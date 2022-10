Auf versucht Simone Brunner ruhig Blut zu bewahren angesichts der Vorgänge in und um, wo die russischen Besatzer mit Horrormeldungen die verbliebene ukrainische Bevölkerung zur Flucht antreiben: "Der Kampf um Cherson hat noch nicht begonnen, aber derum sie ist längst ausgebrochen. Cherson ist die einzige ukrainische Regionalhauptstadt, die die Russen seit dem 24. Februar unter ihre Kontrolle gebracht haben. Während dasdieser Tage Menschen auf der Flucht zeigte, die sich vor dem vermeintlichen Bombenhagel der Ukrainer in Sicherheit bringen wollten, wies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das als Propaganda zurück. Die ukrainischen Streitkräfte hätten keinerlei Pläne, Wohngebiete zu bombardieren. Selenskyj sprach wiederum von Hinweisen, die Russen hätten den80 Kilometer flussaufwärts vermint, um die."-----Die Aufmerksamkeit der Medien richtet sich aber ganz auf das, wo die Tories das Land immer tiefer mit in die Krise ziehen. Der sieht mit Grauen dem Spektakel entgegen, das mit einereinherginge: "Johnson ist nicht die Lösung für die Probleme der Tories, er ist ihre." In derkommentiert Gina Thomas recht drastisch: "Unfassbar, dass eine Partei in dem Wunsch, die eigene Haut doch noch zu retten, überhaupt erwägt, einenzurückzuholen, der gerade erst durch den Rücktritt von mehr als fünfzig Ministern, Staatssekretären und anderen Regierungsmitgliedern aus dem Amt getrieben worden ist. Die Bibel liefert das passende Wort: 'Wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem,, / so ist ein Tor, der seine Dummheit wiederholt.'"Die Größe der britischen Konservativen rührte seitaus der Bereitschaft, das Land über die Partei zu stellen, seufzt der einst konservative britische Journalist George Oborne in der. Heute ruinieren sie lieber das Land, als von der Macht zu lassen: "schrieb einst, dass der Verlust eines Elternteils als Unglück angesehen werden kann, aber beide zu verlieren, wirkt. Dass die Tories innerhalb von drei Monaten zwei Premierminister verlieren, beweist mehr als Nachlässigkeit, nämlich dass siegeraten sind. Die Regierung hat bereits ihren vierten Finanzminister in diesem Jahr; einer von ihnen, Kwasi Kwarteng, hat das Pfund abstürzen lassen und den Ruf der Partei für gutes Finanzmanagement ruiniert. Wie die Republikaner in den Vereinigten Staaten sind die Konservativen von der Realität abgehoben. Innerhalb einer Generation sind sie zu einer Partei vongeworden. Wie ein Vollblut, das ein Rennen zu viel gelaufen ist, sollte eswerden."In der warnt Dominic Johnson vorgegenüber Großbritannien, Häme über Liz Truss sei völlig unangebracht, außenpolitisch habe sie vieles richtig gemacht: "Großbritannien war und istbei der politischen und militärischengegen die russische Aggression. Statt abstrakter Dauerdebatten über das Für und Wider von Waffenlieferungen und Verhandlungen arbeitet man in London an konkreten Herausforderungen. Johnsonmit den Nicht-Nato-Staaten Nordeuropas, während der Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands nach wie vor wegen des türkischen und ungarischen Widerstands auf Eis liegt."Nicht nur das "Disunited Kingdom" erlebt die Implosion des Konservatismus, betont auch Kurt Kister in der, auch wenn sie in London besonders spektakulär ausfalle: "Das Muster sieht so aus: Aus einer zunächst nurinnerhalb der Partei entwickelt sich ein, der bald die Partei dominiert. Wertebewusster,verliert an Boden, an seine Stelle tritt antagonistische Ideologie mit nationalistischen Ober- oder Untertönen... Vergleichbare Entwicklungen gibt es auch in. Dort allerdings haben die Rechten nicht die klassischen konservativen Parteien unterwandert oder übernommen. Der Rassemblement National, die Lega Nord oder die Fratelli d'Italia haben sie ersetzt."