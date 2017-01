Frömmigkeit und Heimtücke

Literatur

Keine Frage, Wu Cheng'ens Roman "Die Reise in den Westen", geschrieben im 16. Jahrhundert, ist eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur. Jedes Kind in China kennt die Protagonisten und ihre Abenteuer, deren Einfluss auf die chinesische Populärkultur bis heute nachwirkt. Dennoch hat esgedauert, bis das Buch in vollständiger deutscher Übersetzung vorliegt. Die Leistung von Eva Lüdi Kong, die das Mammutwerk in zehnjähriger Arbeit sorgfältig übersetzt und kommentiert hat, ringt den Rezensenten tiefe Dankbarkeit und Bewunderung ab. Für Reinhard J. Brembeck () stecken die Geschichten so voller Komik, Erhabenheit, Fantastik,und, als hätten Homer, Cervantes, Chaucer und Dante an einem gemeinsamen Werk gearbeitet. Mark Siemons beschreibt das Buch in derals einen Mix aus "Comedy-Soap, Fantasy-Movie mit starkem Splatter-Einschlag, satirischer Parabel und anarchistischem Manifest" und freut sich, dass hier weder buddhistische noch konfuzianische oder taoistische Weisheiten in Ehren gehalten werden, sondern vielmehr der, die Veralberung von Autoritäten und moralisierender Didaktik. Da kommt höchstens Rabelais in die Nähe, meint ein bestens unterhaltener Arno Widmann: "Heilsgeschichte als." Wer jetzt angefixt ist und gern neuere chinesische Literatur lesen möchte: Nicht in die ferne Vergangenheit, sondern in die nahe Zukunft führt ein chinesisches Werk, das Dietmar Dath in dernachdrücklich empfiehlt Science-Fiction-Trilogie "Die drei Sonnen" bestellen ).RomanEdition Büchergilde, Frankfurt am Main 2016, 350 Seiten, 22,95 EuroAbbas Maroufis Roman "Fereydun hatte drei Söhne" stammt aus dem Jahr 2004, spielt zu weiten Teilen während derim Iran von 1979 und ist doch hochaktuell, meint Andreas Platthaus in der. Denn nicht zuletzt ist es die Geschichte eines Flüchtlings, des aus dem Iran geflohenen Kommunisten Madjid, der alsseiner Vergangenheit begegnet. Zerrissen zwischen der alten und der neuen Heimat, verdichtet der Autor bittere eigene Erfahrungen exemplarisch zu einem Einblick in die gespaltene Seele eines nie wirklich in Deutschland Angekommenen, fasst Platthaus zusammen. "Leichtverdauliche Kost wird hier nicht geboten", warnt Angela Schader in der, lässt zugleich aber keinen Zweifel daran, dass die herausfordernde Lektüre lohnt: Wie der Maroufi mit einem zwischen Zeiten und Orten wechselnden, mitunter surrealen Szenario zwischen Faktennähe und Überhöhung die iranische Revolution genau abbildet als Geschichte von, findet Schader faszinierend. Anlässlich des Buches haben DW DradioKultur und Qantara sich mit dem seit zwanzig Jahren im Berliner Exil lebenden Autor unterhalten. Für denhat ihn Carolin Haentjes porträtiert RomanArche Verlag, Zürich 2016, 352 Seiten, 22 EuroVor dem Hintergrund dererzählt Petina Gappah in "Die Farben des Nachtfalters" von einer weißen Schwarzen, einer, die wegen Mordes an ihrem Mann verurteilt wurde und auf ihre Hinrichtung wartet, fasst Susanne Mayer in derzusammen. Wie die Autorin in Form eines Briefromans die Erinnerungen ihrer Heldin freilegt, Abgründe und Familiengeheimnisse schleichend enthüllt und zugleich mit "überschießender Sprachmächtigkeit" von der Hysterie, dem Gekreische, dem Hass und der Verzweiflung eines Frauengeheimnisses erzählt, ringt der Rezensentin höchste Anerkennung ab. RBB und ZDF haben sich mit der Autorin getroffen. Mit ihrer Protagonistin Memory hat Gappah eine "geschaffen", stellt Ulrike Baureithel imfest, während Britta Spichiger imbesonders die "heitere, farbige und" des Romans hervorhebt . Für Juliane Bergmann ( ist das Buch ein "detailliertes und stimmungsvolles Porträt des postkolonialistischen Simbabwe".RomanDiaphanes Verlag, Zürich 2016, 272 Seiten, 22,95 EuroKein geringeres Vorbild als Thomas Pynchon kommt Tobias Lehmkuhl in derbei der Lektüre von Angelika Meiers "schlau-verdrehtem,"Osmo" in den Sinn. Die gleißende Helligkeit einer Solarkraftanlage in Kalifornien, ja die Sonne selbst erkennt er als Protagonistin dieser "schwindelerregenden und, ja!, schreiend komischen" Geschichte, bevölkert mit skurrilen Figuren und geschickt mit Krimi- und Science-Fiction-Elementen spielend. "Furiose Erzählfreude" gepaart mit einer "äußerst attestiert Anja Hirsch imdem Roman, stellt aber zugleich fest, dass er durchaus nicht im Reich des Absurden angesiedelt ist: "Der Teppich für den Roman aber sind dann doch die großen Konflikte Amerikas und der westlichen Welt",zwischen Indigenen, Investoren und Ideologen, Ein- und Auswandererbiografien, Fragen von Schuld und Schuldausgleich.ErinnerungenWeidle Verlag, Bonn 2016, 264 Seiten, 20 EuroIn der Vielzahl der Zeitzeugenberichte vomist Marina Colasantis Erinnerungsbuch "Mein fremder Krieg" eine Bereicherung, meint Fridtjof Küchemann in der. Das liegt für ihn an der ungewöhnlichen Perspektive, mit der die Autorin "unbekümmert und dabei wohl doch ungeschönt, ohne das Bedürfnis moralischer Stellungnahme" von ihrer Kindheit im Krieg und den Stationen ihres Lebens erzählt. Vonund schließlich, nach Kriegsende,verschlägt es die Familie, von wo aus Colasanti später zur Spurensuche nach dem verstorbenen Vater und den Ursachen der faschistischen Gesinnung des Mussolini bewundernden Industriellen aufbricht. Wie die Autorin eigene Kindheitserinnerungen mit denen ihres älteren Bruders, Anekdoten, Beobachtungen und späteren Reflexionen und Gedanken verwebt, verleiht dem Buch für Küchemann "eineund Tiefe".Die Angst vor der Revolution und die Unterdrückung der FreiheitC. H. Beck Verlag 2016, 618 Seiten, 29,95 EuroDer amerikanische Historiker Adam Zamoyski erzählt in seinem Buch "Phantome des Terrors" am Beispiel der Restauration, die auf die Französische Revolution folgte, wie die europäischen Staatendie Freiheit ihrer Bürger noch stärker unterdrückten und ihre Spitzelsysteme ausweiteten - und damit auslösten, was sie doch um jeden Preis vermeiden wollten. In derist Volker Ullrich voll des Lobs für Zamoyskis Darstellung, die er nicht nur, sondern auchfindet. In derstimmt Johannes Willms, selbst Autor einer Talleyrand-Biografie bestellen ), in das Lob ein: Anhand einer Indizienkette kann ihm Zamoyski verdeutlichen, wie die Politik Österreichs, Russlands und Preußens diefolgenreich blockierten.-Kritiker Jens Bisky lernt "Schritt für Schritt", wie sich Europas Mächtige mit ihrer Unterdrückungs- und Überwachungspolitik ihr eigenes Grab schaufelten. "Am verheerendsten aber, so Zamoyski in einer kecken Schlusswendung, wirkte eine neue, der Einbildung entsprungene Sichtweise auf Politik und Gesellschaft insgesamt: sie wurden fortan als dauernder Kampf zwischenundverstanden." Das ist beunruhigend aktuell, findet Bisky.Wovon Chinas neue Generation träumtHanser Berlin, Berlin 2016, 320 Seiten, 24 EuroAnhand von sechs präzisen Porträts macht der englische Journalist Alec Ash, Sohn des Historikers Timothy Garton Ash, eine ganze Generation von übergreifbar, freuen sich die Rezensenten. Die östlichen Altersgenossen der Millennials sind von der Ein-Kind-Politik geprägt, früh verhätschelt und mit Bildung und Komfort unterstützt, aber auch einemausgesetzt, erfährt Thomas Speckmann () und freut sich, dass der Autor durch die Auswahl der Einzelfälle völlig auf Verallgemeinerungen verzichten kann. Für Tim Neshitov ( wird beim Lesen spürbar, dass der Autor die Vorbilder für seine Figuren jahrelang begleitet hat, ihnengefolgt ist und ihre Probleme, wie den Heiratsdruck und die Wohnungsnot, kennengelernt hat. Marko Martin ( ist fasziniert von der Ambivalenz gegenüber persönlicher Freiheit und kapitalistischem Effizienzdenken, in dem die jungen Chinesen aufwachsen. Und Ruth Kirchner ( ist gespannt , wie diese Generationwird, wenn sie einmal am Ruder ist.Französische Intellektuelle, Künstler und Filmkritiker über das Kino. Eine historische Anthologie 1906-1929Schon in der Frühphase des Films war das Medium für französische Intellektuelle und Kritiker Gegenstand, während ihre deutschen Kollegen noch unter dem Schock standen, den das Bewegtbild für den traditionellen Kunstbegriff darstellte. Die Filmwissenschaftler Jörg Schweinitz und Margrit Tröhler haben nun eine Auswahl der wichtigstenversammelt und bieten so einen Überblick über die ersten Debatten zur Ästhetik und den Möglichkeiten des Kinos. "Es herrscht eine unbändige Euphorie in diesem Band, dieführen kann", stellt Fritz Göttler in derbegeistert fest und liest gebannt, wie Colette die Schönheit des Augenblicks besang (im Gegensatz zur späteren Dominanz von Handlung und Dramatik), Jean Epstein mit "Bonjour Cinéma" das aufregende Schreiben über Film begründete, und Abel Gance lernte,oder auch das Flüstern der Vögel im Wind. Auf einer eigens eingerichteten Webseite der Universität Zürich sind die Originaltexte und diverse Links und Querverweise zu finden.Warum wir mögen, was wir mögenCarl Hanser Verlag, München 2016, 368 Seiten, 24 Eurogehört zu jenen Dingen, "über die sich niemand Gedanken macht und die umso interessanter werden, je mehr man über sie erfährt", stellt Stephan Wackwitz in derbei der Lektüre von Tom Vanderbilts Abhandlung fest. Was freilich nicht nur am Thema liegt, sondern auch daran, dass es der Autor gut recherchiert und mitzu präsentieren vermag, wie der Rezensent versichert. Auch Tabea Grzeszyk gerät imins Schwärmen: Über Museumsbesuche, Bierwettbewerbe und Amazon-Algorithmen nähert sich der Journalist Vanderbilt seinem Untersuchungsgegendstand und kann stets keinen intrinsischen Geschmack entdecken, sondern lediglich einen invon sozialen Kontexten, persönlichen Erinnerungen und historischen Konjunkturen entwickelten. Für Grzeszyk tun sich dadurch "faszinierende Abgründe und fesselnde Paradoxien" auf. Weniger begeistert ist Ullrich Fichtner (), der letztlich etwas überfordert konstatiert : "Die vielen, vielen Eindrücke wollen sich nicht fügen zu maßgeblicher Erkenntnis."Eine BiografieWallstein Verlag, Göttingen 2016, 588 Seiten, 44,90 EuroPünktlich zum hundersten Geburtstag legt Stephan Braese die erstevor. Dass es ihm gelingt, Licht in die frühen Jahrzehnte des Schriftstellers und Künstlers zu bringen, freut Sven Hanuschek () ungemein, aber auch zur Bedeutung der "" für Hildesheimer und seinem illustren Freundes- und Bekannten-Netzwerk erfährt der Rezensent von Braese viel Neues. Spannend findet Hilmar Klute (), wie der Autor Hildesheimers "sanften Radikalismus" einfängt, wenn er eine intensive Werkexegese mit einer genauen Darstellung der literarischen Milieus im Nachkriegsdeutschland verbindet, in denen Hildesheimer noch immer als Jude gekennzeichnet wurde. Besonders aufschlussreich findet Jochen Schimmang () Braeses Darstellung von Hildesheimers Übersetzerarbeit bei denund deren Auswirkung auf die spätere Hörspielarbeit und Prosa des Autors. Hartmut Buchholz lobt die Biografie in derfür ihre "und stringente Argumentation". Tobias Schwartz begrüßt Braeses Buch im Tagesspiegel als "eine überfällige Ergänzung" zum Leben Wolfgang Hildesheimers.Ein Kapitel deutscher KolonialherrschaftS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016, 400 Seiten, 25 EuroMit ihrem Buch "Skandal in Togo" hat Rebekka Habermas eine mikrohistorisch angelegte Studie zurvorgelegt, die weit über den geschilderten Einzelfall einer durch einen hochrangigen Kolonialbeamten vergewaltigten minderjährigen Afrikanerin hinausweist, meinen die Kritiker einhellig. Gleichermaßen "Bahnbrechend" ist die Untersuchung für Micha Brumlik ( taz ) und Markus Schwering ( FR ), wobei ersterer das Buch alsdes kolonialen Herrschaftsmodells preist, während es für letzteren eher eine unschätzbare Materialsammlung mit ausbaubarem Analyseteil bietet. Besonders aufschlussreich findet Sabine Fröhlich in der, was bei dem Skandal nicht skandalisiert wurde: dernämlich, der der kolonialen Idee zwingend zugrundeliegt. Für denhat sich Britta Fecke mit Rebekka Habermas über das Buch unterhalten