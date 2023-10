Allen Bemühungen zum Trotz, deneinzuschränken, boomt das Geschäft damit, stellt Azadeh Moaveni fest. Nicht unwesentlich daran beteiligt ist die ", eine offizielle Einheit, die Millionen von Dollar sammelte, um die Operationen der Gruppe zu finanzieren. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beherrschte der Islamische Staat ein Drittel des Irak sowie Gebiete in Libyen und Syrien, die reich an antiken Ruinen sind, darunter mindestens zehn Unesco-Welterbestätten. In Syrien waren auch Oppositionsgruppen, die von den USA und den Golfstaaten unterstützt wurden, in diesen Handel verwickelt. Als ich einige Zeit in Syrien und der Türkei verbrachte, um über Isis zu berichten, zückten Rebellenkommandeure beim Abendessen ihre Mobiltelefone, um mir Bilder von antiken Gegenständen zu zeigen --, die sie zu Hause hatten, und fragten mich manchmal, was diese seltsamen Gegenstände sein könnten. Unter Experten für Terrorfinanzierung und Archäologen herrscht Uneinigkeit darüber, wie hoch die Einnahmen von Isis aus dem Handel mit Antiquitäten waren: Verlässliche Daten sind nur schwer zu bekommen. Aber der Verdacht, dass es sich um einehandelt, hat zuin der Welt des Handels und des Sammelns geführt, die noch vor einem Jahrzehnt rücksichtslos und oft gleichgültig gegenüber Fragen der Herkunft waren. Wenn wohlhabende Sammler nicht bereit waren, das kulturelle Erbe von Ländern zu schützen, die sich im Krieg befanden, würde vielleicht die Andeutung, dass sie, ihre Gleichgültigkeit bremsen. Organisationen wie die Clooney Foundation for Justice haben Berichte in Auftrag gegeben, die die Verwendung von geraubten Antiquitäten zur Finanzierung von Kriegsverbrechen und Terrorismus veranschaulichen und darauf hinweisen, dass kriminelle Antiquitätenhändler viele illegale Güter auf einmal transportieren können: Waffen, Menschen und Wildtiere ebenso wie wertvolle Artefakte. Die somalischeexportierte, um ihre Aktivitäten zu finanzieren, zu denen auch der Anschlag auf das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi gehörte, bei dem 71 Menschen getötet wurden." Dennoch finden immer wieder kostbare Artefakte ihren Weg in große Museen, wie beispielsweise der goldene Sarg des ägyptischen Priesters Nedjemankh, den das Met Museum 2018 auf seiner jährlichen Gala ausstellte und der sich als Raubkunst entpuppte, nachdem Kim Kardashian neben ihm posiert hatte.James Vincent unternimmt in seiner Besprechung vonBuch "Empire of the Sum: The Rise and Reign of the Pocket Calculator" einen Gang durch die Geschichte der "", also der diversen Rechenmaschinen, die über die Jahrtausende entwickelt wurden, um die Beschränktheit unserer kognitiven Fähigkeiten auszugleichen. Ein wichtiges frühes Gerät war der, der im 17. Jahrhundert von dem auf logaritmischen Prinzipien beruhendenabgelöst wurde. Schon damals wurden technische Neuerungen skeptisch beäugt, lernen wir, oft mit ähnlichen Argumenten wie heute: "Die Person, die für die Entwicklung der Erfindung am wichtigsten war, der Engländer William Oughtred (1574-1660), ein Pfarrer und Mathematiker, hielt den Rechenschieber bald für gefährlich, weil seine Einführung dazu führen könnte, dass Schüler die mathematischen Grundlagen nicht mehr lernen. 'Die richtige Art zu unterrichten ist nicht mit Instrumenten, sondern durch Demonstration', beschwerte er sich. 'Es ist ein Irrweg vulgärer Lehrer, mit Instrumenten zu beginnen, und nicht mit Wissenschaft, und die Schüler Tricks aufführen zu lassen, als wären sie Jongleure.'"