlag. 342 Seiten. 24 Euro Nur hymnische Besprechungen für diesen Roman des bulgarischen Schriftstellers Georgi Gospodinov.-Kritikerin Sabine Berking hält den Autor gleich für eine der eigensinnigsten und "der europäischen Gegenwartsliteratur, sein neues Buch findet sie schlicht. Erzählt wird die Geschichte des melancholischen Flaneurs Gaustine, der eine Klinik für Demenzkranke eröffnet und dort zwecks Anregung der Erinnerung Zimmer im Stile vergangener Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts einrichtet. Die Idee breitet sich in Europa schnell wie ein Virus aus: Attrappen von Mausoleen,werden errichtet, resümiert Berking, die sich fasziniert auf den Mix aus bewegenden Biografien, philosophischen Reflexionen und "einlässt. Nicht zuletzt bewundert sie Gospodinos- und Alexander Sitzmanns Übersetzung - und liest den Roman als beunruhigend aktuellen Kommentar über die "Sucht nach". Hochaktuell, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, und wie eine humorvolle Dekonstruktion populistischer Sehnsüchte, erscheint auch Jörg Plath in derder Roman. Wie Gospodinov zudem mit gewitzten Kniffen die Vorhersehbarkeit der Ereignisse unterläuft, findet er brillant. In derist auch Volker Weidermann verblüfft angesichts der schockierenden Aktualität. In der-Buchzeit wird der Roman kurz vorgestellt RomanSuhrkamp Verlag. 304 Seiten. 24 EuroEines versichern die KritikerInnen vorab: Der letzte Teil von Ralf Rothmanns Weltkriegs-Trilogie lässt sich auch ohne Kenntnis der beiden Vorgänger lesen. Und auch in ihrer Begeisterung für den Roman sind sich die Zeitungen weitgehend einig - allen voran Adam Soboczynski, der den Autor in dernicht nur für einen "einsamen Meister der Gegenwartsliteratur" hält, sondern den Roman auch als "Ereignis" preist, das die Leser ". Kaum einem Autor gelinge es, das Grauen deutscher Kriegsverbrechen in so exakte wie elegante Worte zu fassen wie Rothmann, staunt er. Wir begegnen hier einmal mehr dem Melkerpaar Elisabeth und Walter, angelehnt sind die beiden an Rothmanns Eltern. Vor allem die Vorgeschichte von Elisabeth steht im Zentrum des Romans: Ihre Flucht aus dem Osten, auf der sie Opfer einer derart brutalen Vergewaltigung wurde - eine Szene, die Rothmann gnadenlos, detailreich "" schildert, - dass Soboczynski der Atem stockt. Wenn Elisabeth in Folge suizidal wird, ihre Kinder schlägt, sich aber auch in Tanz und Sucht stürzt, erkennt der der SZ-Kritiker Hilmar Klute einmal mehr Rothmanns Thema der "Leidvererbung". Bestechend findet Klute auch, wie der Autor geschichtliche Wahrheiten "" einkreist und seine Idee von der erlösenden Kraft der Sprache und Literatur in den Text einarbeitet, inhaltlich wie formal. In derbewundert Judith von Sternburg immer wieder Rothmanns Gabe, so zu erzählen, dass sich beim Lesen das Gefühl einstellt, man hätte Einzelheiten selbst erlebt. Für eine "klugen Schachzug" des Autors hält sie auch die Idee, die Geschichte von einer nicht direkt involvierten, sondern der Familie nur nahestehenden Person erzählen zu lassen. Und in dernimmt Carsten Otte Rothmann in Schutz gegen Kritiker, die ihm Gefühlskitsch vorwerfen: Er liest einen vielschichtigen Text, autobiografisch, gesellschaftspolitisch und literarisch.RomanMare Verlag. 352 Seiten. 24 EuroLouise Nealons Debütroman wurde für einen sechsstelligen Betrag verkauft, auch die Fernseh- und Filmrechte sind schon vergeben, informiert uns Edel Coffey, die für diemit der jungen Irin über Depressionen, dieund die Empfindlichkeit der Generation der Snowflakes gesprochen hat. Es ist vermutlich die nicht nur thematische Nähe zu, die Nealon die Vorschusslorbeeren gesichert hat. Dabei ist der Roman mehr Rijneveld als Rooney, atmet in derSusanne Romanowski auf. Zwar erinnert sie Nealons von einem irischen Kaff nach Dublin ans renommierte Trinity College ziehende Heldin Debbie auch an Rooneys Figuren, das Milieu ist ebenfalls ein ähnliches. Aber zum einen schreibe Nealon mit viel "über ihren Frust in der College-Welt, amüsiert sich die Kritikerin. Vor allem aber blicke die Autorin in das Leben in ihrem irischen Heimatdorf, in dem der Pub Dreh- und Angelpunkt der Dorfgemeinschaft und Debbies Familie wie eigentlich das ganze Dorf dem Alkohol verfallen ist. Wie hier düster, aber auch "lakonisch" von Debbies Resilienz und ihrem Wunsch nach Anerkennung, auch ihrer Depression, erzählt werde, lässt Romanowski über ein paar sprachliche Schwächen hinwegsehen. Und im irischen überzeugt Meadhh McGrath der Roman als "Studie über psychische Gesundheit, insbesondere in der Art und Weise, wie er das Schweigen und die Scham in Bezug auf Depressionen,in der irischen Kultur anspricht. Oder wie Debbie es ausdrückt: 'In unserer Gemeinde ist es gesellschaftlich akzeptabel, Alkoholiker zu sein, solange man keine Behandlung dafür bekommt.'" Ebenfalls nach Irland führt uns Claire Keegans Kurzroman "Kleine Dinge wie diese" Bestellen ), der von dem Skandal um die unmenschliche Behandlung junger Frauen in den Magdalenen-Wäschereien erzählt: Imentdeckt Julia Schröder hier gar Anklänge an Charles Dickens.RomanWallstein Verlag. 376 Seiten. 28 EuroMit Ilse Molzahns Roman "Der schwarze Storch" gibt es mal wieder eine besondere Wiederentdeckung zu annoncieren. Geschrieben hat die Ende des 19. Jahrhunderts in Posen geborene Autorin ihren autobiografisch grundierten Debütroman bereits in den 1930er Jahren, veröffentlicht wurde er 1936, eine zweite Auflage von den Nazis allerdings wegen "Herabsetzung des deutschen Junkertums" verhindert, wie uns der Klappentext informiert. Nun liegt der Roman erneut in Originalfassung vor, herausgegeben und kommentiert von Thomas Ehrsam, und Molzahn entführt uns in die Welt eines. In derstaunt Lerke von Saalfeld, wie die Autorin aus der von Neugier und kindlicher Fantasie geprägten Perspektive der sechsjährigen Gutshofstochter Katharina, die von allen Kater genannt wird, das raue, von Gewalt geprägte,schildert. Wir lesen vom Aufwachsen in bigotter Frommheit, von Katharinas einziger Verbündeter, der Magd Helene, die nach einer Vergewaltigung und heimlichen Abtreibung verblutet, aber auch von den titelgebenden Störchen. Bei aller Rohheit ist es aber gerade dasund die kunstvolle Verbindung zwischen "ostpreußischer Realität" und der Fantasie des Kindes, die-Kritikerin Bettina Baltschev für den Roman einnehmen. Sie vergleicht das Buch mit Irmgard Keuns "Kind aller Länder" und wird Molzahns Kater sicher nicht mehr vergessen.Ein ukrainisches Kriegstagebuchdtv. 256 Seiten. 22 Euro.Von Kriegsbeginn bis zum 18. Mai führte der ukrainische Schriftsteller Sergej Gerassimow für diesein Kriegstagebuch aus Charkiw, im Buch enthalten sind die Einträge bis zum 18. April. Mit angehaltenem Atem liest der-Kritiker Jörg Plath die meist zwei bis drei Seiten langen Aufzeichnungen, die in der Form von Berichten, Beobachtungen, Anekdoten und Erinnerungen gehalten sind. Mit, weitgehend auf Nachrichten von der Front verzichtend, erzählt ihm der in Charkiw lebende Autor von Menschen, die tagelang vor Apotheken und Supermärkten warten, bis die Zehen abgefroren sind, von. Zugleich zeugen die "intelligenten" Texte von einer Auseinandersetzung mit der Politik der Ukrainer, von Nationalismus und Patriotismus, meint Plath. Für diehat Sascha Feuchert das von Herbert Schäfer eingelesene Hörbuch besprochen: Für ihn liegt hier einvor. Schneller und näher dran geht nicht, meint Feuchert und sieht Gerassimow Inkonsistenzen und Unkorrektheiten angesichts der Direktheit seiner Aufzeichnungen und der Brillanz seiner Reflexionen und Beobachtungen nach. Auch unbequeme Fragen, etwa nach dem Nationalismus der Ukrainer, lässt der Autor nicht aus, stellt Feuchert bewundernd fest. "Eindringlich-erschreckend" nennt Gerrit Bartels imdas Buch, das er als ", ein aus Beschreibungen, Reflexionen und Erinnerungen bestehendes Tableau" empfiehlt und mit Serhij Zhadans Roman "Mesopotamien" bestellen ) vergleicht.Eine unerzählte GeschichteKlaus Wagenbach Verlag. 300 Seiten. 28 EuroDie in Kamerun geborene und in Bristol lehrende Historikerin Olivette Otele widmet sich in diesem Buch der historischen Präsenz von Schwarzen in Europa.-Kritiker Jens Balzer lernt interessiert, wie afroeuropäische Lebensgeschichten und Legenden wie die des Gelehrten Juan Latino in Granada, des schwarzen Märtyrers Mauritius oder auch die heutiger Rapperinnen europäische Kultur und Geschichte geprägt haben. In einer gelungenen Verbindung aus Exzeptionellem und Exemplarischen kann ihm Otele auch vermitteln, wie sich allmählich Ideen eines rassischen Unterschieds durchsetzten. In derliest Peter Burschel das Buch auch als Appell für die. Die chronologisch geordneten Geschichten im Band erschließen dem Rezensenten das "außergewöhnliche Normale", die "Selbstwahrnehmung von 'Schwarzsein'" zu unterschiedlichen Zeiten und einen differenzierten Blick auf Fragen zum Körper, zum Geschlecht und zur Religion. Und in dererkennt der Afrikanist Andreas Eckert einen Schwerpunkt der Arbeit in der Wandelbarkeit sozialer Hierarchien, die die Autorin laut Eckert anhand von Englands Sklavenhandel, aktuellem Rassismus und Persönlichkeiten wie dem afroniederländischen Geistlichen Jacobus Capitein exemplifiziert. Viel und gut besprochen wurde auchBand "Aufsässige Leben, schöne Experimente" Bestellen ), in dem die Professorin für afroamerikanische Literatur und Kulturgeschichte schwarze und queere Frauen der zweiten und dritten Generation nach der Sklaverei porträtiert. Vor allem die in derrezensierende Kulturwissenschaftlerin Novina Göhlsdorf war ganz hingerissen von der Beweglichkeit der Texte. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf Angela Schaders "Vorwort" über die außergewöhnliche Anthologie "Timescapes - aller-retour. Erzählungen aus afrikanischen Kontexten" ( Bestellen ).Kinderleben nach dem HolocaustSuhrkamp Verlag. 447 Seiten. 28 EuroEine bis heute wenig beachtete Opfergruppe sind die. Die kanadische Historikerin Rebecca Clifford hat im Rahmen einer Studie nun Zeitzeugen unter 12 Jahren aus den Jahren 1935 bis 1945 interviewt. Wie die Autorin Fallstudien, die Darstellung der Arbeit jüdischer Hilfsorganisationen und Überlegungen zur Entwicklung eines genuinen Verständnisses psychologischer Auswirkungen des Krieges auf die Kinder verbindet, findet die-Kritikerin Annette Eberle. Auch der Blick der Autorin auf die Selbstbehauptung der Kinder erscheint Eberle extrem wichtig, auch mit Blick auf den Umgang mit. Eindringlich findet auch Judith Leister in derden Band, der sie erahnen lässt, was das Leben unter falscher Identität, ohne Eltern bedeutet. Auch über die sogenannten "Wolfskinder" aus Buchenwald und ihr Schicksal nach dem Krieg berichtet Clifford laut Leister. Das Buch könnte zu einemwerden, meint Marc Reichwein in der: Cliffords Verweis auf die schwierigen, wechselseitig individuellen und sozialen Aspekte der Erfahrungen und das Aufzeigen emanzipatorischer Wege aus der Opfergruppe heraus machen dieses Buch für den Rezensenten sowohl facettenreich als auch erhellend. "", nennt Wiebke Hiemesch auf hsozkult.de das Buch. Für Pflichtlektüre hält-Kritiker Thomas Meyer außerdem die vonunter dem Titel "Gebannt in diesem magischen Judenkreis" herausgegebenen Essays ( Bestellen ). Wenn der amerikanische Historiker schildert, was es im 21. Jahrhundert bedeutet, Jude zu sein, erschließen sich dem Kritiker nicht nur die historischen Muster des Judenhasses, sondern er erkennt auch, wie die aktuellen Erscheinungsformen davon berührt werden: Stichwort "Documenta 15".Szenen einer riskanten BeziehungCarl Hanser Verlag. 160 Seiten. 24 EuroEine Weile schien es um den in Debatten eingreifenden Schriftsteller stiller geworden zu sein. Kürzlich wurde allerdings erst die Idee einerdiskutiert, auch impositionieren sich Schriftsteller auf verschiedenen Seiten und einer der sicher kontroversesten Kommentare zur Antisemitismusdebatte der Documenta 15 kam von. ( Unser Resümee ). Dichterinnen und Schriftsteller liegen mit ihrem politischen Urteil nicht selten daneben, so die These des Mannheimer Literaturwissenschaftlers Jochen Hörisch. Er untersucht das Verhältnis von Poesie und Politik von Wieland über Goethe und Zola bis Amanda Gorman in diesem Essay, den uns bisher nur derans Herz legt: Gut unterhalten folgt er hier denvon Dichtern und Dichterinnen: Ob Thomas Mann, Celine, Hauptmann, Becher oder Rinser und ihre "Hitler-Eloge", die Schriftsteller kommen nicht gut weg, wenn sie politisch Partei ergreifen. Wieso auch, fragt der Autor, sie sind auch bloß Menschen und als solche verführbar. Und der Rezensent lernt, sich besser nicht auf Dichters Meinung im Politischen zu verlassen, auch wenn Hörisch Fälle von wichtigem politischem Engagement bei Zola oder Goethe nicht unerwähnt lässt. Eindringlich und scharfsinnig nennt Mladen Gladic in derden Band. Im spricht der Autor über das Buch.-Kritiker Marc Reichwein empfahl außerdemunter dem Titel "Papyrus" Bestellen ) erschienene, launige Geschichte der Welt in Büchern.Eine horizontale Geschichte der MenschheitReclam Verlag. 269 Seiten. 24 EuroDas klingt doch mal nach einer schönen Kulturgeschichte! Die beiden Archäologen Nadia Durrani und Brian Fagan widmen sich dem Bett und seiner kulturellen Bedeutung und fördern dabeizutage. Wir erfahren nicht nur einiges über dievon der Steinzeit bis zum Wasserbett, sondern auch von seiner mitunter außergewöhnlichen Nutzung: Neben Schlafen und Sex diente das Bett auch alsoder Prunkstück der Wohnung.-Kritikerin Marlen Hobrack wird bestens unterhalten von diesem Buch, in dem sie auch die ein oder andere vergnügliche Anekdote entdeckt, etwa zu den sexuellen Praktiken und Ritualen des alten chinesischen Kaiserhofs oder zur - inzwischen wohl überholten - Tradition im britischen Adel, wonach der Innenminister bei der Geburt des Thronfolgers anwesend sein musste. Die Ausführungen zum Bereich der Geburt findet die Kritikerin besonders interessant - hier vollzogen sich gleich zwei "", liest sie: So hockten oder knieten gebärende Frauen über Jahrtausende hinweg, bevor sich die Geburt erst ins heimische Bett und später ins Krankenhaus verlagerte. Mit Interesse hat auch-Kritikerin Katharina Teutsch das Buch gelesen, in dem sie beispielsweise erfährt, dass dieschliefen. Ihr fehlt allerdings ein übergreifender Zusammenhalt der Anekdoten, um tatsächlich profundes Wissen zu erlangen. Im-Magazin amüsiert sich Anna Kardos über den "britischen Humor" im Buch.Schirmer und Mosel Verlag. 144 Seiten. 38 EuroSelten werden Künstler-Monografien so ausgiebig besprochen wie diese über den Schweizer Hochgebirgsmaler Giovanni Segantini. Aber bei dem Autor handelt es sich auch nicht um irgendwen, sondern um den Schriftsteller und Ex-Hanser-Lektor Michael Krüger. Und so geraten die KritikerInnen vor allem angesichts der intensiven subjektiven Gedanken Krügers zu Maler und Werk reihenweise ins Schwärmen. Dielässt Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, das Buch rezensieren - und der erkennt in Krügerseine fast philosophische, in jedem Fallmit Fragen nach dem kreativen Schaffen und dem Lebenssinn. Und wenn der Autor den Bildern und der Bedeutung einzelner Figuren und Motive auf den Grund geht, ist das Buch für Maaz eine erhellende Einladung zum "" und zur (Wieder-)Entdeckung Segantinis, zumal die Abbildungen im Band so brillant und zahl- und abwechslungsreich sind, wie der Rezensent feststellt. Eine der derzeit "aufregendsten Außenstationen der Gesellschaft" betritt gar-Kritiker Roman Bucheli mit diesem Band, der ihn auch eine Seelenverwandtschaft zwischen zwei "Melancholikern" erkennen lässt: Wie Segantini sich aus der Gesellschaft zurückzog, um sich völlig der Natur und der Malerei hinzugeben, so war auch Krüger während der Pandemie gezwungen, sich nach einer Krebsbehandlung in ein einsames Haus abseits von München zurückzuziehen. Krügers "", nüchterne Betrachtung und Ergriffenheit verbindenderauf Segantinis zwischen "Apotheose" und "Gefährdung" oszillierendes Werk überträgt sich auch auf den Kritiker. In derverdankt Rose-Maria Gropp dem Band zudem Einblick in Segantinis Schriften und Lebenswelt.