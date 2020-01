Literatur

Dorota Maslowska

Louise Erdrich

Bachtyar Ali

Katharina Hacker

Maren Kames

Sachbuch



Tim Flannery

Europa

Ulrich Pfisterer

Quinn Slobodian

Vittorio Magnago Lampugani

Richard Mabey Richard Mabey

Roman Rowohlt Berlin Verlag. 160 Seiten. 18 Euro Dieser Roman ist ein "", jubelt im ein hingerissener Carsten Hueck über den neuen Roman der polnischen Autorin Dorota Maslowska, die ihren literarischen Durchbruch 2000 als 18-Jährige mit "Schneeweiß und Russenrot" feierte. Drei Tage lang lässt uns Maslowska in die Schicksale der Bewohner einer-Siedlung blicken, die sich in Drogen und Affären flüchten und alle in einer Versuchsanordnung aus Liebe und Betrug miteinander verbunden sind. Hier lernt der Leser mehr über die Demokratiemüdigkeit, den Hass und dieals aus manchem soziologischen Forschungsbericht, versichert Tomasz Kurianowicz in der. Ein einziges, von Olaf Kühl grandios übersetztes "Rap-Gedicht", so der beeindruckte Kritiker. "Rhythmisch, rau, unbändig, herablassend und wütend", meint auch Carsten Hueck, der selten so sprachgewaltig von einer kaputten Gesellschaft gelesen hat. Ein "messerscharfes,", lobt Julia Riedhammer imRomanAufbau Verlag. 509 Seiten. 24 EuroSo unbekannt, wie Felix Stephan in seiner-Kritik schreibt, ist Louise Erdrich hierzulande gar nicht: Erst vergangenes Jahr erschien ihr Roman "Der Gott am Ende der Straße" auf Deutsch, gerade wurde ihr Roman "Der Gesang des Fidelis Waldvogel" für dieverfilmt. Jetzt ist ihr im amerikanischen Original bereits 2001 erschienener Roman "Die Wunder von Little No Horse" ins Deutsche übertragen worden und die KritikerInnen sind begeistert: Erdrich, als Tochter eines Deutschen und einer Indianerin in North Dakota geboren, erzählt die Geschichte desLittle No Horse und seines Seelsorgers Father Damien, der mit seiner Identität hadert, denn:. Wie Erdrich vom Zusammenstoß der Kulturen erzählt, von den Konflikten zwischen Ureinwohnern und Einwanderern, findet Stephan subtil. Zudem lobt er, dass sie diegelernt hat und deren tradierte Mythen und Erzählformen in ihren Texten weiterleben lässt. Auch-Kritikerin Sandra Kegel empfiehlt den Roman als szenen- und ereignisreiches, zugleich berührendes Porträt des Lebens im Reservat. Im Swr2 und in 3Sat stehen weitere Kritiken online.RomanUnionsverlag. 288 Seiten. 22 EuroBachtyar Alis Roman "Perwanas Abend" ist im irakischen Original bereits 1998 erschienen, der Roman ist aber ohnehin zeitlos, wie die KritikerInnen versichern. Der kurdische Autor führt uns in eine von Krieg,geprägte Zone, die Kurdenregion im irakischen Norden in den späten Achtzigern und erzählt von der Wut der jungen Khandan über den Tod ihrer Schwester Perwana.-Kritikerin Lena Bopp staunt, wie Ali dabei Traumbilder,, historischen Hintergrund und dasverdichtet und zugleich Leichtigkeit und Trost vermittelt.kann der Autor so kraftvoll imaginieren, wie einen entsetzlichen Blut-Karneval, lobt in derAnja Ruf. In derhebt Martin Ebel die differenzierten Figuren hervor und die reiche Symbolik des Romans, der ihn auf drastische Weise lehrt, was systematische Gewalt mit einer Gesellschaft macht.MinutenessaysBerenberg Verlag. 120 Seiten. 18 EuroGenial und verführerisch ist ja allein schon der Titel: "Darf ich Dir das Sie anbieten?" Und sound lakonisch paradox, berichten die Rezensenten, ist das ganze Buch. Elke Schlinsog fühlt sich inan denerinnert, der fähig war zu ironisch-präziser Wahrnehmung der Gegenwart. Hacker gehe es allerdings auch um Grundsätzlicheres, das Älterwerden, unser Verhältnis zu Tieren (auch Stofftieren) und auch den Tod.-Leser konnten sich in einem "Vorgeblättert" ein Bild machen: "Gegen das Sterben von alten Leuten ist nichts einzuwenden, nur dagegen, daß sie auch anderntags noch tot sind und auch wochenlang danach, gar nicht mehr aufhören damit."Secession Verlag. 108 Seiten. 35 Euro.Selten werden lyrische Bände so gefeiert wie Maren Kames' Langgedicht "Luna Luna". Ein "poetisch-musikalisches", jubelt etwa imMichael Braun, den schon die Aufmachung des Buches - weiße Lettern auf schwarzem Papier - in Entzücken versetzt: Wie "funkelnde Sterne am Texthimmel", meint er. Und auch inhaltlich scheint ihm dieser von Liebeshoffnungen, Ich-Spaltungen und Kriegsvisionen erzählende Assoziationsreigen wie eine "Mondfantasie", in der auch die Stimmen vonodererklingen. Als grenzüberschreitend virtuos, erhellend und berauschend feiert auch-Rezensent Christian Metz den Band und meint nach seiner riskanten lyrischen Reise durch Clips und Sounds:Wie eine mit Dialogen und Lyrics jonglierende Teufelsaustreibung erscheint-Kritiker Richard Kämmerlings das Buch, das er kurzerhand zum Gedichtband des Jahres kürt.Die ersten 100 Millionen JahreInsel Verlag. 380 Seiten. 28 EuroVor vierzehn Jahren schlugKlimageschichte "Wir Wettermacher" ein wie eine Bombe. So schockierend wie spannend erzählte der australische Paläoontologe darin, mit welchen Konsequenzen sich das Klima über die Jahrtausende wandelte. In seinem neuem Buch verfolgt er geologisch und biologisch Vor- und Frühgeschichte Europas zurück bis zu jener Zeit, als der Kontinent noch einewar: Es geht um Asteroideneinschlägen, die Entwicklung der Arten wieund die Entwicklung der Hominiden. Bisher wurde die deutsche Fassung des Buch nur imbesprochen, wo Johannes Kaiser das Buch als "vielfältig, abenteuerlich, klug" feierte. Derbewunderte das reiche und kraftvolle Panorama, das Flannery ihm eröffnete. Diewidmete dem Buch einen Essay , in dem sie fasziniert nachzeichnete, was Flannery über das Aufeinandertreffen vonzusammengetragen hat. Naturgeschichtlich, lernt die, kann Europa nicht für Reinheit stehen, sondern nur für "Hybridität, Immigration,".Glaube, Liebe, RuhmC.H. Beck. 384 Seiten. 58 EuroZum 500. Todestag vonehrt die Berliner Gemäldegalerie den italienischen Renaissancekünstler mit einer großen Ausstellung seiner Madonnen. Der Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer zieht es hingegen vor, in seinem Buch denund den Menschen hinter dem rätselhaften Künstler in den Blick zu nehmen. Kein leichtes Unterfangen, wie Stefan Trinks in dereinwendet: Denn viele Fakten über Leben und Wirken Raffaels sind nicht überliefert. Dennoch erscheint ihm Pfisterers an Michael Baxandalls Kunstsoziologie angelehnte Erkundung von Raffaels Karriere und deroriginell und kurzweilig. Auch Pfisterers Exkurse zum Raffael-Kult und dem "" findet Trinks spannend.-Kritiker Christian Thomas stolpert zwar über Formulierungen wie "Superkünstler" und "showpieces", dem Maler kommt er hier aber dennoch näher: Er lernt, wie Raffael jedes Detail lebendig machte und eine neue Sicht auf den Menschen begründete, in der der Kritiker nicht nur ein lustvolles,erkennt, sondern die Anfänge der Pornografie.Das Ende der Imperien und die Geburt des NeoliberalismusSuhrkamp Verlag. 522 Seiten. 32 EuroMit großem Interesse haben die Kritiker Quinn Slobodians historische Darstellung dergelesen. Der kanadische Historiker, dessen Schwerpunkt vor allem auf deutscher Geschichte liegt, bringt nicht nur Klarheit in den allgegenwärtigen, aber unscharfen Begriff des Neoliberalismus, sondern überrascht in dieser vom Wien der Zwanziger bis zum Aufstieg Chinas reichenden "" auch mit erhellenden Thesen, schreibt Jens Balzer im: So datiere Slobodian die Geburtsstunde des Neoliberalismus auf dennach dem Ersten Weltkrieg oder zeige, warum es kein Zufall sei, dass sich Neoliberale sehr gut in nichtdemokratischen Systemen zurecht fänden und sie sogar begrüßten - so wie dasoder dasunter der Diktatur Pinochets: Staatliche Systeme sollen für sie nur gute Rahmenbedingungen für Konsum und Handel garantieren, bürgerliche Freiheiten verzichtbar, lernt Balzer. Gegen diese These könnte man allerdings einwenden, dass einige Protagonisten des Neoliberalismus wievor Diktaturen gerade fliehen mussten, und dassohne Zwang (er war nicht Jude oder in einer linken Partei) Nazi-Deutschland verließ.schreibt darüber in "Volk ohne Mitte" ( Leseprobe im). In derempfiehlt Thomas Assheuer das Buch. Weitere Besprechungen inund auf h. Gut besprochen wurde auch (Bestellen ): Selten wurde der Neoliberalismus als Ideologie so "spannend und pointiert" geschildert, meint etwa Martin Hubert imKleine Dinge im StadtraumKlaus Wagenbach Verlag. 192 Seiten. 30 EuroNach der Lektüre dieses Buches wird vermutlich niemand mehr auf der Straße so einfach an Pumpen, Brunnen, Pollern oder Telefonzellen vorbeigehen. Zu diesen sogenannten "" nämlich begleitet uns der italienische Architekt und Stadtwissenschaftler Vittorio Lampugnani auf seinen in 22 Kategorien unterteilten Spaziergängen durch Berlin, Paris, Zürich, London, Neapel oder Bilbao - und zwar sprachlich gekonnt,- und, wie etwa-Kritikerin Alexandra Wach versichert. Dank des "akribischen Flaneurs" wird sie beim nächsten Stadtbesuch in Neapel besonders auf den von Goethe gepriesenen schwarzen Lavabodenbelag achten. Auch Bernhard Schulz ( Tagesspiegel ) wird das Buch künftig als "" mit sich führen, nicht nur um sich wehmütig noch einmal an Telefonzellen und Litfasssäulen zu erinnern, sondern auch um viel Neues zu lernen: Dass die Straßen im 19. Jahrhundert in Paris und London mit Holz gepflastert wurden, wusste er bisher nicht. Als " empfiehlt Frank Dietschereit imdas Buch. Und in derentdeckt Brigitte Werneburg bei Lampugnani auch tiefergehende Reflexionen.Botanik und FantasieMatthes und Seitz Berlin. 342 Seiten. 38 EuroSchon das schöne Cover dieses Buches wirkt einladend - und wenn wirKritikerin Susanne Billig glauben, verspricht es nicht zu viel: Richard Mabey gilt als Neubegründer des englischenund nimmt uns mit auf eine ausgiebige, erzählt anhand von dreißig Porträts aus der Natur- und Kulturgeschichte von vertrauten ebenso wie von exotischen Pflanzen und bindet dabei historische Zeugnisse und kunstgeschichtliche Einlassungen mit ein: die Kritikerin liest von Grannenkiefern, diesind, vom Ginseng, der einst "höher gehandelt wurde als Gold", von wandernden Eiben oder Orchideen, die "Insektenduftstoffe imitieren". Dass Wissenschaftler und Gartenexperten ebenso zu Wort kommen wie der britische Lyriker und Romantiker, gefällt der Kritikerin. Ein "geistreiches, anschauliches" und "wunderschönes" Buch, das nicht zuletzt zu einem ganz neuen Verständnis der Pflanzenwelt führt, schließt die Rezensentin.