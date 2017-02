Heute beginnt die. Diebringt dazu die erste ihrer eigens eingerichteten Beilagen. Filmredakteur Tim Caspar Boehme schlägt Schneisen ins Dickicht der Sektionen (beim unternimmt dies Anja Seeliger). Aufgefallen ist ihm dabei besonders, wie unauffällig manche Länder positioniert sind: "Als, die sich in indirekter Form manifestieren, könnte man (...) das spärliche Auftreten von Filmländern wie derunddeuten. Aus beiden Ländern läuft jeweils gerade einmal ein Film im Programm ... Damit haben die zwei Staaten exakt so viele Beiträge beigesteuert wie das als Filmland eher wenig auffällige Königreich Bhutan." Fabian Tietke wirft Schlaglichter ins Programm der, die sich in diesem Jahr mit dembefasst. Carolin Weidner führt durch das Programm der, einem vom Verband der deutschen Filmkritik auf die Beine gestellten Parallelfestival. Und wer nur einen Film in diesem Festival sehen will, sollte sich an das im Forum als restaurierte Wiederaufführung gezeigte Experimentalfilm-Epos "ORG" vonaus den Siebzigern wagen, rät Diedrich Diederichsen, der sich von diesemordentlich durchpusten ließ. Mehr zu diesem Ungetüm, in dem Terence Hill eine Rolle spielt, in diesem Dossier.Auch die übrigen Zeitungen stimmen auf das Festival ein. Für denhat sich Andreas Busche mit zusammengesetzt , der der Wettbewerbsjury als Präsident vorsteht. In einem für das Selbstverständnis der Berlinale unter Intendant Dieter Kosslick maßgeblichen Punkt liegt er schon mal auf gesunde Weise quer zum Festival: "Ich persönlich bin ja der Meinung, dass mannicht vermischen sollte. Wenn Kunst politisch wird, fügt sie sich meist einer Botschaft. Kino als Plattform für Themen ist aber. ... Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Einfluss meine Ansicht über die Trennung von Kunst und Politik auf das Urteil der Berlinale-Jury haben wird." Das sind wir auch!Rund 400 Filme werden gezeigt.-Kritikerin Susan Vahabzadeh hat angesichts dessen durchaus Mühe, sich aus der Masse dieser Hefeteig-Berlinale einzu schnitzen. Was sie durchaus heikel findet: "Filmfestivals sind eigentlich wichtiger denn je, weil sie der letzte Ort sind, an dem Kino noch alsverhandelt wird und nicht als Wirtschaftsgut. Das aber wäre das Wichtigste für das Profil der Berlinale - dass es in der Masse der Filme nicht."Für diehat Katja Nicodemus schon einige der Filme des afroamerikanischen Schwerpunkts gesehen, der sich durch einige der Reiehen zieht (siehe unseren Eröffnungsartikel )- Zuviel erwartetem Dokumentarfilm übersagt sie: "Man kann 'I am not Your Negro' , der auch für den Oscar des besten Dokumentarfilms nominiert ist, als einen drängenden Rap sehen, der all die aktuellen schwarzen Filme verbindet. In manchen Momenten ist er auch ein Gospel. Und dann wieder ein."Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals widmet sich der Kostümgestalterin, die vom Festival mit einem Ehrenbär und einer Hommage ausgezeichnet wird. Katrin Doerksen würdigt sie im: "Viel stärker als in 'Grand Budapest Hotel', diesem stilistischen Konglomerat aus Erinnerungen und freien Assoziationen, war Milena Canonero in 'Barry Lyndon' an die von Kubrick vorgegebenegebunden. Aber selbst in die Rokoko-Roben der anämischen Lady Lyndon - eine fiktionale Zeitgenossin Marie Antoinettes - flocht sie noch Anklänge an den, ahnte in der spinnwebfeinen Spitzevoraus." In der schreibt David Steinitz über die Hommage. Und uberhaupt: Der Kostümfilm ist wieder da, fällt-Kritiker Andreas Kilb beim Blick auch auf die übrigen Sektionen auf. Vor allem die hohe "Anzahl der" steche ins Auge.Im ärgert sich Matthias Dell: Die "trostlose" Retrospektive zumsei vom Umfang her schmal, ohne historischen Anspruch und uninspiriert. Ärgerlich wird sie in Anbetracht dessen, dass die wirklich spannenden und als kuratorische Cinephilie glänzenden Retrospektivenlaufen - so etwa die von Olaf Möller zusammengestellte Retrospektive zum BRD-Kino der 50er, die in Locarno alsgefeiert wurde und jetzt um die Welt tourt (im nahtlosen Anschluss an die Berlinale macht sie in Berlin halt): "Dass die Berlinale nicht auf die Idee kommt, die Locarno hatte, sagt etwas überaus."Weiteres: Dominik Kamalzadeh spricht immitüber dessen im Wettbewerb gezeigtes Regiedebüt "Wilde Maus". Auf stimmt Heike-Melba Fendel darauf ein, dass auch in diesem Jahr wiederdiskutiert werden wird. Außerdem in der FAZ: Ein großes Gespräch zwischen Verena Lueken und, dessen Verfilmung von "Rückkehr nach Montauk" im Wettbewerb läuft.Für die Orientierung auf den schnellen Blick lohnt sich wie jedes Jahr der große KritikerInnen-Spiegel vonIn unserem Berlinale-Blog berichten ab heute Thekla Dannenberg, Katrin Doerksen, Thomas Groh und Anja Seeliger.