ist tot. Der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist hat die Geschichte seines Landes geformt und geprägt, schreiben die Feuilletons. Als sozialistischer Kibbuznik fing er an und wurde als Schriftsteller zu einer der wichtigsten Stimmen in Israel. Er war "eine politisch-moralische Instanz", hält Tilman Krause in derfest. Oz "bezog Stellung, ohne sich von einer Seite vereinnahmen zu lassen", würdigt Carmen Eller aufden Verstorbenen. "Heimisch fühlte er sich, wie er einmal schrieb, in 'der. In einem konfliktträchtigen Umfeld bewahrte sich Oz intellektuelle Unabhängigkeit. ... Trotz des politischen Engagements des Autors sind seine Romane weder Plädoyers noch Pamphlete. Oz liebte die Poesie und mied das Pathos. Literarische Charaktere dienten ihm nicht als politische Botschafter, sondern bewahrten sich ihre Widersprüchlichkeit." Zu den Besonderheiten seiner Romane zählte, erklärt Gerrit Bartels im, "dass sich in ihnen nur selten Spuren von einer politischen Dokumentarliteratur finden und sie trotzdem metaphern- und facettenreich einvermitteln, der Spannungen, denen dieses besondere und ewig gefährdete Land und seine Gesellschaft ausgesetzt sind, immer unter besonderer Berücksichtigung des israelisch-palästinensischen Verhältnisses.""Oz war ein", erinnert sich Arno Widmann in der. "Er hatte in den Kriegen von 1967 und 1973 als Panzersoldat gekämpft. Er untersuchte die Lage und bezog Stellung. Er tat das immer wieder. Er hielt fest an seinem Entschluss,zu sein. Die Wandlung Israels vollzog er mit." Lothar Müller schreibt in der, dass Oz "das Erbe des europäischen Judentums als moderner Autor und Israeli angetreten und in seinen Büchern mit den je aktuellen Erfahrungen in seinem Land, seiner Gesellschaft verschmolzen hat. ... Die Vitalität, dieund die sexuelle Lust spielten Hauptrollen in seinen Büchern, und zugleich liebte er es, seine Figuren in Konflikte mit sich selbst zu bringen, sie mit Verlockungen zu konfrontieren, die sie verachteten." Weitere Nachrufe in FAZ und NZZ , der KiWi -Verleger tritt ab - und anders als bei Rowohlt oder Hanser läuft die Übergabe an seine Nachfolgerinharmonisch. Malchows Verdienst ist unter anderem die Entdeckung der Popliteratur, als ein Generationenwechsel, und die Verschmelzung von E und U, schreibt Dirk Knipphals in der: "2004 erschien 'Der Schwarm' von Frank Schätzing, programmatisch im Hardcover, also verbunden damit, dass der Verlag sein kulturelles Kapital für dieses Buch einsetzt, das in anderen Häusern wohl nur im Thrillersegment platziert worden wäre. Zu diesem Zeitpunkt saß aber auch Ulrich Blumenbach bereits an seiner Übersetzung von 'Unendlichem Spaß' , dieser Revitalisierung des großen amerikanischen Romans, die dann 2009 erschien."Einen der bemerkenswertesten Romane des Jahres haben die Feuilletons noch nicht einmal mit der Kneifzange angefasst, tadelt Wieland Freund seine Berufskollegen in der- und das nur, weil"Zerrissene Erde" ein entsprechend vermarkteterist. Dabei stellt Jemisin mit ihrem rassismus- und sexismuskritischen Buch in der Tradition von Ursula K. LeGuin das Genre vom Kopf auf die Füße und hat es "quasi neu erfunden", sagt Freund: "Tolkien und seine Epigonen lasen mittelalterliche Epen; Jemisin setzt aufund. ... Die Neuerfindung der High Fantasy ist nicht nur PoC, LGBT und Gender, sie ist auch. Schon in ihrer ersten Fantasy-Trilogie 'The Hundred Thousand Kingdoms' (dt. leider 'Die Erbin der Welt') hat N. K. Jemsin mit einem Icherzähler experimentiert (was unter Weltenschöpfern selten ist), diesmal hat sie die Essun-Kapitel in derverfasst (was sogar Realisten selten wagen)." Wir prangerten dieses Defizit bereits im Sommer an, als Jemisin zum dritten Mal in Folge mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde und eine tolle Dankesrede hielt.