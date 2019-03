Literatur

Katharina Mevissen

Clemens J. Setz

Günter Kunert

Cesar Aira

Barbara Zeman

Sachbuch



Tobias Arand

Johannes Krause, Thomas Trappe

Christopher Kemp

Daniel Beer

Michael Pollan

Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanKlaus Wagenbach Verlag, 168 Seiten, 19 EuroMit "Ich kann dich hören" hat die 1991 geborene Autorin Katharina Mevissen einen schmalen,vorgelegt, der die KritikerInnen begeistert. Sie erzählt die Geschichte des türkischstämmigen Cellisten Osman, der, aufgewachsen im Ruhrgebiet, mit seiner gehörlosen Mitbewohnerin Luise in einer Hamburger WG lebt, sich in Musik und Sprachlosigkeit zurückzieht, bis er zufällig ein Diktiergerät findet, dass ihn zum Ohrenzeugen einer fremden Beziehung macht.-Kritikerin Cornelia Geißler ist ganz betört von dieser komplexen "", in der es Mevissen gelinge, nur Hörbares in Schrift und eine rhythmisch facettenreiche Sprache zu übersetzen. Insbesondere die Dissonanzen hallen bei der Kritikerin lange nach.-Kritikerin Ekaterina Kel preist das Buch als unversalistischen, tiefsinnigen Roman, der mit, allerlei reizvollen Abweichungen und Frische von migrantischen Identitäten und der Überwindung einer problematischen Kommunikation erzählt. Ein starkes Buch, das "die Kunst des Zuhörens feiert" und nur am Rande von Migration erzählt, meint Anne Kohlick im. Im Gespräch mit Elif Senel spricht die Autorin über ihr Buch.ErzählungenSuhrkamp Verlag, 320 Seiten, 24 EuroGanz außer sich sind die Kritikerinnen nach der Lektüre dieses Erzählbandes, der offenbar viel mehr als Trost spendet: "", voller Witz, Tragik und Trost, beschreibt etwa-Kritikerin Juliane Liebert dieses "neuronale Prosanetzwerk", das sie angesichts der überdrehten Sätze und "heißgelaufenen"zwar nur Lesern mit soliden Nerven empfehlen kann. Diese aber werden viel Freude daran haben, zu erfahren wie Spinnen schmecken oder Kinder zu Automaten transformiert werden. Bei aller Exzentrik attestiert sie den Erzählungen Klarsicht und "". Beglückt ist auch-Kritikerin Birthe Mühlhoff, wenn sie liest, wie Setz das Faszinierende am Gewöhnlichen und nicht allzu Gewöhnlichen, etwa Sex mit Komatösen, herauspräpariert. Auch-Kritikerin Judith von Sternburg freut sich über Setz' wohlvertrautes Spiel mitund sein ruhiges Betrachten bizarrer Vorgänge, durch die sie in die Tiefen des Menschseins gelangt. Nur in dererkennt Paul Jandl hinter der Poetologie des Autors inzwischen Methode, der Komik und großender Texte kann er sich dennoch nicht entziehen. Im bespricht Kais Harrabi das Buch.RomanWallstein Verlag, 204 Seiten, 20 EuroEine kleineist das schon: Vor 45 Jahren verfasste Günter Kunert das Manuskript zu seinem zweiten Roman, hielt es, damals noch in der DDR lebend, für "" - bis er es vor zwei Jahren im Keller wiederentdeckte und nun pünktlich zu seinem Neunzigsten veröffentlicht. Die von uns ausgewerteten Zeitungen haben das Buch bisher übersehen, imist Elke Schlinsog aber ganz hingerissen von diesem abenteuerlichen und tragikomischen Kurztrip durch die, die sie selten so authentisch, unterhaltsam, spannend und witzig geschildert bekommen hat. Wenn ihr Kunert keck, ironisch undvon Albtraum-Begegnungen mit Walter Ulbricht und den gefährlichen Seiten des Lebens im SED-Staat erzählt, erkennt Schlinsog auch diedes Textes. Umso dringender fällt ihre Leseempfehlung aus. Dieser an philosophischen und politischen Anspielungen, Traumsequenzen und Elementen einer Liebes- und Verwechslungskomödie reiche Roman hat über die Jahre nichts an "" verloren, meint auch Cornelia Geissler in der. Im spricht Wallstein-Lektorüber das Buch.Matthes und Seitz Berlin, 92 Seiten, 11,99 EuroIn einem Punkt sind sich die KritikerInnen einig: Cesar Aira schreibt noch richtige Literatur. Oder "", wie Richard Kämmerlings in derin seiner Gratulation zum Siebzigsten des argentinischen Autors schreibt , die er ganz nebenbei auch zur Abrechnung mit dem Literaturbetrieb und dessen Konventionalität nutzt. Vorhersehbar ist bei Aira gar nichts, meint Kämmerlings, der in dessen schmalen Romanen gespannt verfolgt, "wie weit eine Erzählung das Gerüst von zeitlicher, kausaler oder motivischer Kontinuität verlassen kann, ohne komplett unverständlich oder sinnlos zu werden". "", schließt er. Große Literatur entdeckt auch-Kritikerin Karin Janker und ist glücklich, dass Matthes & Seitz seine "Bibliothek Cesar Aira" mit "Was habe ich gelacht" und "Das Testament des Zauberers" um gleich zwei neue, frisch ins Deutsche übertragene Romane erweitert.undattestiert sie den Texten, in denen der Autor Erlebtes, Gelesenes und Fantastisches zu "Assemblagen" anordnet. Einen kunstvoll gefalteten Essay über Bücher und das Lachen, in dem Aira geschmeidig zwischen Fiktion und Fakten, Theorie und Realität wechselt, bis das Erzählte eine völlig neue, unerwartete Gestalt annimmt, liest-Kritiker Christian Metz, der den Roman nicht zuletzt aufgrund seinerund der dichten Beschreibungskunst empfiehlt.RomanHoffman und Campe Verlag, 288 Seiten, 22 Euro.Ein "wahres" und eine "" lobt Paul Jandl in derdieses Debüt der österreichischen Autorin Barbara Zeman, die uns hier von einem exzentrischen Zementfabrikanten-Erben erzählt, der, in seiner Mies-van-der-Rohe-Villa hausend, allerhand Kunst und Krempel, darunter Käfer, Waffen, einen Bacon, einen Malewitsch und weitere Schätze hortet, gemeinsam mit einer Reihe exaltierter Figuren eine Museumseröffnung plant, vor allem aber der Melancholie verfällt. Für Jandl ist diesedie reinste Party. Als "saukomisches" und "hervorragendes", preist Christian Schachinger imdas Buch, das er vor allem für die "prächtig im betulichen, unendlich distinguierten Jargon der gebildeten Stände aus den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders umherschweifende Sprache" lobt. Imallerdings verreißt Björn Hayer den Roman als ambitions- und fantasielos.Die Geschichte des Deutsch-Französischen Kriegeserzählt in EinzelschicksalenOsburg Verlag, 700 Seiten, 30 EuroIm kollektiven historischen Gedächtnis der Deutschen ist der Krieg von 70/71 von der Erinnerung an die Weltkriege beinahe vollständig überlagert worden, konstatiert schon der Klappentext des Buches. Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass sich der Autor nicht im Rahmen einer üblichen politischen Geschichte, sondern über Zeitzeugnisse wie Briefe und Tagebücher diesem Krieg nähert. So erfährt man sehr viel anschaulicher, was der Krieg für die Zeitgenossen bedeutete. Arand schildert historischen Prozess und das Tun und Leiden der Akteure derart plastisch, dass-Rezensent Stephan Speicher mituntermuss. Allein die, wo es an Betäubungsmitteln mangelte, dürften an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Ähnlich positiv (mit leichten Einschränkungen) ist der Eindruck beiPeter Kapern. "Dieser Krieg wurde von beiden Seiten mit großer Brutalität geführt; in vielen Punkten verweist er schon auf den technisierten und nationalistisch aufgeladenen Horror des Ersten Weltkriegs", ergänzt Christoph Arens in einer Kritik fürEine Geschichte über uns und unsere VorfahrenPropyläen Verlag, 288 Seiten, 22 EuroArchäogenetik, also die Anwendung medizinisch entwickelter Methoden der Genanalyse an archäologischen Funden, nennt sich das Gebiet, auf dem der Biochemiker Johannes Krause tätig ist und von dem dieses gemeinsam mit dem Journalisten Thomas Trappe verfasste Buch handelt. Und das ist spannender und aktueller als man auf den ersten Blick meinen möchte - vor allem, wenn darüber so "eingängig" geschrieben wird wie hier, versichert-Kritiker Markus Schär: In erster Linie wollten die Autoren mit ihrem Buch über die Wanderungsbewegungen in der Urgeschichte einen Beitrag zurleisten, weiß der Kritiker und staunt, wie "lustvoll" die Autoren aktuelle Ressentiments gegen Flüchtlinge aufspießen, indem sie archäogenetisch nachweisen, dass es Europäer mit "reinen" Wurzeln gar nicht gibt undsind. Dass Europa ohne Migration ein Ding der Unmöglichkeit wäre, machen die Autoren ihm ebenfalls klar, ohne allerdings zu behaupten, es gäbe keine Eigenheiten im Erbgut von Bevölkerungsgruppen. Im spricht Johannes Krause über das Buch. Und in der-Mediathek steht ein Beitrag zum Buch online Große Expeditionen in die Sammlungen naturkundlicher MuseenAntje Kunstmann Verlag, 280 Seiten, 25 EuroNur eine kurze Kritik imhat dieses Buch des Epidemiologen Christopher Kemp bisher bekommen, aber das Thema scheint in Zeiten des(Bienen!) so brisant wie interessant. Der amerikanische Autor nimmt uns mit auf einen abenteuerlichen Streifzug durch die Archive in Naturkundemuseen in aller Welt, in denen bisher unerforschte Arten lagern, etwa ein lungenloser Salamander, einaus den Anden oderund macht deutlich, wie wichtig die Untersuchung und Auswertung dieses Materials für unser Verständnis des biologischen Systems und der Evolution der Arten ist. Dass wir von den etwa zwölf Millionen biologischen Arten gerade mal knapp zwei Millionen erkennen und benennen können, erfährt-Kritiker Johannes Kaiser in dem instruktiven Buch, das ihm eineerschließt. Die Leidenschaft des Autors ist auf jeder Seite spürbar und auch wenn der Kritiker das Grundprinzip - "Taxonomen entdecken bislang unbekannte Arten" - schnell erkennt, reißt ihn Kemp mit spannenden Geschichten über Sammler und Entdecker wieder mit.Sibirisches Exil unter den ZarenS. Fischer Verlag, 624 Seiten, 28 EuroRussland hätte ohne seinenicht gebaut werden können. Unter Stalin waren es die Gulag-Insassen, die unter zahllosen Opfern Schwerindustrie und Infrastrukturen aufbauten. Und Stalin und Lenin hatten ihr Vorbild im Zarenreich, wo ebenfalls bereits Zehntausende von Russen als Ressource in die Kälte und den Tod geschickt wurden. In derhat der Historiker Jörg Baberowski das Buch empfohlen, der als Autor eines Buchs über Stalins Gewaltherrschaft Kenntnis mitbringt. Für die imrezensierende Sabine Adler liegt diedieser zynischendarin, dass sie nicht einmal funktioniert hat, ein Befund von dem Beer, den sie an dieser Stelle zitiert, selbst überrascht war: "Ich hatte nicht erwartet, dass es sich um ein nicht funktionierendes System handelte. Es hatte desaströse Auswirkungen für Sibirien selbst und für die Kolonialbestrebungen Russlands in Sibirien." Und dabei war die Überlebensrate der Zwangsverschickten unter den Zaren sogar noch höher als unter Lenin und Stalin, informiert derin seiner Rezension.Was uns die neue Psychedelik-Forschung über Sucht, Depression, Todesfurcht und Transzendenz lehrtAntje Kunstmann Verlag, 450 Seiten, 26 EuroWährend unsgerade mit seinem neuen Roman "Das Licht" über den LSD-Forschermit auf psychedelische Drogen- und Partyexzesse der Sechziger nimmt, schaut sich der amerikanische Wissenschaftsjournalist Michael Pollan diehinsichtlich ihrer Wirkungs- undvon den Fünfzigern bis in die Gegenwart an. Und zwar mit gänzlich, wie-Kritiker Michael Lange versichert: Wenn Pollan mit LSD-Jüngern und Wissenschaftlern spricht, LSD-Entdecker Albert Hofmann, Leary, drogenaffine Literaten und aktuelle Forschungsergebnisse einbezieht, die Heil- und Therapiewirkung von Drogen beleuchtet und auch den Selbstversuch nicht scheut, freut sich der Kritiker über ein Buch, das Drogen weder verherrlicht noch dämonisiert, stattdessen aber "Erkenntnis und Lesegenuss" verspricht. Als "intellektuelles und würdigt auch-Kritiker Michael Freund das Buch, das er in einer sehr lesenswerten Besprechung einem Vergleich mit Boyles Roman unterzieht. Im Beitrag vonspricht Pollan über sein Buch.