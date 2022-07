Literatur

Andrea Tompa

Helene Hegemann

Fiston Mwanza Mujila

Gary Shteyngart

Mikita Franko

Sachbuch

Ines Geipel

Peter Sloterdijk

David de Jong

Karl-Heinz Ott

Otl Aicher

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, dennist unser Buchladen.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in den "Wo wir nicht sind" und "Vorworte" , in unseren Büchern der Saison , den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen Buch des Schweigens. RomanSuhrkamp Verlag. 954 Seiten. 34 EuroOmertà - so wird diefür Mafia-Mitglieder genannt. Aber was hat das mit vier Menschen imMitte des 20. Jahrhunderts zu tun, fragt sich etwa Marianna Lieder in derund vermutet: Auch die Schweigepflicht ist nichts anderes als Repression. Denn darum geht es in diesem im ungarischen Original bereits 2018 erschienenen Roman: Am Beispiel von drei Frauen und einem Mann erzählt uns Tompa von den Demütigungen, denen die Landbevölkerung zur Zeit derin Rumänien ausgesetzt war: Kali flieht vor ihrem Mann als Magd zum Rosenzüchter Vilmos, die Halbwaise Anouche arbeitet sich auf dem Feld halbtot, während ihre Schwester Eleonara, eine Ordensschwester, wegen angeblichen Landesverrats inhaftiert und von der Securitate stundenlang verhört wird. Wie die ungarisch-rumänische Autorin dem Leser diese Einzelschicksale näher bringt, anhand von Alltagsgeschichten, Wünschen und Sorgen, jenen dabei die Möglichkeit gibt, der Realität durch Sprache wieder "habhaft" zu werden, findet Lieder bewegend. In dermöchte Katharina Teutsch Tompa gar in denmitaufgenommen wissen: "Schonungslos schöpferisch" scheint ihr Tompas von Terezia Mora hervorragend übersetzte Sprache,die Figuren - überhaupt sieht sie Tompa in einer Tradition mit Imre Kertesz. Raffiniert findet auch-Kritiker Lothar Müller den Roman, nur in dererscheinen Christiane Pöhlmann die Figuren zu eindimensional. Sprachlich schön ist der Roman aber allemal, meint sie.StoriesKiepenheuer und Witsch VerlagSchlachtensee - das klingt doch schon nach Sommer! Aber nicht bei Helene Hegemann: "So unverbraucht wie Helene Hegemann schreibt niemand über", freut sich-Kritikerin Miriam Zeh etwa nach der Lektüre dieses Kurzgeschichtenbandes, der sie nach Russland, Schnellroda oder Kalifornien führt und dem ihr die Autorin mit gnadenloser Brutalität von drogensüchtigen Prostituierten, Ekel und dem "" unserer Gegenwart erzählt. Auch formal verlangen die Texte dem Leser viel ab, warnt Zeh vor: Logik, Chronologie und Stringenz sind Hegemanns Sache nicht - macht aber nichts, räumt die Rezensentin ein, denn die Bilder sind kraftvoll genug.-Kritkerin Miryam Schellbach lernt in den Geschichten um, Pfauen ohne Rad und Männer mit zu viel Ego, dass die Autorin auch dieim Griff hat. "Herrlich widersprüchliche Prosa", meint sie. In dermeint Julia Lorenz entdeckt hier auch Momente der Zartheit, der Verletzlichkeit und selten auch der Romantik, aber natürlich auch immer wieder "Schocker". Und den-Kritiker Florian Eichel trösten allerhand "lyrische Sahnehäubchen" über manche bemühte popliterarische Pointe hinweg. Viel Kraft attestiert imauch Michael Wurmitzer den Texten, in denen um die Ungerechtigkeit in der Welt, um Dekadenz odernach Ägypten geht. Für diehat sich Julia Encke mit der Autorin und Regisseurin zum Gespräch getroffen.RomanZsolnay Verlag. 288 Seiten. 25 EuroFiston Mwanza Mujilas Debütroman "Tram 83" über einen konglolesischen Nachtclub wurde nicht nur hierzulande gefeiert. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Roman: Musikalisch geht's auch hier zu, wenn der in Lubumbashi geborene Autor uns erneut in einenführt, in der neben dem österreichischen Schriftsteller Franz Baumgartner Straßenjungen, Kindersoldaten, Bürgerkriegsflüchtlinge, Ganoven und Freiheitskämpfer trinken und dasfeiern.-Kritiker Dirk Fuhrig lässt sich gern mitreißen von der wunderbaren "Kakophonie" verschiedenster Stimmen, die meist durcheinander von afrikanischen Mythen, Ausbeutung, Kolonialzeit oder Göttern singen. So viel Witz, Originalität, Tempo und Klang kann sich Fuhrig nicht eine Sekunde entziehen. Auch-Kritiker Jonathan Fischer hält den Roman für: Wie der Autor vom harten Leben der Minenarbeiter und Straßenkinder erzählt, mit vielen Perspektivwechseln,und Humor, findet er brillant. Eine "ungeheure Vitalität" attestiert Niklas Bender in derdem Roman, in dem es "vibriert, stampft und swingt". Dem-Kritiker Carsten Otte fehlt allerdings sozialpolitische Kritik.RomanPenguin Verlag. 480 Seiten. 25 EuroZurück in den März 2020, in die Zeit des, katapultiert uns Gary Shteyngart. Aber der in Leningrad geborene Autor tut es offenbar mit so viel Witz, dass die Kritiker ihm gern noch einmal dorthin folgen: In dermuss Adam Soboczynski an Boccaccios "Dekameron" denken, wenn der in Leningrad geborene Schriftsteller eine Handvoll Künstler in Folgean die Ostküste zu einem erfolglosen russischen Schriftsteller schickt: Die Gäste sind drei FreundInnen aus der High-School-Zeit und zwei entferntere Bekannte, deren Zusammenkunft zu Spaziergängen, Eifersuchtsdramen und "rustikalem Sex" führt. Der Mix aus Leichtigkeit, Burleske, Pointen, aber auch Tiefgang und Moral, gefällt Soboczynski gut. In dermag Katharina Granzin die "" des Autors, der hinter dem "Gerammel und Gerede" auch noch existenziellere Themen wie Rassismus und Pandemie versteckt. Auch-Kritiker Wieland Freund begibt sich mit Shteyngart gern auf Landpartie a la Tschechow, der Text überzeugt ihn nicht nur als Gesellschaftsroman: Poetologische Reflexionen im Text und dieder Figuren (bis auf den Mund-Nasen-Schutz) sorgen bei Freund auch für ernsthafte Gedanken. Und den-Kritiker Lothar Müller unterhalten die von Nikolaus Stingl gekonnt ins Deutsche hinübergeretteten komischen bis tragikomischen Pointen so blendend, dass er sich das Buch gut als TV-Serie vorstellen kann.RomanHoffmann und Campe Verlag. 384 Seiten. 24 EuroIn Russland gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten für Regenbogenfamilien:, sagt der kasachische Autor Mikita Franko im Gespräch . Sein Debütroman ist aus einem Blog entstanden, in dem er vom Aufwachsen bei schwulen Eltern, von der staatlichenund dererzählt. Das Buch wurde in Russland entsprechend mit einer Altersfreigabe ab 18 versehen und konnte nur bei einem kleinen Indie-Verlag erscheinen. In derempfiehlt Norma Schneider den Roman: Dem Thema Homophobie nähert sich der Autor aus kindlicher Perspektive, mit autobiografischer Erfahrung,, meint Schneider, aber ohne dabei aufgesetzt zu wirken. Die Figuren findet Schneider glaubwürdig, die Ängste und depressiven Neigungen des Jungen werden im Buch eindringlich abgebildet, meint sie. Nur ein wenig mehr Struktur hätte sie sich gewünscht. In der-Buchzeit wird der Roman kurz vorgestellt . Sehr gut besprochen wurde auchzweiter Roman "Der Hirtenstern" Bestellen ): Meisterlich scheinen dem-Kritiker Gustav Seibt Hollinghursts unzeitgemäße Darstellung homosexuellen Begehrens und, die auf ihn noch immer neu und frisch wirken, aber auch der Plot um einen englischen Dichter unterwegs als Nachhilfelehrer in Belgien.Aus dem Militärlabor des OstensKlett-Cotta Verlag. 288 Seiten. 22 EuroEin spannendes und nur wenig bekanntes Thema, das Ines Geipel, ehemalige DDR-Hochleistungssportlerin, die nicht zuletzt durch ihre Enthüllungen desin der DDR bekannt wurde, hier aufgreift: Sie begibt sich in diesem Band auf die Spurensuche nach dem Schicksal eines ehemaligen DDR-Rennradfahrers und entdeckt in Militär- und Medizinarchiven, Indizien dafür, dass die Sowjetunionin Auftrag gab, um den menschlichen Körper fürzu optimieren. Ziel war es, den Kosmos zu beherrschen. Mit atemloser Spannung liest-Kritiker Peter Neumann Geipels "Wissenschaftspolitkrimi": Den Wettlauf der Blockmächte um das All verknüpfe die Autorin geschickt mit persönlichen Erzählungen sowie Reflexionen über kollektive Erfahrungen dieser Zeit: Die Mischung aus Archivrecherche, Prosaminiaturen und Ideengeschichte wird für ihn zu einem "personal Essay", das eine "des 20. Jahrhunderts" entwerfe. Auch-Kritiker Stephan verdankt dem Buch viele interessante Einblicke, und nicht zuletzt die Überlegung, ob "zwischen sozialistischen und neoliberalen Selbstoptimierungsmethoden und Cyborg-Träumereien nicht eine Ähnlichkeit besteht. Im empfiehlt Doris Maull das Buch.Eine FarbenlehreSuhrkamp Verlag. 286 Seiten. 28 EuroWenn Michael Maar in seiner Rezension schreibt,könne das "unangenehme Gefühl des Neids erwecken", muss wohl was dran sein. Denn auch Michael Maar kann ziemlich gut schreiben. Maar geizt in seiner-Rezension nicht mit Beispielen. Sloterdijks Grauzone befasst sich etwa intensiv mit- Maar staunt auch hier über Sloterdijks horrende Belesenheit und zitiert den humovollen Sloterdijk-Satz über Gott: "Würde er allen verzeihen, seine Theologen würden es ihm nie vergeben." Lustvoll, so scheint es, führt Sloterdijk die Theologie an, bis eine "Riesenwolke aus Absurditäten" aus ihnen hervorschieße. Was genau das mit der Farbe Grau zu tun hat, wird nicht immer klar. Aber soviel: Grau ist schließlich auch die, und Sloterdijk lege hier ein spätes Meisterwerk vor. Das sehen auch die anderen Rezensenten so - selten wurde Sloterdijk, der für manche böse Polemik gut war, so freundlich besprochen. Meike Fessmann spaziert fürdurch ein "spekulatives Alterswerk", an Cézanne und Heidegger vorbei. Und so kamen alle Rezensenten heiter-beschwingt aus der Lektüre heraus. In derhat Peter Neumann mit Sloterdijk gesprochen , der dabei auch einen Satz über Kriegskunst gegengesagt hat: Sie bedeute, "ihn so scheitern zu lassen, dass wir nicht mit untergehen". Auch im WDR gab's ein Gespräch, hier nachzuhören Die dunklen Geschichte der reichsten deutschen UnternehmerdynastienKiepenheuer und Witsch Verlag. 496 Seiten. 28 EuroDas deutschebasiert nicht allein auf dem Anpacken des Mittelstands in der Nachkriegszeit - sondern auch darauf, das sich die, die, dieund diein der Nazizeit durch Opportunismus,und Zwangsarbeit kräftig bereicherten. Und anders als behauptet, hat sich das in der Öffentlichkeit gar nicht so weiter herumgesprochen, sagte der niederländische Journalist David de Jong, Autor des Buchs "Braunes Erbe", kürzlich im SZ-Gespräch mit Niklas Elsenbruch: "Die Familien zählten schon im Kaiserreich und der Weimarer Republik zu den- mit Ausnahme der Porsche-Piëchs. Nach der NS-Zeit konnten sie ihr Eigentum in Westdeutschland einfach behalten, ihre Fabriken, Minen, Häuser, Güter und Aktien." ( Unser Resümee ) Den Fragen, weshalb sie nach dem Kriegweiterarbeiten konnten oder wie sie mit ihrer Verantwortung umgingen, geht de Jong in diesem Buch nach, das-Kritikerin Ursula Weidenfeld vor allem jenen empfiehlt, die sich noch nicht allzu gut mit der Materie auskennen: "Akribisch und gleichzeitig spannend", nennt sie das an Anekdoten und Geschichten reiche Buch, das sie mit großem Interesse gelesen hat - selbst wenn sie am Ende feststellen muss, dass der Autor bei mancher raunenden Ausschmückung doch "gelegentlich übers Ziel hinaus" schieße. Einen "erstaunlichen Mangel an Reflexion" attestiert der Autor den deutschenim Interview mit Hansjörg Friedrich Müller.Eine Geschichte des reaktionären DenkensCarl Hanser Verlag. 432 Seiten. 26 EuroHat die Aufklärung ihren Zweck verfehlt?, fragt Karl-Heinz Ott, der in seinem Buch über die geistigen Fundamente dernachdenkt. Mehr Systematik hätte dem Buch gut getan, bemängeln die Kritiker, aber dennoch: Fast alle habe etwas gelernt bei der Lektüre: Claus Leggewie findet es in derhöchst interessant, wie Ott der reaktionären Modernekritik großer Denker auf den Zahn fühlt - bis hin zu heutigen "Neo- und Theokonservativen" - und dabei herausstellt, wiezusammenhängen. Luther und Descartes, Carl Schmitt, Leo Strauss und selbst Michel Houellebecq werden thematisiert. Wenn Ott sich den literaturhistorischen Hintergründen von"Unterwerfung","Notre-Dame de Paris" oder' "Don Quichote" annähert, kommt auch-Kritiker Gustav Seibt auf seine Kosten. In derist Simon Strauß nicht glücklich, dass Ottundin einen Topf wirft, doch auch er ist zufrieden, sobald sich der Autor "ernsthaft" und kundig derwidmet: bei Schriftstellern wie Saul Bellow oder Michel Houellebecq, schließlich bei Heidegger-Bewunderer, den er gnadenlos abkanzelt.Prestel Verlag. 256 Seiten. 49 EuroDerzeit erinnert eine Ausstellung im HfG-Archiv im Museum Ulm an den vor hundert Jahren geborenen Otl Aicher, den Mitbegründer der Hochschule fürund Plakatgestalter. Bekannt wurde er vor allem für seine Entwürfe für die Olympischen Spiele 1972 in München, aber auch für Piktogramme, etwa für die Lufthansa. Aicher gestaltete die neue Zeit nach dem Krieg mit, schreibt Hannes Hintermeier in der: "Die Dinge des täglichen Lebens sollten einfach sein, dem Menschen dienen,besitzen, sich politischem Missbrauch verweigern." Selten werden Ausstellungskataloge besprochen, aber imlässt Eva Hepper es sich nicht nehmen, uns den von Winfried Nerdinger und Wilhelm Vossenkuhl herausgegeben "Prachtband" ans Herz zu legen. Lustvoll schwelgt sie in den Abbildungen derund, mit großem Interesse liest sie die zahlreichen Beiträge über Aichers Biografie, seine Bedeutung und seinen (philosophischen) Hintergrund. Der Band ist keineswegs eine Hagiografie, sondern ein Buch, das "Maßstäbe" setzt, versichert sie. Im erinnert sich Alf Mayer an sehr persönliche Begegnungen mit Aicher.