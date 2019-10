William Melvin Kelley

viel norwegische Literatur aus dem diesjährigen Buchmessen-Gastland haben uns die KritikerInnen bisher noch nicht präsentiert. Aber Erik Fosnes Hansens "Hummerleben" klingt ziemlich erfrischend.-Kritiker Holger Heimann verrät uns, dass der Roman autobiografisch geprägt ist. Hansen entführt uns hier in dieder 80er Jahre in den norwegischen Bergen, in dem der Lack längst ab ist, die Hoteliersdynastie aber den Schein noch aufrecht erhält. Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive des 13jährigen Sedd, der bei seinen Großeltern, den Hoteldirektoren aufwächst. Für Heiman liegt darin der Clou des Romans: So entstehe einezwischen der rosigen Vorstellung des Kindes und der rauen Wirklichkeit. Die Freude des Autors an der Schilderung der Realitätsverweigerung seiner Figur überträgt sich auch auf den Leser, versichert Heimann. In derfindet auch Christian Mayer die Idee raffiniert und auf erheiternde Weise überzeugend. Das Buch vergleicht er mit Vicki Baums "Menschen im Hotel" und Irvings "Das Hotel New Hampshire", auch wenn die Nebenstränge weniger gut gelingen, wie er findet. "Melancholisch, wortreich, sehnsuchtsvoll und nostalgisch" erscheint Annemarie Stoltenberg imder Roman.RomanHoffmann und Campe Verlag, 304 Seiten, 22 EuroWie konnte dieser Autor bisher nur an uns vorbeigehen, fragt sich eine fassungslose Angela Schader in derund ist glücklich, dass zumindest Kelleys Debütroman von 1962 nun von Dirk van Gunsteren ins Deutsche übersetzt wurde. Wenn ihr Kelley hier innerhalb von drei Tagen und nurdie Geschichte um den schwarzen Farmer Tucker Caliban erzählt, der Pferd und Kuh erschießt und sein Haus in Brand steckt, um dann mit Frau und Kind das Südstaaten-Kaff zu verlassen, bewundert die gefesselte Kritikerin wie Kelley "gewohnte Denkschemata" hinterfragt. Und wenn der Autor ganz unaufgeregt schildert, wie Tucker schließlich immer mehr Afroamerikaner folgen, bis der Staat ein Drittel seiner Einwohner verliert und dabei erst zum Schluss des Romansseiner Geschichte entfaltet, erkennt Schader die große Kunst des Autors. In derstaunt Sylvia Staude, wie Kelley in den hier geschilderten Ansichten der Weißen auch eine geradezuauf aktuelle Migrationsdebatten entwirft. Imlobt Maike Albath das Verdienst, den Leser zum Nachdenken über Rassismen und das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft anzuregen.