Literatur

Tea Obreht

Shahriar Mandanipur

Nicole Flattery

Benjamin Quaderer

Ken Liu

Sachbuch

Laure Adler

Paolo Giordano

Ulrich Johannes Schneider

Volker Ullrich

Dmitri Dergatchev Dmitri Dergatchev

Wladimir Velminski

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, der eine Provision bekommt.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanRowohlt Berlin 2020. 512 Seiten. 24 Euromit einer Frau und einem Muslim in den Hauptrollen? Funktioniert hervorragend, wenn man den KritikerInnen Glauben schenken mag, die Tea Obrehts Roman fast uneingeschränkt Hymnen widmen. In ihrem dritten Roman entführt uns die in Belgrad geborene und in Amerika lebende Autorin ins, an der Seite von Nora, einer darbenden Farmerin, deren Mann und Söhne verschwunden sind, und Lurie, Sohn eines Einwanderers aus dem Osmanischen Reich und verfolgter Outlaw. Am Beispiel dieser beiden erzählt Obreht mit historischen Fakten und Humor, mehrschichtig und mituntervon der Eroberung des Südwestens der USA im späten 19. Jahrhundert, lobt imMichael Schmidt, der hier auch erfährt, welche Konflikte im Einwandererland USA schwelten und welche Entbehrungen die Siedler in Arizona aushalten mussten.-Kritiker Wieland Freund lässt sich vor allem von den "gefangen nehmen und bewundert den "magischen Realismus", mit dem Obreht die alten Westerngeschichten aufpeppt: Ein spannendes und erfrischendes, lobt er. Ein surreales und, findet auch-Kritiker Thomas Winkler, der den migrantischen und zugleich feministischen Blick auf den amerikanischen Gründungsmythos überfällig findet. In derfühlt sich Nicolas Freund während der Lektüre an Cormac McCarthy (die Brutalität) und Garcia Marquez (der "chronikartige Ton") erinnert. Nur-Kritikerin Sarah Pines winkt ab: Warum den alten "Cowboylappen" auswringen, fragt sie.RomanUnionsverlag 2020. 448 Seiten. 24 EuroShahriar Mandanipur ist einer der bekanntesten iranischen Autoren. In seinem neuen Roman erzählt er uns anhand eines alternden Playboys von der: Vor dem Sturz des Schah-Regimes genoss Mandanipurs Held Amir dasin vollen Zügen: Alkohol, Musikclubs, Sex mit zahlreichen Frauen. Aus dem iranisch-irakischen Krieg kehrt er traumatisiert und mit einem abgerissenen Arm zurück. In wechselnden, chronologisch nicht geordneten Episoden lässt Mandanipur zwei Engel auf das Leben Amirs zurückblicken, auf die Zeit zum Beispiel, in der Amir in einem Heim für psychisch Gestörte lebt oder wenn er getrieben von Wahnvorstellungen auf der Suche nach einer verlorenen Liebe durch das von Krieg zerrüttete Teheran zieht.liest imCarsten Hueck diesen "großen" Roman, der ihm ", immer sinnlich" und zynisch in eindringlichen Bildern von Hoffnung, Schmerz und Leidenschaft erzählt. Eine beklemmende und "abgründige Reflexion" über den Iran, über Krieg, Gut, Böse und den Traum von Liebe verdankt Angela Schader in derdem Autor. Und mit seinenrechnet Mandanipur ganz nebenbei mit den Männern ab, die das Leben im Iran bestimmen, lobt sie.StorysCarl Hanser Verlag 2020. 256 Seiten. 20 EuroMit ihrem Debüt will uns die irische Autorin Nicole Flattery zeigen, wie man Spaß hat - dabei handeln ihre acht Stories ausschließlich von kaputten jungen Frauen, die in kuriosen Beziehungen zu Männern stecken. Liest sich aber trotzdem "geil", findet-Kritiker René Hamann - oder vielleicht auch deshalb: Vielleicht macht gerade dieder Frauen am Abgrund den Reiz der Erzählungen aus, vermutet er. Kombiniert mit der geschliffenen Sprache der Autorin entsteht für Hamann ein klares Bild vom weiblichen Leben im Neoliberalismus. In derrät Harald Jähner gleich zur mehrfachen Lektüre, um dieder Figuren zu erkunden: Einer Explosion nach der anderen wohnt er beim Lesen bei, lauter ", einer präzisen Konstruktion und jeder Menge "galligem" Witz, wenn Flattery ihre zwischen Rehabilitation und Bindungslosigkeit "irrlichternden" Frauen begleitet. Als "süchtig machende Mischung ausund Offenheit", beschreibt Anthony Cummins imden Band. Schon drei Jahrzehnte älter, aber nicht minder lesenswert sindneu aufgelegte Skandalerzählungen "Bad Behavior" Bestellen ): Wie knapp, präzise und neutral Gaitskill Masochismus, Unterwerfung und Dominanz analysiert, findet Marlen Hobrack in dernach wie vor beeindruckend.RomanLuchterhand Literaturverlag 2020. 592 Seiten. 22 EuroVon Liechtenstein hört man meist nur, wenn es um Geldwäsche und Steuerhinterziehung geht. Und genau davon handelt natürlich derdes jungen Autors Benjamin Quaderer. In Österreich geboren, wuchs Quaderer in Liechtenstein auf, bringt also neben Sachkenntnis auch eine gehörige Portion Boshaftigkeit und Witz mit. Die KritikerInnen liegen ihm jedenfalls zu Füßen. Zum "" erhebt Hubert Winkels in derden Roman, der ihm die chaotische und postmodern verschachtelte Geschichte des Hochstaplers Johann Kaiser erzählt, der aus dem Zeugenschutzprogramm heraus auf sein Leben zurückblickt: auf Stationen im spanischen Kloster, seine Affäre mit Fürstin Gina und den Verdacht, er habe deutschen Behörden Informationen überverkauft. Amüsant, satirisch undfindet Winkels das und bewundert zudem, wie Quaderer mit Schwärzungen, Rötungen und allen möglichen pseudodokumentarischen Tricks das Thema des Buches reflektiert. Imliest auch Philipp Theisohn die Verwandlung eines mittellosen Heimkinds zum weltläufigen Großbürger und schließlich zum Steuerdatendieb als Allegorie auf den Staat Liechtenstein.(Hg.)ErzählungenHeyne Verlag 2020. 672 Seiten. 16,99 EuroKeine einzige "Virus-Geschichte" bietet dieser von dem amerikanischen Autor Ken Liu herausgegebene Sammelband mit-Geschichten, warnt unsKritiker Marten Hahn vor. Aber genügend andere Alpträume, etwa zur Klimakatastrophe, zu Schadstoffsoftware oder unter Wasser lebenden Wanderarbeitern, fährt der Kritiker fort, für den Liu einist. Nicht alle hier von namhaften chinesischen AutorInnen versammelten Storys mögen gleichermaßen brillant sein, wendet Hahn ein: Cixin Lius "Mondnacht" steche natürlich hervor, aber auch die anderen sechzehn Texte findet der Rezensent mindestens lesenswert: Sie befassen sich mit wichtigen Themen, sind "originell" und "bildstark", meint er und ergänzt: Netflix-verdächtig.Die JahrhundertdesignerinElisabeth Sandmann Verlag, München 2020, 192 Seiten, 44 EuroDie Architektin und Gestalterinstand ihr Leben lang im Schatten von Le Corbusier, dabei verdanken wir ihr die unter Corbusiers Namen berühmt gewordene Liege , aber auch die Bar unterm Dach, die offene Küche und den Ethnochic. In Frankreich wird sie gerade mit Macht wiederentdeckt. Ausstellungen (mehr hier und hier ), Comics und Filmdokumentationen widmen sich dem Leben der visionären Designerin, Feministin und abenteuerlichen Entdeckerin., selbst eine Ikone des französische Kulturjournalismus, verbindet in ihrem Prachtband einen biografischen Essay mit vielen bisher unbekannten Bildern aus dem aufregenden Leben dieser schönen, sehr sportlichen und abenteuerlustigen Frau, und der überschlägt sich geradezu vor Begeisterung angesichts derim Dienste der Menschen, die Adler beschwört. Imempfiehlt Eva Hepper dringend diesen Band, als prächtige und kenntnisreiche Hommage an eine. Im-Magazin rät Alexandra Wach zur Beschäftigung mit der umstürzlerischen Garçonne.Wie die Corona-Pandemie unser Leben verändertRowohlt Verlag 2020. 80 Seiten. 8 EuroMan könnte dieses Buch für einen Schnellschuss halten - wenn es sich bei dem Autor nicht um Paolo Giordano, den promovierten Physiker und Bestseller-Autor unter anderem von "Die Einsamkeit der Primzahlen" handeln würde. Bereits Anfang April erschienen, blickt der italienische Autor in seinem Essay nicht nur auf die Auswirkungen derin Italien: Vielmehr sinniert Giordano über die Mathematik der Ansteckung, das neue Gefühl individueller Entmachtung oder die Globalisierung, verrät uns Marc Reichwein in der. Was Corona mit uns macht und über uns verrät, vermittelt der Autor der-Kritikerin Maike Albath als Gedankenkonvolut undsamt Interpretation. Dass Giordano sowohl Wissenschaftler als auch Schriftsteller ist, kommt dem Buch zugute, findet Albath.und ruhig erklärt ihr Giordano in Tagebuchform denoder den Charakter von Exponentialrechnungen, streut Alltagsepisoden und kritische Überlegungen zur Globalisierung ein, lobt sie. Im Interview mit Felix Bayer spricht Giordano über die Coronakrise.Die unterbrochene Lektüre im BildPiet Meyer Verlag 2020. 175 Seiten. 28,40 EuroIn einkann man keinen Finger stecken, um gedankenvoll in die Ferne zu blicken und über das Gelesene zu meditieren (und sich dabei vorteilhaft porträtieren zu lassen). Aber eine Reflexion über die "ist zugleich eine über den Medienwandel., Chef der Leipziger Universitätsbibliothek, hat diesen - nicht sehr häufigen - Topos der unterbrochenen Lektüre in der Kunstgeschichte entdeckt und knüpft daran eine Meditation über das Lesen, in der die Bilder womöglich mehr sagen als tausend Wörter. Lothar Müller widmete dem Essay in dereine ganze Seite: Der Finger im Buch sagt für Müller auch etwas über die Vorstellung vom "" aus, das laut der allgegenwärtigen Kulturkritik im digitalen Zeitalter verloren zu gehen drohe. Je tiefer die Lektüre, so zeige es Schneiders Bildergalerie, durch die er als ein Cicerone führe, desto eher musste sie immer schon unterbrochen werden. Für Rose-Maria Gropp in derist es das Moment derder Lektüre, das sie an Schneiders Lektüre des Lesens so fasziniert. Auch für sie ist es also indirekt eine Frage nach der Zukunft des Lesens und desDie letzte Woche des Dritten ReichesC.H. Beck Verlag 2020. 317 Seiten. 24 EuroAm 8. Mai jährte sich das Kriegsende zum 75. Mal, diewidmete dem Tag der Befreiung ein ganzes Dossier. Der Journalist und Historiker Volker Ullrich nimmt in seinem neuen Buch noch einmal die letzten acht Tage des Dritten Reiches unter die Lupe und komponiert aus Zeitzeugnissen, historischen Quellen und Memoiren ein gelungenes "", meint etwa-Kritiker Rudolf Walther. Kenntnis- und facettenreich vermittelt ihm Ullrich, welch unterschiedliche Bedeutungen diese Zeit für Flüchtlinge, Kriegsgefangene, Soldaten, Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, Frauen und Kinder hatte. Auch-Kritiker Dietmar Süß lobt nicht nur die präzise "Nahoptik", mit der Ullrich politische Geschehen um die Regierung Dönitz, die Befreiung der Konzentrationslager und das Wirken des Widerstands schildert, sondern auch den. Spannend fanden auch-Kritiker Richard Kämmerlings und-Kritiker Wilhelm von Sternburg das Buch. Für die Nachgeborenen eine empfehlenswerte Gelegenheit nachzulesen, wohin politischer Wahn und Moralverfall führen können, meint Sternburg.Deutsch - Russischciconia ciconia edition 2020. 236 Seiten. 35 EuroSchade, dass solche Bücher so selten besprochen werden. Nur imstellt Carsten Probst begeistert den von Dimitri Dergatchev und Wladimir Velinski herausgebenen Band vor, der das Zusammenspiel von Mode und Revolution erkundet. Eigentlich geht es weniger um Mode, stellt Probst klar, als um ein, das Revolutionen mit sich bringen. Er liest in dem zweisprachigen Band, der Beiträge aus den Zwanzigern von historischen ZeitzeugInnen wieoderversammelt, wie Revolutionsästhetik die Avantgarde dem Alltag einschreiben wollte: Nicht die Verzierungen dürfen dem Anzug die Form geben, sondern allein der Schnitt, dekretierte etwa die Gestalterin Stepanova, während der Futurist Brik ganz auf industrielle Fertigung setzte: "Künstlerisches Handwerk? Nichts als Ideologie", zitiert Probst. Einfach toll findet der Rezensent den Band, nicht zuletzt auch, weil er so schön gestaltet undist. Und die Zwischenteile, in denen heutige Künstlerinnen und Künstler, Designerinnen und Designer Revolutionäres und Modisches "und manchmal überaus zitierfreudig aus heutiger Sicht aufeinanderprallen lassen" machen Probst vollkommen glücklich.