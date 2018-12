43% aller gebürtigen Bosnier und 39% aller Albanier, aber nur 2% aller Spanier (und 7% aller Österreicher) leben im Ausland: https://t.co/1a9TpwTXxs

Es geht noch schlimmer als dieund zwar neuerdings in der UKIP selbst, schreibt Tom McTague inin einem Porträt des rechtsextremen Aktivisten(eine Million Follower auf Facebook), der die britische Politik immer mehr umtreibt: "Vor kurzem war Robinson wieder in den Nachrichten, diesmal weil er einen Schrittgemacht hat. Im letzten Monat wurde er zum politischen Berater von Gerard Batten ernannt, dem Führer der United Kingdom Independence Party, und löste damit einen Exodus deraus, darunter dem ehemaligen Anführer Nigel Farage und Paul Nuttall, die sagen, sie seien entsetzt über die rechtsextreme Wende der Partei."Im Gespräch mit David Klaubert in dererklärt der britische Historiker, wiemit dem organisierten Verbrechen kooperiert: "In dem Russland, das er übernahm, waren das organisierte Verbrechen, korrupte Strukturen im Staatsapparat und die Wirtschaft, diese Dreieinigkeit, dass es ein enormer Aufwand wäre, sie zu bekämpfen. Er müsste im Grunde seiner eigenen Elite den Krieg erklären. Und das will er nicht, denn das würde ihn von seinen anderen Zielen ablenken. Er verfolgt eine geopolitische Agenda. Er will Russland wieder groß machen."Allerdings beginnt das Land, schreibtebenfalls in der: "Schon seit fünfzig Monaten sinkt derder Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Einwohner Russlands sind überzeugt, dass sie in Zukunft mit echten Problemen konfrontiert sein werden. Man bringt dies nicht mit den westlichen Sanktionen in Verbindung, die der russische Staat bisher geschickt umgeht, sondern mitder Machteliten."Fast verzweifelt schreibt der in Deutschland lebende italienische Journalist Fabio Ghelli in derüber seinabgleitendes Land: "Ich will meine Landsleute nicht mehr in Schutz nehmen - nicht wenn die Mehrheit von ihnen eine unmenschliche undbefürwortet. Und ich würde nicht mit der Wimper zucken, wenn sie aus dem Euroraum oder gar aus der EU fliegen würden. Denn es wäre."Eine interessante europäische Statistik präsentiert der-Moderator Armin Wolf in einem Tweet: