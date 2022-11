Pat Lipsky, Springs Fireplace, 1969. Courtesy Pat Lipsky

James Kirchick nimmt das 2006 erschienene Buch "Self-Made Man: One Woman's Journey Into Manhood and Back Again" vonzum Anlass darüber nachzudenken , wie sich der Blick aufim Zuge der Transgender-Theorien verändert hat. Vincent verkleidete sich damals als Mann um herauszufinden, welche Privilegien Männer genau genießen. Dabei stellte sie fest, dass auch viele Männer unter den traditionellen Geschlechterrollen litten. Vor allem hatten sie eine riesige Angst als zu weich, zu feminin, kurz:zu gelten. Im Grunde hat sich daran nichts geändert, denkt sich Kirchick: als Homosexueller ist man immer noch ein Außenseiter, was die-Bewegung wieder bekräftigt: "Da unsere gleichgeschlechtliche Anziehungskraft dem 'Normalen' widerspricht, wurde vielen Schwulen und Lesben, vor allem in jungen Jahren, gesagt, dass wirsind, die im 'falschen Körper' gefangen sind. ... Waren die von Vincent kritisierten unterdrückerischen Geschlechternormen das Ergebnis konservativer gesellschaftlicher Konventionen, so werden heute dieselben Konventionen unter dem Einfluss der radikalen Transgender-Ideologie von Progressiven unwissentlich verdinglicht. Im Rahmen dieser neuen Modeerscheinung wird geschlechtliche Nonkonformität, eine Eigenschaft, die mit Homosexualität einhergeht, mit, einem medizinischen Zustand, gleichgesetzt. Dies wirkt sich besonders nachteilig auf geschlechtsuntypische junge Menschen aus, von denen viele sonst als Homosexuelle aufwachsen würden, denen aber zunehmend gesagt wird, dass ihre Abweichung von den Geschlechternormen wahrscheinlich darauf hindeutet, dass sie dem anderen Geschlecht angehören."





Die amerikanische Malerin erzählt , wie es in den Siebzigern war, als Malerin von Sammlern anerkannt zu werden, aber nicht von den. Nicht, dass die wenigen Frauen viel besser waren, schreibt sie, sich an eine Nicht-Begegnung miterinnernd, mit der sie den Galeristen teilte: "Eines Nachmittags sahen André und ich uns Dias meiner neuen Bilder an - der seltsame, schallschluckende taupefarbene Teppich, das Tageslicht und der Taxilärm von der East 57th, der durch die Fenster dröhnte; André schaute immer wieder auf seine Uhr und beeilte sich, und dann drehte er sich auf einmal zu mir um. 'Es tut mir wirklich leid, Pat. Helen hat angerufen und ist auf dem Weg; du musst jetzt gehen.' Und weil es ein gewisses Risiko gab, dass wir uns im Aufzug treffen könnten, wurde ich gefragt, belehrt und musste schließlich versprechen,zu nehmen."