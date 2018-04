In einem langen und gut recherchierten Artikel porträtiert die Autorin Michelle Tea die Hauptvertreterinnen der, einer Gang aus wilden Butch-Feministinnen, die in den 90ern San Francisco unsicher machte. Diefielen durch ihr unbedingtes Einfordern von Resepkt ebenso auf wie durch ihre Aggressivität und ihre Drogenexzesse. So erlangten sie in der queeren Subkuktur einen Ruf alsvon jelichen Regeln. In den 90ern gab es, genau wie heute, sehr viele gewalttätige Übergriffe auf Homosexuelle, so Tea, die damals ebenfalls in San Francisco lebte. Die HAGS haben in ihren Augen einen unverwechselbaren Beitrag zumgeleistet: "Für einen gewissen Teil der queeren Bevölkerung bestand die Antwort auf solche Feindseligkeit nicht darin, respektabel zu werden und weiterhin zu arbeiten, um diese Bigotten davon zu überzeugen, dass wir doch 'genau wie sie' seien, sondern darin, genau die abartigen Monster zu werden, die sie uns zu sein beschuldigten, Gefallen an dieserzu finden, 'fuck you' und 'auf Wiedersehen' zum normalen Leben in einer solchen Gesellschaft zu sagen. Auftritt: die HAGS."