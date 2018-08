Der kanadische Autor und Arzt- in Pakistan geboren, in Libyen, Saudi-Arabien und Pakistan aufgewachsen, bevor er in seinen Zwanzigern nach Kanada zog - ist ein erklärter "" (so auch der Titel seines Buchs ) und erklärt im Interview mitfröhlich, dasssich zum Säkularismus oder gar zum Atheismus bekennen. Warum westliche Liberale diese Muslime ignorieren oder sogar kritisieren, ist ein Missverständnis (wenn es nicht einfach Bigotterie ist), meint er: "Es gehört zum, religiöse Minderheiten schützen zu wollen. Wenn es eine Minderheit gibt, von der man denkt, dass sie angegriffen oder verleumdet wird, will man sie schützen. Aber das führt die Liberalen in einen Wertekonflikt. Minderheitengemeinschaften haben oft sehr, wenn man die Minderheit verteidigt, endet man leicht bei der Verteidigung dieser konservativen Werte. Viele Liberale verstehen den Unterschied nicht." Aber die Aufklärung verbreitet sich auch ohne ihre Hilfe: "Jemand fragte mich neulich, wie ichsein könne, was eine muslimische Aufklärung angeht, wenn wir doch den Aufstieg von Dschihadismus und Fundamentalismus sehen. Saudi-Arabien bezeichnet den Atheismus sogar als eine'. Meine Antwort darauf lautet:bezeichnet Saudi-Arabien Atheisten als Terroristen? ... Weil sie in ihrer Jugend einenerleben. In Ländern wie Ägypten und Saudi-Arabien sind etwa 70 Prozent der Bevölkerung unter 30 oder 35 Jahre alt, und sie sind all diesen neuen unterschiedlichen Ideen im Internet ausgesetzt."