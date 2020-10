Seit demerleben wir "dieeiner großen Menschengruppe. Das ist absolut", wütet im Interview mit der, letzter DDR-Innenminister und heutiger Anwalt: "Es gibt unter den 200 deutschen Botschaftern und den 500 Generälen nicht einen einzigen Ostdeutschen. Von 84 Universitäten und Hochschulen in Deutschland wird nicht eine von Ostdeutschen geleitet. In den ostdeutschen Landeshauptstädten kommen 90 Prozent aller Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter aus dem Westen, fast 100 Prozent sind es in Brandenburg.ist in den Alt-Bundesländern Staatssekretär, Hauptabteilungsleiter, Minister. Wir haben fünf Oberlandesgerichte, die mit Altbundesdeutschen besetzt sind." Deshalb könne er auch nicht gegen diese "" klagen, sagt er in dem Gespräch, in dem er die Stasi auch als "besten Geheimdienst der Welt" würdigt."Die Wiedervereinigung erfolgte alszur Bundesrepublik, war weder eine Übernahme noch einoder gar eine Einverleibung", stellt indes der PolitikwissenschaftlerimGespräch klar, in dem er auch festhält, dass diebei Berücksichtigung der regionalen Kaufkraftunterschiede heute bei knapp 94 Prozent des westlichen Durchschnitts liegen. Unterschiede gibt es hingegen im Demokratieverständnis: "Für den, der sich in den letzten dreißig Jahren eher verfestigt als verflüchtigt hat und bei vielen mit einem milden Blick auf die DDR einhergeht, lassen sich vier zentrale Gründe festhalten: Durch die Geheimhaltungspolitik der SED und der von ihr gelenkten Medien wurden viele Missstände nicht bekannt. Die Verlusterfahrung, die aus dem Verschwinden der DDR resultiert und zu einer Umwertung nahezu aller Werte führte, und die Massenarbeitslosigkeit wirken bis heute bei vielen Ostdeutschen nach. Ostdeutsche Milieus und Familien geben vielerorts früherean jüngere Generationen weiter. Viele Ostdeutsche sehen zudem den Wohlstandssprung nach der Wiedervereinigung nicht als Ergebnis eigener Leistungen an, sondern als."-Korrespondent Friedrich Schmidt erzählt die Geschichte des Menschenrechtlers, der wegen fabrizierter Kindesmissbrauchsvorwürfen zuverurteilt wurde, faktisch ein Todesurteil, so Friedrich. Dmitrijew hatte unermüdlich nach Überresten von Opferngesucht und vertrat in Karelien die Organisation. Unter anderem hat er Ermordungen im Lagerdokumentiert, wo Stalin 1937 Tausende Russen, Ukrainer, Polen, Deutsche und Angehörige anderer Nationalitäten hatte erschießen lassen: "Boris Wischnjewskij, ein Abgeordneter der liberalen Partei Jabloko in St. Petersburg, erinnerte daran, dass parallel zum Vorgehen gegen Dmitrijew seit 2016 versucht wird, Sandarmoch zu einem Ort umzudeuten,während des Zweiten Weltkrieges gefangene Rotarmisten erschossen hätten, was Historiker zurückweisen." In der berichtet Inna Hartwich.