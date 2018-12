Bücherbrief

Literatur



Eine "kurze Geschichte" ist Adam Rutherfords 460 Seiten starkes Buch über Genetik und Evolutionsforschung ganz sicher nicht. Ein "faszinierender Wissenschaftsschmöker" schon eher, versichert FAZ-Kritiker Joachim Müller-Jung und staunt, wie detailreich, unterhaltsam und formal verspielt der britische Humangenetiker schildert, wie Natur- und Humanwissenschaften die Menschheitsgeschichte neu ergründen. Wenn Rutherford erzählt, dass jeder von uns mit Karl dem Großen verwandt sei, den Menschen auf den Spuren der Ur- und Frühmenschen neu positioniert und nicht zuletzt die Irrwege der Erblehre diskutiert, etwa, wenn er ausführt, dass sich jede genetische Kategorisierung der Menschengruppen verbietet, kann Jung das Buch als ebenso wichtigen wie überraschungsreichen Stammbaumkrimi nur empfehlen. In der Dlf-Kultur-Buchkritik Guardian



Christopher Clark

Von Zeit und Macht

Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten

Deutsche Verlags-Anstalt. 320 Seiten. 26 Euro



(Bestellen) Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den NationalsozialistenDeutsche Verlags-Anstalt. 320 Seiten. 26 Euro



Zeit-Kritiker Alexander Cammann ist es das inspirierendste historische Buch seit Langem. In vier miteinander verbundenen Langessays und mit bestechender Quellenkenntnis kann ihm der Autor darlegen, wie Macht in Deutschland funktioniert hat und wie sich das Zeitbewusstsein der jeweils Herrschenden unterschied. Während der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ganz auf die Zukunft ausgerichtet war, bestimmte unter Friedrich dem Großen die Antike das Denken. Bei Bismarck wurde die Zeit zu einem Meer, durch das der Steuermann das Schiff sicher führen musste, und die Nazis schufen sich "geradezu wahnhaft" ihre eigenen Jahrestage, resümiert SZ-Kritiker Jens-Christian Rabe und nennt das Buch nicht nur "meisterhaft tiefenscharf", originell und elegant, sondern verdankt ihm auch Einsichten, die auch Brexit-Kampagne und Trumps Präsidentschaft erhellen.



Philipp Blom

Eine italienische Reise

Auf den Spuren des Auswanderers, der vor 300 Jahren meine Geige baute

Carl Hanser Verlag. 320 Seiten. 26 Euro



(Bestellen)



Philipp Blom ist nicht nur Historiker und Autor, sondern auch passionierter Amateurgeiger. Und genau jenen Leidenschaften verdanken wir dieses Buch, in dem uns Blom mit auf "Eine italienische Reise" durch drei Jahrhunderte nimmt. Über seine Geige wusste Blom nur, dass sie im 18. Jahrhundert vermutlich von einem deutschen Auswanderer in Venedig gebaut wurde, auf dessen Spuren sich der Historiker hier begibt. Wenn Blom sich auf seiner Suche zu den alten Zentren des Instrumentenbaus, von Füssen im Allgäu über Venedig und zurück nach Tirol begibt, freut sich SZ-Kritiker Harald Eggebrecht über eine "liebenswürdige, facetten- und gestaltenreiche", zudem "elegant" geschriebene Serie von Landschafts-, Kultur und Gesellschaftsbildern, die ihn an venezianische "Vedoutenmalerei" erinnert. In der Wiener Zeitung kurzweilige Liebeserklärung an die Violine-Solo-Stücke von Johann Sebastian Bach. Als anregendes und hochinteressantes Buch empfiehlt NZZ-Kritiker Thomas Ribi außerdem Arnold Eschs "Historische Landschaften Italiens" (



Nigel Slater

Das Wintertagebuch

Rezepte, Notizen und Geschichten für die kalten Monate

DuMont. 480 Seiten. 38 Euro



(Bestellen)



Kochbücher werden ja eher selten besprochen. Das "Wintertagebuch" des britischen Foodjournalisten und Gastrokritikers Nigel Slater scheint jedoch kein normales Kochbuch zu sein, wie uns die Kritiker versichern: Ein "prall gefülltes" Werk mit Anekdoten, Kindheitserinnerungen, Küchenwissen, Kochzezepten, "historischen Exkursen und zeitgenössischen Sottisen" hält etwa FAZ-Kritiker Jakob Strobel Y Serra in den Händen und beginnt sofort mit Quittenmousse, Rebhühnern, Wachteln und Plumpudding gegen die Winterdepression anzukochen und dabei mit dem Duft von Gin mit Haferpflaumen in der Nase vorfreudig an Weihnachten zu denken. Als Hymne auf den Winter und sein Mattgrau ist das Buch für ihn die Lektüre des Augenblicks. Slater, dessen Leben bereits vor acht Jahren durch die BBC verfilmt wurde, stillt die "Sehnsucht nach echtem Erlebnis", "nach frühkindlichen Gerüchen und Geschmäckern", SZ, warnt aber: Was die einen "poetisch" finden mögen, mag anderen doch etwas zu pathetisch sein. Im



Ulinka Rublack

Der Astronom und die Hexe

Johannes Kepler und seine Zeit

Klett-Cotta Verlag. 409 Seiten. 26 Euro



(Bestellen)



Im Jahr 1615 wird die verwitwete Mutter des Astronomen Johannes Kepler der Hexerei angeklagt, Kepler unterbricht für die folgenden sechs Jahre seine wissenschaftliche Arbeit und übernimmt ihre Verteidigung vor Gericht. Die in Cambridge lehrende deutsche Frühneuzeithistorikerin Ulinka Rublack hat daraus ein sowohl den historischen Verhältnissen als auch der Komplexität der Personen gerecht werdendes Geschichtsbuch, versichert Zeit-Kritikerin Elisabeth von Thadden und ist dankbar, dass im Zentrum dieser spannenden Geschichte Katharina und nicht ihr Sohn Johannes steht. Auch FAZ-Kritiker Helmut Mayer staunt, wie lebendig Rublack den Hexenprozess aus den überlieferten Akten erschließt, dabei zeitgenössische Hexenverfolgungen ebenso wie das Leben im württembergischen Leonberg im späten 16. Jahrhundert beleuchtet. Im Dlf-Kultur Mikrogeschichte in Bestform", findet auch NZZ-Kritikerin Claudia Mäder.

Roman

Carl Hanser Verlag. 400 Seiten. 28 Euro

Fast uneingeschränkt begeistert besprechen die KritikerInnen A. L. Kennedys Roman "Süßer Ernst", der uns über 24 Stunden hinweg die Begegnung eines von Job und Scheidung gebeutelten Staatsbeamten und einer ehemaligen Prostituierten erzählt, die sich über eine Zeitungsannonce kennenlernen und aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen nur ganz langsam annähern. Als "" würdigt-Kritiker Hans Peter Kunisch den Roman, liefert ihm die schottische Autorin doch nicht nur daszweier vom Leben gezeichneter Londoner, sondern auch eine messerscharfe Analyse des politischen und wirtschaftlichendes Vereinigten Königreichs. Als willkommene Abwechslung zu den "domestizierten" Beziehungsgeschichten, die sonst als Liebesromane verkauft werden, liest Peter Praschl in derden Roman. Kennedy "schreibt so, so gesellschaftspolitisch empört und, so scharfsinnig und zärtlich, dass man als Leser mal schreckensbleich, mal enthemmt kichernd oderin ihren Fängen zappelt", jubelt Gabriele von Arnim imüber diesen "brillanten, vibrierenden" Roman. "Skurrile Situationen" und einen "Hauch von-Kritikerin Britta Schmeis. Im spricht Kennedy über das Buch.Tagebuch eines Meisterkochs. RomanKiepenheuer und Witsch Verlag. 256 Seiten 20 EuroBitterböse scheint auch der neue Roman des russischen, in Berlin lebenden Autors Vladimir Sorokin zu sein, der in "Manaraga" die Zukunft der Spitzengastronomie im Jahr 2037 als kriminelles Geschäftsmodell entwirft. Klassiker der Weltliteratur werden verbrannt, um "Book-'n'-grill"-Events für die Oberschicht zu organisieren, deren Sinne nicht mehr durch die Lektüre, sondern den physischen, Schnitzler, Proust, Nabokov und Co. entflammt werden. Für-Kritiker Hubert Spiegel ist Sorokin ohnehin ein "Meister desund begnadeter Stimmenimitator". Wie geistreich, unterhaltend, böse und spannend der Autor in dieser als Tagebuch angelegtendie Verhältnisse in seiner russischen Heimat entlarvt, findet Spiegel schlicht genial. In der liest Martin Halter den Roman nicht nur als "schwarze Messe des" und "Schlag ins Gesicht des Bildungsbürgertums", sondern auch als Abgesang auf die Buchkultur. Fürhat sich Tobias Wenzel mit Sorokin getroffen RomanRowohlt Verlag. 240 Seiten. 20 EuroMit ihrem Buch " Sie kam aus Mariupol ", in dem sie den Suizid ihrer Mutter im Jahre 1956 verarbeitete, begann Natascha Wodin ihr autobiografisches Projekt - mit "Irgendwo in diesem Dunkel" setzt sie es nun fort. Diesmal nimmt sie uns mit in ihre Kindheit und Jugend zu einem prügelnden, schweigenden Vater, dessen Geschichte sie ausgehend von seinem Tod zu ergründen versucht, wofür sie imrecherchierte. Vor allem aber reflektiert Wodin ihre eigene Entwicklung im russischen Emigrantenmilieu in Deutschland, erzählt von Gewalt, Obdachlosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung und von ihrer Befreiung zur späteren Schriftstellerin.entwickelt der Text vor allem durch die beiden weit auseinander liegenden biografischen Pole Wodins, meint in der FR Cornelia Geißler. Dank Wodins ausgezeichneter reflektierender, distanzierter Erzählhaltung wird das Berichtete überhaupt erst erträglich, findet-Kritikerin Katharina Teutsch, während Marucs Klauer in dervor allem die "" dieser bewegenden Geschichte hervorhebt. "Lakonie und lobt Sigrid Löffler imund im entdeckt Nicole Henneberg sogar "vorsichtigen Humor". In der ARD-Mediathek steht Denis Schecks Begegnung mit Wodin online.Matthes und Seitz Berlin. 134 Seiten. 38 Euro.Beim Blick ins "Oxford Junior Lexicon" stellte der britische Naturschriftsteller Robert Macfarlane fest, dass die englischen Begriffe für "", "Eichel", "Farn" oder "wurden. Sein darauffolgender Band "Die verlorenen Wörter" hat in Großbritannien bereits Initiativen zur Rettung vom Verschwinden bedrohter Wörter angestoßen. Hierzulande reicht es zumindest schon mal für einige hymnische Besprechungen: Kleinen und großen Lyrikfreunden gleichermaßen legt etwa-Kritikerin Ursula Scheer den in der Naturkunde-Reihe von Matthes und Seitz erschienen Band ans Herz: Macfarlanes Gedichte sind "die mit Etymologie und Klang spielen und Abwesendes durch Sprachmagie herbeizitieren", schwärmt sie und gibt sich nicht zuletzt aufgrund der auf goldfarbenem Grundvonganz verzaubert dem Reigen von Flora und Fauna hin. Auch vorÜbersetzung, die Macfarlanesund Erfinden von Zaubersprüchen so einfühlsam ins Deutsche bringt, zieht die Kritikerin den Hut. "Die verlorenen Wörter" ist "ein in Text und Bild überwältigend schöner, in seinen dominierenden BrauntönenBand", findet auch Wieland Freund in der. Hingewiesen sei außerdem noch aufmit dem Wilhelm-Raabe-Preis geehrtes Buch "Verzeichnis einiger Verluste" Bestellen ), ein Prosaband, aber ebenfalls ein Panoptikum der verschwundenen Dinge, das die Kritiker als bildungssatt, bewegend, gestalterisch brillant, poetisch und originell priesen.RomanKlett-Cotta Verlag. 746 Seiten. 26 EuroDer mexikanische Autor Guillermo Arriaga ist nicht nur Drehbuchautor und Regisseur, sondern auch ein äußerst talentierter Romancier, wie die KritikerInnen versichern. Mit seinem neuen, 750 Seiten starken Roman, der auf der einen Seite vom Heranwachsen des jugendlichen Waisenjungen Juan zwischen Mord und Drogen im, auf der anderen Seite vom Leben einesund der Menschen um ihn herum erzählt, landet der mexikanische Autor einen großen Wurf, versichert-Kritiker Jan Wiele. Die ebenso fordernde wie, durcheinandergewirbelte Zeitebenen, brutale Details und das Umkreisen deslassen ihn über ein paar kitschige Passagen und didaktisch gehaltene literarische Bezüge hinwegsehen. Wenn Arriaga Drogengeschäfte und Gangkriege der Siebziger beleuchtet, lernt-Kritikerin Christina Meier zudem einiges über heutige mexikanische Verhältnisse. "", einen vereinnahmenden Helden und eine sogkräftige Komposition attestiert Patrick Wellinski imdem Buch. Ebenfalls imspricht Arriaga im Interview mit Dirk Fuhrig über sein Buch.