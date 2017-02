"Wer waren?", fragt Andrea Böhm in der, nachdem gestern bekannt wurde, dassin einem seiner Gefängnisse über mehrere Jahre 13.000 Menschen ohne Verfahren hinrichten ließ (unser Resümee ): "Assad zielte nicht auf die islamistischen Hardliner ab. Deren Führer wurden schon 2011 größtenteils aus der Haft entlassen. Er verfolgte vielmehr Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer Intellektuelle, kritische Militärs., die man für einen Übergang zu demokratischen Verhältnisse brauchte."Einigeverzichten auf ihre Teilnahme an der Schach-WM im Iran, bei der sieauftreten müssen, die meisten aber, wie die deutsche Teilnehmerin so Hartmut Metz in der, fügen sich "und teilen wohl die Ansicht von Pähtz: 'Der Iran ist nicht der perfekte Austragungsort für eine WM. Das wissen wir alle - andererseits hat keine einzige Föderation bei der Vergabe etwas dazu gesagt', gab die ehemalige U18- und U20-Weltmeisterin im Interview mitzu bedenken. Die gebürtige Erfurterin hielt dem '' entgegen: 'Ich finde es traurig, dassgesehen wird...'"Nein, Trump ist nicht Hitler, aber im-Interview mit Matthias Kolb erklärt , warum ein Vergleich mit der Nazizeit durchaus hilfreich sein kann: "Nicht alles ist gleich. Die Lage derist schlechter, weil alles sehr konzentriert ist. In Deutschland gab es vor der Gleichschaltung eine viel größere Vielfalt unter den Zeitungen. Damals hatten die Leute längere Aufmerksamkeitsspannen. Im Vergleich zu Deutschland sind die USA ein riesiger Flächenstaat und es gibt zahlreiche Regionen mit erheblichem Wohlstand. Zudem ist die US-Volkswirtschaft stärker mit der Welt verbunden.ist aber, dass wir wissen, was in den Dreißigern passiert ist."Warum regt man sich hier eigentlich so über Trumps "" auf, fragt Bettina Gaus in dermit Blick auf die Vereinbarungen mit der Türkei und Libyen: "Alle, die derzeit von Entscheidungsträgern gegen Trump ins Feld geführt werden, sind scheinheilig. Europa verhält sich - im Prinzip -als der neue US-Präsident. Das, was ihm wirklich zur Last gelegt wird, ist sein. Anders ausgedrückt: Wenn er sich zu internationalem Freihandel bekennt, dann wird der exportorientierte Rest der Welt mit seinen Menschenrechtsverletzungen schon klarkommen. War ja bisher auch nicht anders."