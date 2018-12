In der kritisiert die Göttinger Ethnologin das politische Manifest vonund, die mehr oder weniger verlangten, "in französischen Museen, die während der Kolonialzeit in Afrika angelegt wurden, müssenwerden", so Hauser-Schäublin. Diese Maximalforderung lasse sich aber nur stellen, wenn man wie Savoy und Sarr nicht mehr von "" spricht, wie die UNO, sondern von "": "Dieser Begriff suggeriert eine direkte quasiverwandtschaftliche Beziehung zwischen Erblasser und Erbe (etwa Vater und Sohn) und impliziert einen vorbestimmten und rechtmäßigen Eigner (propriétaire légitime): die Nachfahren der ehemaligen Besitzer des Kulturguts. Darauf aufbauend, verwenden Savoy und Sarr einen, der den komplexen künstlerischen, spirituellen, soziopolitischen und performativen Rechten und der multiplen Teilhabe an Artefakten im (früheren) afrikanischen Kontext nicht gerecht wird."Erstaunlich ist auch, wie wenig die Mutter des Kolonialismus,, bisher auf denreagiert. Im- sonst in Moralfragen immer ganz vorne - gab's vor einigen Tagen ein windelweiches Editorial zu Rückgabeforderungen: "Es ist sinnlos vorzugeben,oder einfache Antwortmöglichkeiten seien möglich. Es ist sinnlos vorzuschlagen, alle Objekte, die sich in Museen befinden, an ihren Ursprungsort zurückzubringen; in den meisten Fällen wäre es sowohl unmöglich als auch unerwünscht (denken Sie an die griechischen Skulpturen, die von römischen Eroberern erworben wurden, die sich heute in italienischen Museen befinden). Zu behaupten, dass nichts zurückgegeben werden darf, ist ebenso absurd: Es gibt Tausende von Objekten, die allein in Großbritannien verstreut sind, und nur sehr wenige unterliegen Rückerstattungsansprüchen - es bestehtvon." Kurz: Man müsse, was wie ins Land gekommen sei.Derweil fordert , Präsidient der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, lautdie Einrichtung vonfür Museen in ehemals kolonisierten Ländern: "'Wir sollten nicht in einereinfach den Bau von Museen anbieten, sondern zunächst genau fragen, was unsere Partnerländer wirklich an Unterstützung brauchen.' Auch beim Kulturerhalt komme es aufan. 'Wir müssen die Museen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben erfüllen zu können. Sie wissen sehr genau, was sie dafür brauchen.'"