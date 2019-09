Literatur



Karina Sainz Borgo

Hendrik Otremba

Tom Zürcher

Ljudmila Petruschewskaja

Damir Karakas

Sachbuch

Frederick Taylor

Claudia Weber

Armin Nassehi

Robert Macfarlane

Flexen

So ambivalent wie Karina Sainz Borgos Roman "Nacht in Caracas", der in 22 Ländern gleichzeitig mit viel Publicity lanciert wurde, werden Bücher selten besprochen. Die in Spanien lebende Journalistin ist selbst vor mehr als zwölf Jahren aus, nun verarbeitet sie die Geschichte ihres Landes und ihrer Flucht: "Bilder von apokalyptischer Wucht" entdeckt Peter Henning im, wenn er die Geschichte einer jungen Frau liest, die im diktatorischen Übergangs-Venezuela vonzuums Überleben kämpft. Wenn ihm die Autorin leuchtend und "beklemmend" zugleich von Repression, Gewalt und Unterdrückung der Meinungsfreiheit in ihrem Land erzählt, ist das für Henning, "". Etwas anders sehen das Ralph Hammerthaler in derund Dirk Fuhrig im: Fuhrig empfiehlt das Buch zwar alsüber Venezuela, das im journalistischen Stil von den willkürlichen Brutalitäten im Namen der bolivarischen Revolution in Venezuela erzählt, doch findet er eswenig überzeugend. Und in derwarnt Ralph Hammerthaler: Nicht von den "ungelenken narrativen Mitteln" abschrecken lassen, sonst entgehe einem der Blick auf eine verrohte Gesellschaft, die sich ans Wegschauen gewöhnt hat. In der spricht Sainz Borgo über die Situation in Venezuela.RomanHoffmann und Campe Verlag. 432 Seiten. 24 Euro.ist die Kryokonservierung von Organismen oder einzelnen Organen, um sie nach Möglichkeit in der Zukunft wiederzubeleben, verrät uns Wikipedia. Das sollte man in jedem Fall vor der Lektüre von Hendrik Otrembas zweitem Roman wissen, denn genau darum geht es: Otremba erzählt - laut-Kritiker Philipp Theison überaus "scharfsinnig" - die Geschichte des deutschen Auswanderers Kachelbad, der in den Achtzigern in L.A. für ein Unternehmen Menschen einfriert, die der Gegenwart entfliehen wollen. Klingt dystopisch, ist aber laut-Kritiker Gerrit Bartels eigentlich ein Roman, der sich- ganz ohne Science-Fiction. Einfach realistisch ist er aber auch nicht, wendet in derKatharina Granzin ein. Wie OtrembaVorstellungen von der Apokalypse aufruft und sich dabei zu surrealen Bildern aufschwingt, scheint Granzin so rätselhaft wie reizvoll. Und wie der Autor Erzählformen wechselt, zwischen Traum und Realität, Krimi und Reflexion springt, lobt -Kritiker Jochen Overbeck als "fantastisch". Im Interview spricht Otremba, Sänger der Band "Messer" und Münsteraner-Literarturdozent, über das Leben nach dem Tod und das Magische in der Kunst.RomanSalis Verlag. 288 Seiten. 24 EuroDer im kleinen Schweizer Salis Verlag erschienene neue Roman von Tom Zürcher hat es auf die Longlist geschafft - ist bisher aber nur von Jörg Magenau imbesprochen worden. Magenau aber hat die Story um den jungen Dick, der aus dem Gefängnis seines miefigen Elternhauses ausbricht, umzu machen, sich in der Scheinwelt des Geldes verstrickt und schließlich in sein Alter Ego als Mobbing Dick flüchtet, bestens amüsiert. Überdreht, grotesk, wie eine Geschichte von "", verschnitten mit Monty Python, findet Magenau. Gut gefällt ihm, dass der Autor noch mehr will, nämlich anhand der irrwitzigen Wandlung seines Protagonisten vom Muttersohn zum Psychopathen aufzeigen, wie Wahn und Wirklichkeit Hand in Hand gehen. Eine "wahnwitzige Parabel auf die gesellschaftliche Wirklichkeit", die mit großem Vergnügen direktführt, meint Magenau. Wem dieser Roman Spaß gemacht hat, dem sei auchlaut-Kritiker Paul Jandl kluge Dystopie "Die Nacht war bleich" Bestellen ) empfohlen: Ein eindrucksvoller, in dem es unter anderem um das Selbstverständnis vongeht, lobt auch Andreas Platthaus in derRoman einer KindheitSchöffling und Co. Verlag. 312 Seiten. 24 EuroDie inzwischen 81jährige russische Autorin, Malerin und Sängerin Ljudmila Petruschewskaja wuchs selbst im legendärenauf. Davon, aber vor allem von einerunter brutalsten Umständen, vom Betteln, von Obdachlosigkeit bei Eiseskälte, Hunger, Gewalt und vom Leben in Heimen, aber auch von großer Überlebenskraft und Glücksmomenten erzählt sie uns so erstaunlich nüchtern, und zugleich "poetisch und sarkastisch", dass es nicht nur-Kritikerin Cathrin Kahlweit den Atem verschlägt. Kahlweit kann das Buch kaum aus den Händen legen: Nicht zuletzt weil die Autorin so fesselnd erzähle, als schreibe sie das. Wie Petruschewskaja den Auswüchsen von Stalins mörderischer Herrschaft immer wieder auch Groteskes oder gar Märchenhaftes abgewinnt, ohne zu fiktionalisieren, scheint Gregor Dotzauer imbewundernswert. Antje Leetz' Übersetzung der unprätentiösen, dennochfindet er vorzüglich. In derstaunt Katharina Granzin, wie gegenwärtig die Autorin erzählt - trotz oder gerade weil sie sich um das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Erinnerung nicht kümmert. In der Mediathek steht die Kritik von Gisela Erbslöh online.RomanFolio Verlag. 152 Seiten 20 EuroNichts für schwache Nerven scheint dieser schmale Roman des kroatischen Autors Damir Karakas zu sein, der uns in eineentführt, in der sich der kleine, herzkranke Sohn eines gewalttätigen Vaters und einer schwachen Mutter in eineflüchtet.-Kritiker Norbert Mappes-Niediek überzeugt der Roman mit einfacher und zugleich reicher Sprache und der Wucht einer antiken Tragödie. Die "Ruinen der Vergangenheit" und die "" bilden bei Karakas einen faszinierenden Hintergrund, findet der Rezensent. In dermuss Doris Akrap während der beklemmenden Lektüre an Camus' "Fremden" denken: Die an Beobachtungen reiche Schilderung der harten Parallelwelt der Hinterwäldler auf dem Balkan werde so zur "Parabel auf die Absurdität der menschlichen Existenz und die Unmöglichkeit väterlicher Liebe", lobt sie. In die französische Provinz der Neunziger geht es indes mitsieben mal besprochenem und viel gelobtem Roman "Wie später ihre Kinder" Bestellen ) der von jungenerzählt und den-Kritiker Christoph Vormweg als gelungene fiktionale Ergänzung von Didier Eribon und Co. würdigt.Briten und Deutsche: Eine andere Geschichte des Jahres 1939Siedler Verlag. 432 Seiten. 30 EuroWenn der britische Historiker Frederick Taylor anhand von Zeitungen, Tagebüchern, Stimmungsbildern und Erinnerungen vomkurz vor Kriegsbeginn in Deutschland und Großbritannien erzählt, stellt Dlf-Kritiker Carsten Hueck erschrocken fest, dass er mitunter vergisst, dass Taylor über den Vorabend des Zweiten Weltkriegs schreibt, nicht über die Gegenwart. In derlobt Andreas Fahrmeir Anekdoten- und Kenntnisreichtum des Autors, der ihm zum Beispiel veranschaulicht, wie sich die Kriegsvorbereitungen aufin beiden Ländern auswirkten. Und in dererkennt Cord Aschenbrenner zwar die gewaltigen Unterschiede zwischen den Ländern - Deutschland diktatorisch-militaristisch regiert, Britannien demokratisch - doch findet er vor allem die Gemeinsamkeiten frappierend: Der, den beide Bevölkerungen behaupteten, der Glaube, die Lage werde sich schon wieder beruhigen. Eine ungemütliche, vor allem alarmierende Lektüre, meint Susanne Kippenberger imStalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen AllianzC. H.Beck. 276 Seiten. 26,95 EuroDie Historikerin Claudia Weber hat neulich in derbeeindruckend dargelegt, wie verdrängt derimmer noch ist ( unser Resümee ): Der antifaschistischen Lesart des Zweiten Weltkriegs widerspricht heute, dass der spätere Sieger über Hitler - Stalin - zunächst sein Bündnispartner war und zusammen mit Hitler historische Fakten schuf, die auch nach dem Krieg fortwirkten - Opfer waren im Krieg und nach dem Krieg vor allem die Polen und die baltischen Länder. Bis heute ist dieser Aspekt des Kriegs beim Vergangenheitsbewältigungsmeister Deutschland verdrängt, konstatierte die unser Resümee ). Der tief in die Mentalitäten eingesickerte Antifaschismus - der Begriff wurde schließlich von den Kommunisten ersonnen und propagiert - kann die ursprüngliche Kontaminierung des späteren Siegers bis heute nicht denken. Erstaunlich, wie unterschiedlich die Reaktionen auf Webers Buch ausfallen: Marko Martin nennt es ineinen, dass in Polen längst Bekanntes in Deutschland bis heute nicht refklektiert wird - das Buch sei hier ein. Sehr streng urteilt dagegen der Historiker, ein Spezialist für Deeskalations- und Friedenspolitik im 20. Jahrhundert, in der, dem Weber nicht Neues zu erzählen vermag.Theorie der digitalen GesellschaftC.H. Beck. 352 Seiten. 26 EuroDie Digitalisierung ist nicht als etwas Fremdes über die Gesellschaft gekommen (auch wenn hierzulande niemand mit dem Internet gerechnet hatte), sondern sie reagiert auf Bedürfnisse, die die Gesellschaft (zum Teil vielleicht ihr selbst unbewusst) entwickelt hatte. Schon im 19. Jahrhundert machte man die Erfahrung, "dass sich vieles tatsächlich nur digital, also zählend, statistisch, in Mittelwerten, in der Erkennung von Regelmäßigkeiten, in der Erfassung typischen Verhaltens für bestimmte Gruppen, Regionen und Klassen bestimmen lässt", schrieb Nassehi neulich in der(unser Resümee ). Der Münchner Soziologe zeigt, dass es sich bei der Digitalisierung nicht um eine Störung, sondern um einehandelt, dem Buchdruck vergleichbar, also nichts strukturell Neues und Beunruhigendes, schreibt Marc Reichwein in der. Ähnlich argumentiert Jürgen Kaube in der Sonntags-. Wie Nassehi selbst macht Kaube dabei keinen Unterschied zwischen Digitalisierung und Internet, als sei die Digitalisierung dem Netz nicht um Jahrzehnte vorausgegangen. Und wie Nassehi sieht er das Netz als "". Ob Nassehi auch reflektiert, welche Glaubwürdigkeitspotenziale das Netz - etwa in der Wikipedia - entwickelte, muss nach Lektüre der Kritiken offen bleiben.Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der ErdePenguin Verlag. 560 Seiten. 24 EuroGarantiert schattig ist es an den Orten, die Robert Macfarlane in zehnjähriger Recherche für sein neues Buch "Im Unterland" aufgesucht hat. Macfarlane, einer der Pioniere des, ist nach England, Slowenien, Frankreich, Grönland in Stollen, Gletschermühlen, Katakomben, Gräber und Felsstürze abgetaucht - und schreibt davon so "plastisch", mitunter, dass-Kritikerin Sylvia Staude diegeradezu spüren kann. Zugleich lernt sie aber auch eine ganze Menge Neues über Abgründe: Zauberpilzen wie dem Hallimasch begegnet Staude hier, auch derlauscht sie. Der Kenntnisreichtum und die philosophischen Reflexionen des Autors, etwa zur Zeit oder zum Todestrieb, haben Staude ebenfalls beeindruckt.-Kritiker Wieland Freund erlebt Macfarlane auf dessen Reisen nicht nur als Prosadichter und, sondern auch als Abenteurer. Wie er die Schrecken der Umweltverschmutzung und des Raubbaus an der Natur mit der Schönheit der Gletscher, Geistesgeschichte, Investigation und Exploration verbindet, kann der Rezensent nur mit Bewunderung verfolgen.Verbrecher Verlag. 270 Seiten. 18 Euro"Flexen" - das kann "trennschleifen", "biegen", "Sex haben", "Muskelanspannung" und eben Flaneuserie bedeuten, klärt uns der Klappentext dieses von Özlem Özgül Dündar, Mia Göhring, Ronya Othmann und Lea Sauer herausgegebenen Buches auf. Die 30 hier schreibenden Frauen treten an, den Blick ab vom männlichen Dandy und hin zur in der Kulturgeschichtezu wenden - wobei Mara Delius in ihrer Kritik mit Verweis etwa auf Mary Austin, Vivian Gornick, Martha Gellhorn, Lucia Berlin und Joan Didion ganz richtig anmerkt, dass Frauen schon oft ihren Blick durch die Stadt schweifen ließen. Unbeeindruckt vom theoretischen Überbau der Herausgeberinnen findet Delius die Texte der AutorInnen dann allerdings "", weil sie in einem "" Identität herausstellen, wie sie schreibt: Ob ein lesbisches Paar mit Kind dem Passantenblick begegnet oder eine Frau nachts allein durch Mumbai läuft - die doppelwertige Freiheit des Flaneurs ist in diesen Momenten für Delius auf anregende Weise spürbar. Ohne Einschränkungen begeistert ist Bettina Baltschev imvon dem Band: Wie Frauen, queere Menschen und Migranten die Stadt gehend erleben, ist für sie ein völlig neues,Ereignis. Im sprechen die Özlem Özgül Dündar und Lea Sauer über das Buch.