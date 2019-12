Literatur

Lauren Groff Lauren Groff

Ali Smith

R.O. Kwon

Eduardo Halfon

Elena Ferrante

Eliot Weinberger

19 Arten Wang Wei zu betrachten



Sachbuch





Filip Springer

Mischa Meier

Jeffrey Herf

Henkjan Honing

Stephen Holmes, Ivan Krastev Stephen Holmes, Ivan Krastev

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher über denbeibestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, der eine Provision bekommt.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanHanser Berlin. 320 Seiten. 22 EuroHeiß, feucht,ist das Florida, in das uns Lauren Groff in ihrem neuen Kurzgeschichtenband entführt: Ihre elf Shortstorys handeln überwiegend von jungen Frauen, die mit Einsamkeit, Angst und Lebenslügen konfrontiert werden, sich vor Verantwortung und sozialem Abstieg fürchten und zugleich rebellieren. Sowohl die deutschen als auch die internationalen KritikerInnen sind begeistert: Wie Groff eine "" beschwört, lässt-Kritiker Daniel Haas an Erzählungen vondenken, während sich Katy Waldmann iman die Phantasmagorien in Gemälden von erinnert fühlt, wenn Groff die Emotionen ihrer HeldInnen verdichtet. Humor, berührend zarte Bilder und einen lakonischen, aberTon bewundert Carola Ebeling in der. Lyrisch und schräg nennt Laura Elkin imden Roman. Und-Kritikerin Eva Behrendt bewundert, wie Groff diein Bilder packt. Sehr gut besprochen wurde auch dieses Kurzgeschichten-Debüt "Unverschämtes Glück" Bestellen ) des amerikanischen Autorsder über das Leben junger Schwarzer in den urbanen Zentren der USA schreibt: Neun geradezu makellose Geschichten, die die Short Story ganz neu beleben, jubelt Hephzibah Anderson im, imlobt Ulrich Rüdenauer die "feinsinnigen," Geschichten, in denen er über "Black Masculinity" und subtile Desillusionierungen liest.RomanLuchterhand Literaturverlag. 272 Seiten. 22 EuroAli Smith wird hierzulande deutlich unter Wert gehandelt, in Britannien gehört sie schon lange zu den wichtigsten und anerkanntesten Autorinnen des Landes. Ihr neuer Roman "Herbst" ist der erste Teil einesund erzählt vom hundertjährigen Daniel Gluck, um den sich in einem letzten Liebesdienst die junge Kunsthistorikerin Elisabeth Demand kümmert, denn er war ihr einst Vaterersatz. In derwarnt Elena Witzeck davor, den Roman als Brexitnovel zu lesen: "Herbst" erzähle davon, wasund was sie auseinandertreibt. Derwar bei Erscheinen des Romans 2016 voll des Lobes für seine Schönheit. Die stürzte sich beglückt in diesen. Die schwärmte : "Die besten, bewegendsten Passagen von 'Herbst' erwachsen aus der Unterhaltungen von Elisabeth und Daniel über die Worte, die Kunst, das Leben, die Bücher, wie man genau hinsieht und wie man leben soll." Ein, schwärmt auch Johannes Kaiser imRomanLiebeskind Verlagsbuchhandlung. 240 Seiten. 20 EuroIn ihrem Debütroman erzählt uns die in Seoul geborene und in Los Angeles aufgewachsene Autorin R. O. Kwon von der jungen Südkoreanerin Phoebe, die sich die Schuld am Tod ihrer Mutter gibt, auf einem Elite-College in den USA in die Fänge einesund Abtreibungsgegners gerät und sich zunehmend weiter radikalisiert. Dass die großen Themen, die Kwon anschneidet, nie plakativ, sondern subtil, vielschichtig und dennoch zupackend beschrieben werden, hebt Angela Schader in derhervor.-Kritiker Christian Buß staunt , wie die Autorin ihren Campus-Roman zu einer "universalen Erzählung" über ", religiösen Fanatismus und faktische Meinungsmache" ausweitet, die "zunehmend auch im verunsicherten akademischen Milieu einen Nährboden" finden. Lob auch in der taz von Katrin Bettina Müller, die die Geschichte authentisch undfindet. Sehr lesenswert scheint auchRoman "Kein Teil der Welt" bestellen ) zu sein, der von der 15jährigen Esther erzählt, die mit ihren Eltern nach der Wende vom Westen in den Osten zurückzieht, wo ihre Eltern eine Gemeinschaft deraufbauen. Wie die Autorin, die Emanzipation des jungen Mädchens, das sich weder im Osten noch in der Religionsgemeinschaft dazugehörig fühlt, schildert, erscheint Cornelia Geißler in der"differenziert" und plastisch, imbewundert Isabelle Bach zudem, wie VelascoAnfang der neunziger Jahre einfängt.RomanHanser Verlag. 112 Seiten. 18 EuroMit seinem neuen Roman schreibt der guatemaltekische Schriftsteller Eduardo Halfon weiter an seinerund die RezensentInnen freuen sich. Rudolf von Bitter mag in derzwar den reißerischen Titel nicht: Um ein "Duell" gehe es hier allenfalls am Rande, klärt er auf. Vielmehr liest er die Familiengeschichte Halfons, der, ausgehend vom ungeklärten Tod seines Onkels Salomon in den vierziger Jahren, immer mehrans Licht bringt: Ein Großvater überlebte verschiedene Konzentrationslager und floh 1946 nach Guatemala, während weitere Familienangehörige imverhungerten; ein anderer Großvater war bereits 1919 vonaus über New York, Peru und Mexiko nach Guatemala gekommen, erfährt der Kritiker. Feinfühligkeit,und Sogkraft des Romans lassen den Kritiker eine klare Leseempfehlung aussprechen. Auch-Kritikerin Sigrid Brinkmann ist tief berührt und rät, sich auf die zwischen Wahrheit und Fiktion oszillierenden Erinnerungen und das "erratische" Erzählen über verschiedene Zeitebenen und Orte hinweg einzulassen: Belohnt werde der Leser mit unerwarteten Geschichten,und atmosphärischen Landschaftsbeschreibungen. Wer noch mehr Lust auf lateinamerikanische Literatur hat, dem seiwieder entdeckter früher Roman "Monsieur Pain" bestellen ) empfohlen, der uns durch das surreale Paris des Jahres 1938 schickt. Der perfekte Einstieg in Bolanos Werk, findet Jutta Person in der SZ, "niveauvoller kann man sich nicht gruseln", versichert Jens Jessen in derRomanSuhrkamp Verlag. 252 Seiten. 22 EuroNach dem Erfolg der Neapolitanischen Saga wird natürlich auch Elena Ferrantes Frühwerk nach und nach neu herausgeben. Ganz unabhängig davon scheint Ferrantes zweiter Roman aber auch sehr lesenswert zu sein: Wenn Ferrante hier von der 38 Jahre alten Olga, Mutter von zwei Kindern, erzählt, die von ihrem Mann für eine Jüngere verlassen wird, daraufhin zu schreiben beginnt, aber bald feststellt, dass ihr nurdurch den Kopf gehen, liest Antonia Baum in derden Roman auch als klugesund Abhängigkeit. Gebannt folgt sie Ferrantes tragischer Heldin, die schließlich die komplette Kontrolle über ihr Leben verliert und immer mehr dem Wahn verfällt. Auch sprachlich war Ferrante selten so "", versichert Baum. Und in der lobt eine "aufgewühlte" Verena Hoenig die "" und die "herbe Wucht", mit der die Autorin Olgas Gefühle in jeder Szene diese "Psychodramas" beschreibt. Zum Bezugspunkt für Elena Ferrante wurde die 1914 geborene, "rätselhafte" Autorin, schreibt Maike Albath in der. Dass deren konsequente poetischen Ästhetik, die sich energisch vom Neorealismo absetzte, in dem nun auf Deutsch erschienenen Erzählband "Neapel liegt nicht am Meer" Bestellen ) wiederentdeckt werden kann, freut Albath besonders.Berenberg Verlag. 96 Seiten. 18 EuroNicht nur Übersetzern und Lyrikliebhabern möchte man diesen schmalen Band auf den Nachttisch legen, in dem Eliot Weinberger das Verhältnis zwischenam Beispiel eines kurzen Gedichts von Wang Wei untersucht. Vor 1200 Jahren ist Wang Weis Vierzeiler entstanden, bereits 1987 veröffentlichte Weinberger seinen Essay erstmals, nun liegt er, übersetzt und herausgegeben von Beatrice Fassbender auf Deutsch vor, ergänzt um ein Nachwort vonund um zehn zusätzliche Nachdichtungen von zeitgenössischen deutschsprachigen LyrikerInnen, darunteroder. Marie-Luise Knott beschreibt das Buch in ihrer Lyrik-Kolumne Tagtigall als "eine grandiose Studie über das Übersetzen von Dichtung". Auch-Kritiker Mark Siemons hat viel Spaß an dem Band, der nicht systematisch vorgeht, sondern dem chinesischen Originalgedicht, die lateinische Umschrift, die Interlinearübersetzung und dann verschiedene Übertragungen ins Englische, Französische und Spanische folgen lässt. Auch als Unkundiger erkennt erund kann die chinesischen Schriftzeichen auf sich wirken lassen. Die scharfen Kommentare, mit denen Weinberger etwa die Fehldeutungen vonoderbedenkt, gefallen Nico Bleutge in derbesonders gut. Zudem lernt er, wie sich jeweils der gesellschaftliche Hintergrund sowie die persönlichen Vorlieben des Übersetzers in der Übertragung ausdrücken.Der verschwundene OrtZsolnay Verlag. 336 Seiten. 25 EuroEinst wurde in dem niederschlesischen Bergbaustädtchen Kupferberg (Miedzanka) Kupfer, später Uran abgebaut, heute erinnern nur noch einean die untergegangene Stadt. Diese beiden Reliquien fielen zufällig dem Journalisten, Fotografen und Archäologen Filip Springer in die Hände, der daraufhin recherchierte und anhand von Zeitzeugen-Gesprächen, aber auch mit Hilfe von Märchen, Landkarten und Chroniken die Geschichte der Stadt rekonstruierte. Springer erzählt uns, wie die 1311 gegründete, einst preußische Stadt zunächst durch den Kupferabbau florierte, Kriege überstand und schließlich durch den Uranabbau so weit ausgehöhlt wurde, bis sie nach einigen Jahren als Geisterstadt schließlichvon der Bildfläche verschwand.-Kritiker Patrick Wellinski verdankt dieser "kunstvollen" Montage auch spannende Einblick in das Seelenleben der einstigen Bewohner des Städtchens. Und in derfreut sich Christoph Bartmann endlich mal wieder einen hervorragenden Text in der Tradition dereiner Hanna Krall oder eines Ryszard Kapuscinskis zu lesen: Eine "geduldige, informierte Langzeitbeobachtung", meint er.Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr.C.H. Beck. 1532 Seiten. 58 EuroAls neues Standardwerk preisen Andreas Kilb in derund Richard Kämmerlings in derMischa Meiers "Geschichte der Völkerwanderung". Und auchsprach in der Bestenliste dereine besondere Leseempfehlung aus: "Dieses über 1.000 spannend zu lesende Seiten umfassendestellt zweifellos die umfassendste Geschichte der Völkerwanderung dar", meint er. Wenn der Tübinger Althistoriker denals Handel zwischen Römern und "Barbaren" schildert, lobt Andreas Kilb in dernicht nur die konsequente Perspektivenbündelung im Hinblick darauf, dass die Völkerwanderung infolge von Pest und der Klimakatastrophe von 536 erfolgte. Er hebt auch die die enorme Rechercheleistung des Autors hervor, der seinen "weit ausgreifenden Erzählbogen", der die Geschichte des späten Imperium Romanum sowie die Geschichten der nachrömischen Herrschaftsbildungen im Westen, jene des frühen Byzantinischen Reiches, aber auch die des frühenbis zum Ende der Umayyadenzeit umfasst, analytisch wie literarisch im Griff habe. Und wenn Meier Zeitzeugnisse ebenso anschaulich darlegt wie erund Paläogenetik aufgreift, sieht Kilb schließlich alle Leseerwartungen übertroffen. In der-Mediathek steht ein Beitrag zum Buch online Die DDR und die westdeutsche radikale Linke, 1967-1989Wallstein Verlag. 518 Seiten. 39 EuroDieses Buch des amerikanischen Historikers Jeffrey Herf, in den USA bereits 2016 erschienen, ist von den deutschen Kritikern mit großem Interesse aufgenommen worden. Herf nimmt hier ein besonders unrühmlichesin den Blick: Anhand von unveröffentlichtem Material aus den DDR-Archiven und aus Bonn sowie linksradikalen und palästinensischen Publikationen zeichnet er die antizionistische Agitation der radikalen Linken in Westdeutschland und der DDR zwischen 1967 und 1989 nach: Die von Ulrike Meinhof gefeierte Ermordung der israelischen Olympia-Athleten in München 1972 beleuchtet er ebenso wie dieund besonders Walter Ulbrichts Rhetorik. Umfassend und anschaulich nennt Rainer Hermann in derdie Monographie. "" findet auch der Neuzeithistoriker Ludger Heid das Buch: Er erhebt keine Einwände gegen Herfs scharfes Urteil, das die DDR zur zweiten antisemitischen Diktatur im Deutschland des 20. Jahrhunderts erklärt. Ein wichtiges Werk über "antiisraelische Emotionen in Gesamtdeutschland", meint er.Musikalität bei Tier und MenschHenschel Verlag, 208 Seiten, 24 EuroSchon Kleinkinder können beim Musikhören den. Aber wie ist es nun um das Taktgefühl von Tieren bestimmt? Haben wir - Tier und Mensch - da eine gemeinsame Basis? Das hat der niederländische Kognitions- und Musikwissenschaftler Henkjan Honing herauszufinden versucht. In seinem Buch erzählt er von den Forschungsmethoden, den Höhen und Tiefen - wenn etwaihm mit ihrem Beat-Gefühl eine schon fertige Theorie verdirbt - seiner Arbeit.-Kritikerin Melanie Wald-Fuhrmann findet Honings, zumal der Wissenschaftler alle Versprechen einer spannenden Wissenschaft erfüllt, versichert sie: Begeisterung für den Gegenstand, Wissbegierde, Geduld, Ehrlichkeit,sowie Beobachtung, Theoriebildung und Überprüfung im Kollektiv und über Disziplingrenzen hinweg. Auch Bettina Schmidt kann das Buch nur empfehlen , vorausgesetzt, man hat überhaupt ein Interesse an Wissenschaft: "Dieses Buch zeigt einem genau,muss, wie er einen Versuchsaufbau macht. Und das alles ohne jegliches Fach-Chinesisch", lobt sie imEine AbrechnungUllstein Verlag. 368 Seiten. 26 EuroAuf diese Analyse vonundhaben wir schon in unseren Büchern der Saison hingewiesen, aber die Debatte um das Buch ist eigentlich erst jetzt entbrannt. Der bulgarische Politikwissenschaftler und sein amerikanischer Kollege untersuchen, wie Nationalismus unddie Oberheit gewinnen konnten. Sie erklären dies mit der Erbitterung über einen nachholenden Liberalismus, der Polen, Tschechien und Ungarn nicht nur Demokratie, Reisefreiheit und Kapital brachte, sondern auch Säkularismus, Multikulti und Homo-Ehe. In derattestiert Adam Soboczynski dem Buch profunde Einblicke und glänzende Analysen. Imfreut sich Michael Kuhlmann, dass die beiden Autoren dem populistischen Ungeist einen refomierten Liberalismus entgensetzen. In derist Mark Siemons zwar nicht ganz überzeugt vom, schon weil dieser das Populistenargument validiere, der Liberalismus sei Osteuropa wesensfremd, aber er beteuert, dass die Paradoxien, die die Autoren aufmachen, so verstörend wie erhellend seien. Nur in derfragt sich Jens Bisky, was für einem idealisierten Bild vom liberalen Westen die Autoren anhängen und möchte das Buch den Freunden von"Das Ende der Geschichte" empfehlen. Bereits im April setzte sich Aleida Assmann immit Krastevs und Holmes' Thesen auseinander, in der pochte Wolf Lepenies darauf, dass er das Licht noch leuchten sieht.