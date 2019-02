Frank Bösch

Hoffmann und Campe. 240 Seiten. 24 EuroEin Autor, dem mit solcher Hingabe aufs Butterbrot geschmiert wird, dass er sich ganz heftig geirrt hat, muss wohl in manchen Punkten auch etwas getroffen haben. Fast kein Rezensent ersparte es Fukuyama, noch mal festzuhalten, dass die Geschichte nach dem Mauerfall doch nicht beendet war - besonders heftig etwa Thomas Steinfeld in der. Nun muss aber auch mal das Ende der Geschichte vom "" sein! In seinem neuen Buch macht sich Fukuyama Gedanken über ein brennendes Thema, nicht nur in westlichen Öffentlichkeiten, nämlich, und wieder fallen die Rezensenten in Scharen über sein Buch her. Mit unterschiedlichem Ergebnis: Bei Steinfeld findet Fukuyama nach wie vor keine Gnade. Aber Arno Widmann ist in dersehr positiv (und setzt auch dem Mythos vom Ende ein Ende). Und Rezensent Marc Reichwein hält Francis Fukuyamas neues Buch in derfür wichtig, auch wenn der Autor sich darin ausgiebig selbst zitiert. Wieso? Weil Fukuyama dem Begriff der "" neue Seiten abgewinnt, meint Reichwein. Besonders gefällt ihm, dass Fukuyama das Thema der Identitätspolitik über scheinbare ideologische Grenzen von "Rechts" und "Links" hinweg verfolgt. Im Interview nimmt Fukuyama Stellung.Als die Welt von heute begannC.H. Beck. 512 Seiten. 28 EuroWährend derzeit vor allem über das Jahr 1919 geschrieben wird, außerdem 2019 Jubiläen zu Bauhaus, Leonardo und Humboldt gefeiert werden, erinnert der Potsdamer Zeithistoriker Frank Bösch daran, dass mit der Revolution desim Iran,in China, der sowjetischen Invasion in Afghanistan undWahl in Britannien auch im Jahr 1979 eine Menge los war.-Kritikerin Franziska Augstein liest das Buch alsund fabelhafte Sammlung von Einzeldarstellungen, bereichert durch Archivfunde über den politischen Umgang mit Menschenrechtsfragen in Nicaragua, der Türkei oder in Afghanistan und kann dem Autor nur zustimmen, wenn er ihr überzeugend darlegt, weshalb 1979 die Welt von heute begann. Ein "exzellent geschriebener Text und einehistorischen Wissens", meint imauch Bastian Wierzioch. Dass Bösch manches nur streift, anderes akribisch recherchiert auf Fallstudien und Zeitzeugengespräche verweist und "verblüffende" Ereignisse schildert, hat dem Kritiker gut gefallen. Im Dlf-Kultur , im Dlf und im NDR spricht Bösch über sein Buch.König von PreußenC.H. Beck Verlag. 718 Seiten. 34 EuroDass Friedrich der Große ein Mensch voller Widersprüche war, Volksfreund und autokratischer Monarch,, nicht zuletzt Kriegsherr und selbsternannter Philosoph, wissen wir spätestens seit den Biografien von Reinhold Koser, Theodor Schieder oder Johannes Kunisch. Auch dass sich der Preußenkönig zeitlebens an den durch den tyrannischen Vater zugefügten Traumata abarbeitete, ist bekannt. Trotz üppiger Quellenlage weigerten sich bisherige Biografen aber, Friedrichszu benennen. Glücklicherweise schließt der britische Frühneuzeithistoriker Tim Blanning nun diese Lücke mit einem "fulminanten" Werk, wie die Historikerinin derversichert: Sie lernt in Blannings anekdoten- und detailreichem Buch nicht nur den privaten, sondern auch den politischen Aspekt der Homosexualität des Preußenkönigs kennen und erfährt, wie Friedrich darüber hinaus stets die militärischen Erfolge seines verhassten Vaters zu übertrumpfen versuchte. Blannings "" und "" vermisst sie allerdings, wenn der Autor Friedrichs Galakleidung und seine brillantbesetzen Tabakdosen als "camp", also "tuntig" bezeichnet. Zudem hätte sie gerne etwas über die zweifelhafte Rezeption des Preußenkönigs erfahren. Als "", das vor allem die drastische Beziehung zwischen Vater und Sohn beleuchtet, liest Frank Thadeusz imdie Biografie. "Lehrreich, überraschend und", nennt Philip Mansel imdas Buch und im würdigt Noel Malcolm die Mischung aus "" und lebendiger Erzählung.