Yambo Ouologuem

Das Gebot der Gewalt

Roman

Elster Verlagsbuchhandlung. 276 Seiten 24 Euro



Dies Buch eines brillanten Autors hatte ein tragisches Schicksal. Es ist eine kühne Tat des Schweizer Kleinverlags, es neu herauszubringen. Vielleicht wird ihm auch im deutschen Raum die verdiente zweite Karriere beschieden sein. Den besten Artikel zur französischen Neuausgabe hat Abdourahman Waberi für den Afrika-Teil von Le Monde Literatur der "Négritude" brutal in Frage stellte: Ouologuem habe die Idealisierung des vorkolonialen Afrika mit einem Schlag beenden wollen: Die Kolonisierung hatte vorm Kolonialismus begonnen, es hatte Sklavenhändler gegeben, europäische und arabische. Und die afrikanischen Eliten kollaborierten. Auch im Gut-Böse-Schema des heutigen Postkolonialismus dürfte dieser Roman ziemlich sperrig wirken. Der Roman erhielt 1968 den Prix Renaudot und wurde später wegen angeblicher Plagiate scharf angegriffen und vom Markt genommen - Ouologuem hatte stets beteuert, dass er bewusst mit einigen Graham-Greene-Versatzstücken gespielt habe, so wie es später etwa Peter Ezterhazy in seinen Romanen tat. Ouologuems Widerentdeckung ist fällig, betont auch Cornelius Wüllenkemper im Deutschlandfunk.



Helene Bukowski

Max Porter

Sachbuch

Beata Ernman, Malena Ernman, Greta Thunberg, Svante Thunberg

RomanBlumenbar. 256 Seiten. 20 Euro"Milchzähne" lautet der Titel des Debütromans der erst 25 Jahre alten Hildesheimer Studentin Helene Bukowski, der uns die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung erzählt, die von den anderen Bewohnern isoliert in einemleben und auf jeweils eigene Weise mit der Außenseiterstellung umzugehen versuchen. Das nicht viel mehr passiert, stört die KritikerInnen nicht: Allein wie die Autorin mit vom Himmel fallenden Vögeln oder Tieren, deren Fell durch die drückende Hitze plötzlich weiß wird, Spannung und eine albtraumhafte, bedrückende Welt erschafft, findet-Kritikerin Antonio Baum grandios. Vor allem aber lobt sie die "", mit der Bukowski den Konflikt zwischen Mutter und Tochter schildert. "" und "unangestrengte gesellschaftspolitische Aktualität" attestiert auch Carola Ebeling in derdem Roman, der ihrer Meinung nach die Fragen nach Zugehörigkeit und Isolation bewegend und sogkräftig umkreist. Und-Kritikerin Jutta Person zieht in diesergar Parallelen zu Cormac McCarthys "Die Straße" bis zu Denis Johnsons "Fiskadoro". Für den bespricht Isabel Metzger das Buch. Hingewiesen sei an dieser Stelle auch aufvielfach gelobte neue Dystopie "GRM. Brainfuck" Bestellen ): Ein leuchtendes Highlight zwischen all der langweiligen "Agenturprosa", sarkastisch, witzig, unterhaltsam und wohl strukturiert, meint etwa Jan Wiele in derRomanKein und Aber Verlag. 224 Seiten. 22 EuroSpätestens seit seinem Debüt "Trauer ist das Ding mit den Federn" liegen die KritikerInnen dem britischen Schriftsteller Max Porter zu Füßen und so erntet auch der neue Roman "Lanny" ausschließlich Hymnen. Als "" auf den Einklang mit der Natur preist etwa-Kritiker Bernhard Blöchl die Geschichte um das plötzliche Verwschwinden des hypersensiblen kleinen "Lanny": So "rhythmisch",, bisweilenund rätselhaft hat lange niemand von der Stadt-Land-Thematik erzählt, staunt Blöchl, der hier nicht nur der in Aufruhr versetzten Dorfgemeinschaft und der mythischen Gestalt des Schuppenwurz lauscht, sondern auch die grafische Gestaltung des Textes bewundert.-Kritiker Andreas Platthaus fühlt sich nach der Lektüre dieser Mischung ausund psychologischer Studie inhaltlich anund typografisch gar anerinnert. Und für-Kritiker Jochen Overbeck ist Porter ohnehin ein "Meister der Tonalitäten". Als freudig "sprudelnden Wortkessel" bezeichnet Alexandra Harris imden Roman.Unser Leben für das KlimaS. Fischer Verlag. 256 Seiten. 18 EuroGreta Thunberg ist im Alter von sechzehn Jahren bereits für den Friedens-Nobelpreis nominiert, hat eine Papst-Audienz hinter sich, wird von den einen als Klima-Ikone verehrt und von den anderen als ferngesteuerter Moralapostel geächtet. Kontrovers, wenn auch nicht ganz so drastisch, nehmen die KritikerInnen denn auch das in Schweden bereits vergangenen August, also noch vor dem Hype erschienene Buch zur Hand, bei dem es sich der Verlag natürlich nicht hat nehmen lassen, Greta präsent aufs Cover zu drucken, obwohl das Buch weitgehend von ihrer Mutter, der in Schweden berühmten Opernsängerin Malena Ernmann verfasst wurde, wie etwa-Kritiker Alex Rühle moniert. Auch dass Ernmann sämtliche Erkrankungen der Familie (Asperger, ADHS, Burnout) mit dem Zustand der Welt kausal zu verquicken versuche, zu "Superkräften" verkläre und Fakten übersehe, ärgert Rühle. Wenn sich auf Seite 99 dann jedoch Greta mit einem Brief an die Erwachsenen einschaltet, in dem sieund "" über Gründe undschreibt, zieht Rühle doch etwas Gewinn aus der Lektüre. In derist Iris Radisch immerhin fasziniert, wie Ernmann die Krankengeschichte ihrer Tochter Greta aus der "" erzählt und dabei die Kategorien von Normalität und Verrücktsein umkehrt. Auch Arno Widmann erkennt in der, wie falsch unsere Sicht auf Krankheit und Leistung ist. In dernimmt Elena Witzeck aus der in 92 Szenen und mit allerhand Pathos gehaltenen "" etwas widerwillig ein schlechtes Gewissen mit, interessante Einblicke in Gretas Welt und die Zukunft unseres Planeten verdankt indes-Kritiker Claus Hecking dem Buch.