Literatur

Ziemowit Szczerek

Olivia Wenzel

Anna Katharina Hahn

Johannes V. Jensen

Helen Wolff

Sachbuch

Jan Mohnhaupt Jan Mohnhaupt

Desmond Morris

Jürgen Wertheimer

Philip Manow

Barbara Bleisch, Andrea Büchler

Das Buch der polnischen DämonenVoland und Qvist Verlag. 288 Seiten. 22 EuroVerschwörungstheorien und Fakenews sind im Zuge der Coronakrise in aller Munde. Vielleicht ist es deshalb ganz spannend, gerade jetzt einen Roman zu lesen, der aus der Perspektive eines Journalisten geschrieben ist, derfür ein Internetportal produziert. Vor allem dann, wenn es sich bei dem Autor um Ziemowit Szczerek handelt - für Kritiker Ingo Petz einer der "einfallsreichsten" und "lebendigsten" Schriftsteller der. Szcerek nimmt uns an der Seite seines Antihelden mit Hang zu bewusstseinserweiternden Substanzen mit auf einenvon Krakau bis Warschau - mitten ins Herz der Finsternis: Polnische Mythen und Dämonen flankieren den Weg ebenso wie reale Begegnungen mitund. Dass der im polnischen Original bereits 2014 erschienene Text noch die Verhältnisse vor PiS schildert, geht für-Kritikerin Marta Kijowska angesichts derdes Textes und seiner Assoziationen und Reflexionen zu Pop, Träumen und nationalen Komplexen in Ordnung. Szczereks Roman ist nicht zuletzt "eine Mahnung an den Westen, nicht allen Klischees vom Osten aufzusitzen", meint Mathias Schnitzler in derRomanS. Fischer Verlag. 352 Seiten. 21 EuroEine ganz andere Ostgeschichte erzählt uns Olivia Wenzel in ihrem Debütroman "1000 Serpentinen Angst". Nachdem uns Bov Bjerg in seinem jüngsten Roman "Serpentinen" gerade erst in die westdeutsche Nachkriegsgeschichte geführt hat, erzählt uns Wenzel in den drei Teilen ihres Romans von einer schwarzen ostdeutschen Frau, die über ihrereflektiert und die sich gegen die, die ihr begegnen, wehrt.-Kritiker Felix Stephan lobt nicht nur, wie die Autorin "identitätspolitisches und linkes Denken" voneinander entbindet, sondern auch die Dialogform des Romans: Eine Stimme schildert, die andere stellt aufmüpfige Fragen. Eine große literarische Leistung, findet Stephan. nennt Fridtjof Küchemann in derden Roman, der seiner Meinung nach vor allem durch Klarheit, Reflektiertheit und Bissigkeit, spitze Dialoge sowie eine empfindsame Protagonistin besticht. Dieser Roman ist eine "", jubelt -Kritiker Enrico Ippolito, der während der Lektüre die "" der Erzählerin verspürt.RomanSuhrkamp. 308 Seiten. 24 EuroFür-Kritiker Richard Kämmerlings ist Anna Katharina Hahn die "Chronistin unserer leicht". Mit viel Lob nehmen die RezensentInnen auch Hahns neuen Roman auf, der uns in familiäre undebenso führt wie insder Weltwirtschaftskrise. Erzählt wird die Generationengeschichte der verlassenen Elisabeth, ihrer Tochter Cornelia, die sich auf die Spuren ihrer ausgewanderten Großmutter in den USA begibt, und des kleinen dicken Bruno, der mit seiner Schwester Stella bei der überforderten Oma Elisabeth in Stuttgart bleibt.Kritikerin Maike Albath staunt , wie Hahn all das zu einem "", mit Zeiten, Perspektiven und Märchenbezügen spielenden "" verwebt. Überzeugende Bilder und eine überraschende Perspektive auf "das ultimative Näheverhältnis" einer Familie aus der "Untersicht" attestiert-Kritiker Patrick Bahners dem Roman. Klugheit, mitund die Details des Lebens, bescheinigt Paul Jandl in derden Roman: Tragisch und komisch zugleich findet er, wie Hahn schwäbischen Fleiß und religiöse Spießigkeit zeigt. Für diehat Richard Kämmerlings mit der Autorin über ihr Talent gesprochen, aus kleinen Geschichten große Literatur zu machen.Guggolz Verlag. 235 Seiten. 22 EuroDiese Büchersaison bietet eine ganze Reihe bemerkenswerter Kurzgeschichtenbände, die wir auch schon in unserer Eichendorff-Liste zum Thema zusammengestellt haben. Johannes V. Jensens "Himmerlandsgeschichten" picken wir aber gern nochmal heraus: 1904 im dänischen Original erschienen, liegen die Geschichten des Nobelpreisträgers nun laut -Kritiker Jochen Schimmang in "bravouröser" Übersetzung von Ulrich Sonnenberg auf Deutsch vor und rufen nach Wiederentdeckung: Jensen erzählt vonim dänischen Himmerland ohne Folklore, dafür mit Sinn für Klassenunterschiede und die sturen Charaktere der Region, lobt Schimmang, der hier von Habgier, Vergewaltigung, Findelkindern und derliest. Im scheut Peter Urban-Halle den Vergleich mit Gottfried Keller oder Jeremias Gotthelf nicht. Lebensnahe Figuren, ein "kraftvoller" Erzählton, der Verzicht auf Moral und das instruktive Nachwort von Reinhard Kaiser-Mühlecker lassen den Kritiker eine klare Leseempfehlung aussprechen.RomanWeidle Verlag. 216 Seiten. 20 EuroAls Verlegerin war(1906-1994) berühmt. Zusammen mit ihrem Mann Kurt Wolff emigrierte sie 1941 in die USA, wo sie den Verlag Pantheon Books gründeten. Nach dem Tod ihres Mannes 1963 verlegte sie bis 1981 die Reihe "Kurt and Helen Wolff Books" bei Harcourt, Brace & World: mit Autoren wie Günter Grass, Max Frisch und Uwe Johnson, Italo Calvino und Georges Simenon. Dass sie, wusste kaum jemand. Wolff hatte offenbar auch nie vor, ihren Roman "Hintergrund für Liebe" zu veröffentlichen. Jetzt ist es doch geschehen, und die Rezensenten sind froh darüber: Der Roman über eine junge Frau, die sich in den 1930er Jahren in Südfrankreich in einen älteren Mann verliebt, ist eine "vor dem Hintergrund politischen Unheils, schreibt Julia Schröder im. Wie Wolff von einer selbstbewussten Frau erzählt, märchenhaft zuweilen, "zwischen Kitsch und Kunst", findet-Rezensentin Maria Frisé auf jeden Fall lesenswert. Dass es sich bei dem sich trennenden und wiederfindenden Paar im Text um Helen und Kurt Wolff handelt, steht für sie fest.Carl Hanser Verlag. 256 Seiten. 22 EuroEin spannendes und in der Forschung bisher vernachlässigtes Thema geht der Journalist Jan Mohnhaupt mit dieser Studie an: Ob Haustierverbote, Görings Jagdobsession, "Herrentiere", den" oder die Bedeutung von Seidenraupenzucht für die Fallschirmproduktion - Mohnhaupt lässt keinen Aspekt über das Tier-Mensch-Verhältnis im NS-Staat aus, loben die KritikerInnen. In der hebt Nora Voit diedieses, wie sie findet,Buches hervor, im zieht Jutta Person das Nachdenken über die Zusammenhänger von Tier- und Menschenzucht dem Anekdotischen im Band vor. Dieses Buch behandelt keineswegs nur einen "Bagatellaspekt" der Nazi-Herrschaft, insistiert Oliver Pfohlmann in der: Das Verhältnis der Nazis zu den Tieren werfe sehr charakteristische Schlaglichter auf ihre Ideologie, und das mache der Autor in "griffigem Schreibstil" mehr als deutlich. Während"Blondi" als deutsches Herrentier inszeniert wurde, behandelte man Hauskatzen als die "Juden unter den Tieren" (nach einer Formulierung des NS-Literaten Will Vesper), lernt Pfohlmann. Er gibt eine emphatische Leseempfehlung.Unionsverlag. 352 Seiten. 26 EuroAls " würdigt Eva Hepper indieses Buch des inzwischen 92-jährigen Zoologen und Verhaltensforschers Desmond Morris. Hepper ist die einzige Kritikerin der von uns ausgewerteten Medien, die das Buch bisher besprochen hat - aber nach ihrer Empfehlung möchte man sofort mit der Lektüre loslegen: Morris war vor seiner Karriere alsselbst surrealistischer Maler und stellte unter anderem mitaus, klärt uns Hepper auf. Der Autor ist also bestens gerüstet, um in Kurzbiografien und Episoden aus dem Leben von Andre Breton, Max Ernst oder Dali, aber auch von weniger bekannten Künstlern wie Victor Brauner oder Leonor Fini zu erzählen. Fotos und Werkabbildungen ergänzen die Geschichten über dasder Figuren, freut sich die Kritikerin: Ein so unterhaltsames und zugleich informatives Buch über die Surrealisten hat man noch nie gelesen, meint sie.Eine Geschichte seiner KulturenPenguin Verlag. 576 Seiten. 26 EuroDas Reisen fällt ja diesen Sommer etwas sparsamer aus - mit Jürgen Wertheimers europäischer Kulturgeschichte kann man aber nicht nur quer durch europäische Orte, sondern auch durch die Zeiten reisen. Mit Kulturgeschichte kennt sich der Tübinger Literaturwissenschaftler nämlich aus, versichert Thomas Speckmann in der, der Wertheimers Vorgehen, durch Erkennen und Aufzeigen Gegensätze und Gemeinsamkeiten zu erschließen, ausdrücklich lobt. Wertheimersvon der minoischen Kultur über den Kampf des Ostens gegen den Westen bis zum Europa des 19. Jahrhunderts, zeigt Speckmann auch, dass die Stärke Europas in der Ausbalancierung von Autonomiebestrebungen und Bindungsbedürfnissen liegt. "Ein", meint imauch Matthias Bertsch, der in dieser ebenso "grandiosen" wie "aktuellen" Identitätsgeschichte nicht nur in die kulturellen Abgründe des Kontinents blickt, sondern von Wertheimer auch auf die Doppelgesichtigkeit von Sprache und Kultur hingewiesen wird. spricht der Autor über europäische Diversität.Suhrkamp Verlag. 160 Seiten. 16 EuroFür den Politikwissenschaftler Philip Manow steckt diein einer Krise: Als Demokratieform, die über Institutionen und Parteien funktioniert, erscheint sie oft nicht mehr zeitgemäß, weil diese oft nur noch mit sich selbst beschäftigt sind.ist das neue Schlagwort, das uns aber eben auch Politiker wie Donald Trump beschert hat. Populisten wie er attackieren erfolgreich die Ausschlussmechanismen, die eben auch der Disziplinierung des unzivilisierten Plebs dienten, erklärt Jens Bisky in der. Zum anderen aber scheint Manow laut Bisky auch einzu fehlen, das heißt ein äußerer Gegner, so dass sich innere politische Gegnerschaften zu undemokratischen Feindschaften steigern. Für Bisky ist Manows Essay eine "soBeschreibung der demokratisch entdemokratisierten Gegenwart". Auch Jens Balzer ( lobt das Buch alsund in seiner Verkehrung gewohnter Perspektiven inspirierend. Beimfindet man auch ein Interview mit dem Autor.Über Autonomie und VerantwortungCarl Hanser Verlag. 304 Seiten. 22 EuroIm Zuge der Coronakrise gingen Bilder von rund hundert Neugeborenen um die Welt, die vonin einer Klinik ausgetragen und wegen der Pandemie nicht abgeholt werden konnten. Sonst wird eher selten über das Thema gesprochen - genau wie über sogenanntes "Gene Editing" oder "". Nun aber legen die Ethikerin Barbara Bleisch und die Medizinrechtlerin Andrea Büchler dieses Buch vor, das Susanne Billig imals sachkundigen, umfassenden Überblick über die empfiehlt . Dass die Autorinnen die verschiedenen Perspektiven auf das Thema rechtsphilosophisch und gesellschaftspolitisch analysieren, ergibt laut Billig einen anspruchsvollen und differenzierten Text, der zu eigener Meinungsbildung einlädt. Dass sie auf manch kritischen Aspekt (etwa über die Leihmutterdienste indischer Frauen) verzichten, findet die Kritikerin schade, aber auch so gibt das Buch ihr viel zu denken. Diehat ein Interview mit den beiden Autorinnen zum Thema geführt.