Texte aus dem DonbassEdition FotoTapeta. 224 Seiten. 15 EuroDieses Buch mit Texten des ukrainischen Schriftstellers Stanislaw Assejew ist bereits vergangenes Jahr erschienen, damals besprach es leider nur die. Assejew berichtete bis 2017 unter Pseudonym für den proukrainischen Senderund andere Medien aus dem besetzten Donbass, kam dann in Lagerhaft und wurde erst 2019 bei einem Gefangenenaustausch freigelassen, klärt uns Rezensentin Kerstin Holm auf. In diesen "" liest sie, wie der Autor zwischen den Helden des Maidan und den hart arbeitenden Bergleuten unterscheidet, deren "sowjetnostalgische" Haltung er mit den 1861 aus der Leibeigenschaft entlassenen und orientierungslos zu ihren früheren Herren zurückkehrenden russischen Bauern vergleicht. Auch Assejews Kritik an den Europäern, die sich laut Autor nur von "marktwirtschaftlich-monetären" Interessen leiten ließen, kann die Kritikerin hier nachvollziehen. In derlegt uns Julian Weber den Band aktuell nochmal ans Herz, umzu verstehen. In den zwischen 2015 und 2017 entstandenen Texten erzähle Assejew "karg und" von psychischen und physischen Folgen von Granateneinschlägen, von militarisierten Kindheitsfreunden, vom Krieg als anderer Form der "Erwerbstätigkeit" in den Augen der Proletarier und vom Identitätsverlust des "Homo Sovieticus". Ein "eindringlicher" und "aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, schließt Weber. Bisher erst einmal besprochen wurde Stefan Creuzbergers "Das deutsch-russische Jahrhundert" Bestellen ). Laut-Kritiker Jens Uthoff erläutert der Historiker hier anschaulich, wie sich die Grundlagen der deutsch-russischen Beziehungen gestalteten. Creuzbergersbis hin zu Gorbatschow erschließt dem Rezensenten die Entwicklungen der Gegenwart.Wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachtenC.H. Beck. 504 Seiten. 26,95 EuroGleich einegilt es mit diesem Buch der britischen Philosophinnen Clare Max Cumhaill und Rachael Wiseman zu annoncieren. Die beiden Autorinnen haben sich die Oxforder Philosophinnen Elizabeth Anscombe, Iris Murdoch, Philippa Foot und Mary Midgley vorgenommen, ein Quartett, das sich nicht nur ab den 1950ern in der von Männern dominierten akademischen Welt behauptete, sondern auchsetzte, indem es antrat, unmoralische menschliche Handlungen objektiv zu verurteilen. Das Buch besticht laut der in derrezensierenden Ethikerin Eva Weber-Guskar durchund Recherche in privaten Aufzeichnungen; dabei entstehe auch einin Oxford Mitte des letzten Jahrhunderts, versichert sie. Wie einerscheint-Kritikerin Andrea Roedig das Werk, das sie über akademische Debatten, Gossip und Liebschaften der Frauen zwischen 1938 und 1955 aufklärt. So informativ, unterhaltsam und lebendig, dass die Verfilmung folgen dürfte, hofft Roedig. Sehr gut besprochen wurde auchGeschichte der Nietzsche-Rezeption und -Edition "Wie Nietzsche aus der Kälte kam" Bestellen ). Wie gelehrt,der Philosoph von den Italienern Giorgio Colli und Mazzino Montinari erzählt, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine kritische Nietzsche-Ausgabe verfassen wollten und dabei mit zahlreichen Hürden zu kämpfen hatten, finden die Kritiker inundgrandios.Warum wir die Insekten retten müssenCarl Hanser Verlag. 368 Seiten. 25 EuroDass das Insektensterben eben so alarmierend ist wie der Klimawandel, erfährt-Kritikerin Petra Ahnert in diesem Buch des britischen Hummelforscher Dave Goulson. Und mehr: So faszinierend wie erschreckend findet Ahnert, was Goulson aus dem Reich der Insekten erzählt: Der Autor weiß zu, das wir meist übersehen, das aber, wie Ahne lernt, voller Wunder und atemberaubender Techniken und Fähigkeiten ist. An sich selbst in die Luft sprengende Termiten undwird sich die Rezensentin noch lange erinnern. An traurige Fakten wie die 75 Prozent seit den 1980ern verschwundenen Insekten aber auch. Imlässt sich auch Johannes Kaiser von der Begeisterung des Experten anstecken, wenn dieser ihm in 26 Buchkapiteln besonders, die Gründe für ihr Sterben, aber auch Möglichkeiten der Rettung vorstellt. Als "Anleitung zur Eigeninitiative" empfiehlt Kaiser das Buch auch. Ganz so charismatisch wie in anderen Büchern erscheint-Kritikerin Brigitte Neumann der Autor hier zwar nicht, einen enormenverdankt sie dem Buch dennoch, etwa, wenn sie liest, welche Konsequenzen das Insektensterben allein für Pflanzen hat.Klaus Wagenbach Verlag. 192 Seiten. 22 EuroDie Kunstwelt befindet sich im Umbruch - das westliche Ideal autonomer Kunst ist an sein Ende gekommen, diagnostiziert der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich. Die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz verschwimmen,aus Kunst, Mode, Marketing und Aktivismus erobern sich ihren Platz. Das legt uns Ullrich etwa am Beispiel der Sneaker von Takashi Murakami oder Faith Ringgold, Make-up-Fotos auf Instagram oder Performances von Beyoncé und Jay-Z im Louvre dar.-Kritiker Mark Siemons lässt sich von Ullrich interessiert denund Eigenlogik sozialer Medien erklären, einen Überblick über angewandte Alltagskunst verdankt er dem Buch auch. Nur an formalen Kriterien vermag ihm der Autor die Veränderung leider nicht überzeugend festzumachen. In derwendet auch Georg Imdahl ein, dass Ullrich keine klar umrissenen Begriffe verwende, das Ende der autonomen Kunst kann ihm der Autor aber sehr "gut informiert" anhand eines "entleerten Kunstbegriffs" erläutern.-Kritikerin Brigitte Werneburg verdankt dem Buch ebenfalls spannende Einsichten undzur Verschränkung von Fan- und Konsumkultur und Gebrauchswert. "In Zeiten, da der Ruf nach einer derart als immun und eigengesetzlich verstandenen Kunst wieder lauter wird ('Kunstfreiheit!', 'Cancel Culture!')", erscheint das Buch "wie eine wohltuend", meint Janis El-Bira in derund hebt besonders hervor, dass Ullrich die neuen Formen erstmal darstellen statt werten wolle. Auf dem blauen Sofa des spricht Thorsten Jantschek mit Ullrich über das Buch.Erwachsenwerden am Ende der GeschichteSuhrkamp Verlag. 332 Seiten. 28 EuroDie in Albanien geborene Politologin Lea Ypi lehrt in London und schreibt regelmäßig für den. Nun hat sie dieses Memoir veröffentlicht, in dem sie uns vomim abgeschotteten, vom Zusammenbruch des Ostblocks, dem Ende der Diktatur und der Enttäuschung über den Westen erzählt. Das ist weit mehr als ein "abenteuerliches Memoir", versichert in derHarald Staun, der den Schock beinahe selbst spürt, wenn Ypi vom plötzlichenerzählt. Wie die Autorin verschiedene Freiheitsmodelle anhand verschiedener Figuren verhandelt - so etwa den Kapitalismus anhand ihrer Mutter - findet Staun eingängig und verweist für ihn auch auf Ypis Affinität zu Marx. Hauptverdienst des Buches ist für Staun allerdings, dass gezeigt werde, dass Freiheit sich nicht theoretisch, sondern nur in ihrer Verwirklichung begreifen lasse. Dieder Autorin heben in derNele Pollatschek und imUli Hufen hervor: Das Buch gerate weder zu einer wohlfeilen Abrechnung noch zu einer Verharmlosung des albanischen Sozialismus, sondern zu einer warmherzigen,mit unvergesslichen Szenen und Figuren - ohne "große Botschaften", lobt Hufen. Dass die kindliche Perspektive unkommentiert bleibt und Ypi auf "professorales Theoriewissen" verzichte, betont Pollatschek. Ein so präzises wie eindringliches Buch, das zumanregt, empfiehlt Dirk Schümer in der, während Peter Neumann, der sich für diemit Ypi getroffen hat, hoffnungsvoll den leuchtenden Gedanken der Autorin folgt. Auf Youtube steht ein einstündiges Gespräch zwischen Lea Ypi und dem Soziologen Steffen Mau online.