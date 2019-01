Literatur





Michel Houellebecq Michel Houellebecq

Gabriela Adamesteanu

Nora Bossong

Helen Oyeyemi

Monica Sabolo

Sachbuch



Masha Gessen

Volker Reinhardt

Martin Seel

Frank Rexroth

Eleonore Büning





Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher über denbeibestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, der eine Provision bekommt.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanDuMont Verlag. 330 Seiten. 24 EuroHeute erscheint der neue Houellebecq und alle Zeitungen haben ihn besprochen. Hauptfigur ist ein Agronom, einam Rande des Selbstmords, der sich plötzlich noch einmal verliebt. Die Kritiken reichen von Lob für einen "tieftraurigen Liebesroman" (Jan Wiele in der) bis zu "welker, unglücklich gealterter Textsack" (Alex Rühle in der). Auch-Kritikerin Iris Radisch hat für den weißen Mann in Gestalt seines letzten Herolds Michel Houellebecq nur übrig, was er verdient: Spott. Zwar hat man während ihrer ganzen Kritik das Gefühl, dass sie sichüber diesen Roman eines französischen Beamten, der als Erzähler sämtliche Reiz-Reaktions-Schemata der heutigen Debatte mit virtuosem Gespür für den Fettnapf bedient. Aber insgesamt riecht ihr der Roman all zu sehr nach. Und schließlich meint sie, dass man Houellebecq als den Reaktionär, als der er sich permanent äußere, endlich auch politisch abhaken sollte. Die französische Kritik, behauptet Radisch, tue entschlossen so, als habe sie sich amüsiert. Aber so eindeutig ist das Verhältnis der Franzosen zu Houellebecq nicht.hat vier Autoren gebeten, sich zu Houellebecq zu äußern., selbst Skandalautorin, schreibt: "Er sublimiert unsere Vulgarität, und anders als es die Einfachheit seines Stils erscheinen läst, stellt dies, da bin ich sicher, eine große Arbeit der Form dar."dagegen, Literaturprofessor am Collège de France, schimpft über die "platte und instrumentelle Sprache Houellebecqs". Und "'Sérotonine', 'Subutex', même combat", schreibt er noch, aufanspielend: Aber ist es für Literatur nicht das höchste Gütesiegel, wenn sie es vom Literaturbeamten gerade nicht erhält?RomanDie andere Bibliothek. 500 Seiten. 42 EuroVon den KritikerInnen als eine Art rumänische "" und als wichtigstes Buch der Schriftstellerin Gabriela Adameşteanu gewürdigt, liegt der 1983 im Original erschienene Roman "Der verlorene Morgen" nun erstmals in deutscher Übersetzung von Eva Ruth Wemme vor. Wenn Adameşteanu elegant mit den Zeitebenen, 1914 und Ende der 70er Jahre, sowie mit den Milieus, einerseits das Großbürgertum, andererseits die sozialistische Nomenklatura spielt, dabei sowohl Systemkritik amübt, als auch eine Liebeserklärung an Bukarest verfasst, hält-Kritiker den Roman für ein psychologisches wie literarisches. Auch-Kritiker Jörg Plath staunt, wie die Autorin die Geschichte ihres Landes anhand zweier Frauenschicksale aus unterschiedlichen Milieus unterbringt, in einer raffinierten Romankomposition von Repression, Enteignung, Flucht, Opportunismus und Widerstand erzählt. Im hebt Katrin Hillgruber vor allem Adameşteanushervor. Wer jetzt angefixt ist, dem empfiehlt-Kritiker Andreas Platthaus unbedingt auch Adamesteanusfertig gestellten und nun im Wieser Verlag erschienenen Roman " Begegnung " ( bestellen ), der genauso politisch und sprachlich "intensiv" sei wie der Vorgänger.GedichteSuhrkamp Verlag. 101 Seiten. 20 EuroIn ihrem neuen Lyrikband nimmt uns die Schriftstellerin Nora Bossong mit auf einen "Kreuzzug mit Hund",, von der deutschen Provinz bis nach Israel und in den Iran. Auf den reimlosen, poetisch-politischen Versen gleitet denn auch-Kritikerin Uta Grossmann in Bossongs lyrisches Universum, in Assoziationsräume, zu Erlebtem und Erfundenem, zu Erinnerungen an verlorene Geliebte, schließlich zu Tieren, laut Grossmann Boten der poetischen Welt. In derpreist Kristoffer Patrick Cornils indes Bossongs Fähigkeit, beobachtendenicht zu reduzieren oder zu politisieren, sondern bei aller Knappheit der Sprache offen, urteilsfrei und mehrdeutig zu halten. Und wenn die Autorin soziale Realitäten und individuelles Wünschen aufeinandertreffen lässt, findet er, dass der Konflikt zwischen Sprache und Zeitgeschehen selten sowurde. In derfühlt sich Michael Braun nur gelegentlich erleuchtet. "Sinnliche Zeilen, die lange nachhallen" und das Talent, die Brüsselerzu fassen, bescheinigt Carsten Otte der Autorin im. Im spricht Bossong über ihr Buch.StorysCultureBooks. 288 Seiten. 20 EuroIn den Kritiken zu den Büchern der seit ihrem vierten Lebensjahr in London lebenden nigerianischen Schriftstellerin Helen Oyeyemi fallen immer wieder die Worte "Traum" und "Magie". Auch-Kritikerin Insa Wilke verfällt im neuen Erzählband einmal mehr demvon Oyeyemis unkonventionellem Ton. Wenn die Autorin vordergründig komisch und unterhaltsam um das Leben junger Leute und verliebter Frauen kreist, dabeimixt, erkennt die Kritikerin hinter den Geschichten eine handfeste feministische Haltung. Befreiend findet sie zudem den Verzicht auf die üblichen Zuschreibungen und grammatikalischen Festlegungen. "Geschichten wie kleine Traummaschinen" entdeckt auch Edelgard Abenstein im: Mit, einer guten Portion Groteske und an E.T.A. Hoffmann erinnernden "schrillen" Figuren lasse die Autorin den Boden der Wirklichkeit schwanken, meint sie und verzeiht gern gelegentliches "erzählerisches Knirschen".RomanInsel Verlag. 253 Seiten. 22 EuroMit wesentlich weniger Getöse erreicht uns neben Houellebecq ein zweiter Roman aus Frankreich, der bisher vor allem in französischen Medien besprochen wurde. Immerhin Peter Henning erkennt in derin Monica Sabolo eine der spannendsten Autorinnen der französischen Gegenwartsliteratur - und das nicht nur, weil er das Buch auch alsliest. Wenn ihm die in Italien geborene Journalistin und Schriftstellerin hier von Benjamin erzählt, den das rätselhafte Verschwinden seiner neunzehnjährigen Schwester in den Siebzigern am Genfer See bis ins Erwachsenenalter nicht loslässt, beschleicht den Kritiker ein: Wie hinter einer "regennassen Scheibe inszeniert" erscheint ihm der Text, der die Grenzen zwischen Erinnerung und Fantasie des Erzählers immer wieder verschwimmen lässt. Der, die ihn hinter die Kulissen einer dysfunktionalen Familie zieht, kann er sich nicht entziehen und schließt: "Eine geschickt konstruierte Scharade, die auf keiner Seite langweilt."Wie Russland die Freiheit gewann und verlorSuhrkamp Verlag. 639 Seiten. 26 EuroMasha Gessen nennt ihr Buch selbst einen "". Sie verwebt das Schicksal einiger tatsächlich lebender Personen mit der jüngsten Geschichte Russlands. Hans von Trotha bringt das Buch in seiner Besprechung fürin Zusammenhang mit der großen Tradition des russischen Romans: Gessens Buch gelinge, weil sie "mit großemund nicht minder großem Einfühlungsvermögen - das sind dann wohl zwei der Ingredienzien für einen großen russischen Roman - die Geschichten einer Handvoll Protagonistinnen und Protagonisten, die alle kurz nach 1980 geboren sind, ineinander und in eine Erzählung von Russland webt". So wie die Autorin, nämlich historisch und persönlich, hat noch niemand den Bogen gespannt von der, meint auch Barbara Kerneck in der. Im amerikanischen Fernsehsenderkann man ein einstündiges Gespräch mit Gessen über das Buch und die jüngste Geschichte Russlands sehen.Das Auge der WeltC.H. Beck. 383 Seiten. 28 EuroErst am 02. Mai jährt sich Leonardo da Vincis Todestag zum 500. Mal, aber diewidmete bereits schon jetzt ein ganzes Feuilleton dem Universalgenie, und auch neue Biografien stehen natürlich schon in den Bücherregalen. Empfehlenswert scheint jene des Historikers Volker Reinhardt zu sein, wenn man den KritikerInnen vertraut. Als einen der "profiliertesten Renaissance-Historiker seiner Generation" würdigt ihn-Kritiker Benjamin Paul und bespricht dessen Buch im Vergleich zur ebenfalls gerade erschienenen Biografie des Journalisten. Während Isaacson Leonardo zu sehr verkläre, schätzt der Kritiker Reinhardts Buch nicht nur für dessen brillante und wissenschaftlich korrekte Beschäftigung und die, sondern verdankt dem Historiker auch eine höchst raffinierte Analyse des "Abendmahls". Auf die ein oder andere steile, mitunter auch polemische These, etwa zu Leonardos Atheismus, hätte er indes verzichten können. Allzu viel Neues über Leonardo lernt-Kritiker Andreas Beyer bei Reinhardt zwar nicht - macht aber nichts, meint er, denn der Leser bekommt dafür aufzurückgehende Fakten und ein ebenso schlüssiges wie elegantes, entlang des Werkkataloges erzähltes Bild, das nicht zuletzt die Machtkonstellationen um da Vinci und den soziopolitischen Hintergrund konzis beleuchten. Auf empfiehlt Stefanie Leibetseder das Buch und imsteht ein Gespräch mit Volker Reinhardt über Leonardo online.GedankenspieleS. Fischer Verlag. 160 Seiten. 18 EuroEin Buch mit dem Titel "Nichtrechthabenwollen" möchte man so manchem Zeitgenossen gerne auf den Nachtisch legen. Aber nur dafür wären die "Gedankenspiele" des Frankfurter Philosophen Martin Seel wohl zu schade. Alserscheinen etwa Maja Becker in derdie Experimente des Autors, der in unterhaltsamen,, scharfen und nicht zuletzt enorm anregenden Abschweifungen, Aphorismen und Assoziationen demzu entkommen versucht. Schlicht "brillant" nennt auch-Kritiker Thomas Ribi Seels Texte, die ihn weg von der Sinnsuche und hin zur Evidenz führen. Wenn der Philosoph sich hier in assoziativen Denkbewegungen in Passagen aus Literatur, Kunstwerke, Szenen aus Filmen und vor allem in diebegibt, Theorien und Zwänge weit hinter sich lässt und allerlei "Gelegenheitsfunde" auftischt, nimmt der Kritiker viele "" Erkenntnisse aus der Lektüre mit. In der-Mediathek steht Martin Seels Besuch auf dem blauen Sofa online Die Wissenschaftsrevolution des MittelaltersC.H. Beck Verlag. 505 Seiten. 29,95 EuroFast uneingeschränkt positive Kritiken erntet der Göttinger Historiker Frank Rexroth für sein Buch "Fröhliche Scholastik", in dem er das Aufkommen wissenschaftlichen Denkens im 12. Jahrhundert rund um die Kloster- und Domschulen bis hin zurnachweist. Während-Kritiker Ulrich von Rauchhaupt staunt, wie Rexroth neben der konfliktbeladenen Herausbildung einer ganz neuen soziokulturellen Gelehrsamkeit,undauch die schiere Freude der frühen Scholastik am (Gegen-)Argument ins Bild setzt, erkennt Susanne Reichlin in derin den von Rexroth beleuchteten Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Institution und Gesellschaft auch eine subtile Spur bis ins Heute, die sie zum Nachdenken überanregt. Der Historiker Valentin Groebner erfährt in der, wie sich Wissenschaftsjargon und Lehrercharisma ausbildeten, welche Spielregeln in den Diskursgemeinschaften galten, auch Rexroths Überlegungen zum Verhältnis zwischen Askese und Profit in den frühen Lehranstalten findet er klug. Dass der Autor Wissenszentren wie Bagdad oder Konstantinopel unberücksichtigt lässt, kann er allerdings ebenso wenig verstehen wie den Umstand, dass äußere Faktoren für den Aufbruch Europas ins Zeitalter des Wissens (Geld, Eroberungen, Bevölkerungswachstum) im Buch kaum vorkommen.Ein MusikverführerBenevento Verlag. 352 Seiten. 24 EuroWenn die ehemalige Musikredakteurin der, Eleonore Büning, über Beethoven spricht, hören ihr ihre Kritiker-KollegInnen gebannt zu. Bereits Anfang der Neunziger promovierte Büning über Beethoven, nun wollte sie sich ein Bild über den aktuellen Forschungsstand verschaffen, wie sie im Gespräch mit Ines Pasz erzählt.nennt-Kritiker Alain Claude Sulzer denn auch das Buch, das er Laien und Liebhabern gleichermaßen empfiehlt: Die Einblicke der Autorin, etwa zu Karajans Fähigkeit, Beethovens detaillierte Vorgaben zu erfüllen, ihr gekonntes Springen zwischen Werkgattungen, Epochen und Interpretationsstilen sowie die implizite Aufforderung, die Lektüre immer wieder mit Hörbeispielen zu untermalen, bereiten dem Kritiker viel Freude. Dazu Bünings, ihre Kenntnis der Interpretationsgeschichte und der Biografie des Künstlers, vor allem aber die, mit der sie ihr Wissen präsentiert und Sulzer ist rundum glücklich. Im Interview mit Sylvia Schreiber spricht Büning ebenfalls über ihr Buch.