Literatur

Antonio Scurati

Valerie Fritsch

Lutz Seiler

Anna Burns

Regina Porter

Sachbuch

Karl Schlögel

Matthias Glaubrecht

Edward Wilson-Lee

Jan Wenzel

Kai-Uwe Merz

RomanKlett-Cotta Verlag 2020, 830 Seiten, 32 EuroIn Italien hat Antonio Scuratis Roman über den Aufstieg des Faschismus entlang der Lebensstationen, der Auftakt einer monumentalen Trilogie, bereits dieerreicht. Hierzulande sprechen die Zeitungen lieber mit Scurati als über das Buch, was allerdings auch derdes Themas geschuldet ist: Im Interview mit Ambros Waibel zog Scurati Parallelen zu Italien und demheute, im Gespräch mit Marc Reichwein warnte Scurati etwa davor, den Begriff des Faschismus zu inflationär zu verwenden: "Wenn alles, was einer ausgestellten moralischennicht ins Weltbild passt, faschistisch genannt wird, besteht die Gefahr, das, was wirklich Faschismus genannt werden muss, zu verharmlosen." Der Roman zeichnet anhand von Briefen, Zeitungsartikeln, Parteiprogrammen oder Tagebucheinträgen vor allem die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bis zumnach, allerdings aus Tätersicht, was Scurati auch Kritik einbrachte: Dabei ist "M." weit entfernt von Jünger'scher Sensationslust und Täterfaszination, beschwichtigt Jutta Person in derund lobt gerade dasund sorgfältig Recherchierte, aber auch diedes Romans. Von den sexuellen Eroberungen und Käsefüßen des Duce hätte-Kritikerin Maike Albath zwar nicht unbedingt erfahren müssen, die vielen historisch beglaubigten Stimmen im Roman machen für sie aber den Mehrwert aus.RomanSuhrkamp Verlag 2020, 174 Seiten, 22 EuroEinen ganz eigenwilligen Weg, von den generationsübergreifendenvor dem Hintergrund deszu erzählen, hat Valerie Fritsch gefunden, versichern uns die KritikerInnen. In einer literarischen Versuchsanordnung schaut die österreichische Autorin und Fotografin auf Anna und Friedrich, deren Sohn Emilkann. Erst die Geschichten der Großmutter über Krieg, Flucht, Hunger und die Kriegsgefangenschaft des Großvaters geben Auskunft über lange Verdrängtes. Keine Wohlfühlliteratur, aber eine, lobt-Kritiker Paul Jandl und bewundert "Sätze und", unter die Fritsch ihre Figuren legt. Klarheit, Lakonie und Metaphorik der Sprache wirken auch auf Peter Praschl (und wie das Gegenteil des beschriebenen Verschweigens. Diese Geschichte wirkt lange nach, meint er. Einen wundersamen,liest auch Miriam Zeh (): Sie bewundert vor allem dieund atmosphärische Dichte des Romans. Und im ruht sich Carsten Otto immer wieder auf "kleinen" aus, um sich einige der Sätze zu notieren.RomanSuhrkamp. 528 Seiten. 24 EuroAuf zwei Punkte können sich die Kritiker einigen: Die Nominierung von Lutz Seiler für dengeht in Ordnung. Und: So einenhat man bisher noch nicht gelesen. Seiler leuchtet jenen noch literarisch ganz unberührten Zeitpunkt kurz nach dem Mauerfall, aber noch vor dem Ende der DDR aus. So weht uns ein Hauch "" aus dem Roman entgegen, meint etwa imHelmut Böttiger, der hier gebannt einem DDR-Ehepaar beim Neustart folgt und staunt, wie "sinnlich" und klischeefrei der Autor von deren Ausbeutung im Westen erzählt. In derlobt auch Thomas Steinfeld die Kraft dieses Romans, der ihm eine Innenansicht der alternativen Szene im Osten von Berlin bietet - und dabei ganzauskommt. Auch Ijoma Mangold () lässt sich von Seiler gern in das Milieu derund Berliner Stadtguerilla entführen: Seilers Figurenzeichnung und seine Anschaulichkeit bei der Beschreibung des "" findet er groß.RomanTropen Verlag 2020, 452 Seiten, 25 EuroVöllig zurecht hat die nordirische Autorin Anna Burns für diesen Roman denerhalten, versichert uns-Kritiker Martin Halter. Vor dem nur vage real gehaltenen Hintergrund der politischen und religiösen Konflikte imfolgen wir einer jungen, "Mittelschwester" genannten Frau, die in einer von Tribalismus, sozialer Kontrolle undgeprägten Gesellschaft plötzlich vom titelgebenden Milchmann obsessiv verfolgt und von ihrem Umfeld bedrängt wird. Dass Burns auf ausführliche Schilderungen, "Zeitkolorit" und Figurennamen verzichtet, dafür Reflexionen und Dialoge einbindet, macht die Lektüre zwar nicht mühelos, gibt Halter zu: Die den Text durchziehendewird so aber spürbar, versichert er. Seltsam und faszinierend, originell, lustig,und einzigartig nennt Claire Kilroy imden Roman. Keine leichte Kost, dafür hochintelligent,und unerhört frisch, meint A. N. Devers in der. Spannung und brutale Absurdität lobt Laura Miller imRomanS. Fischer Verlag 2020, 384 Seiten, 22 EuroÜber sechzig Jahre, von der Bürgerrechtsbewegung bis zur Obama-Ära, deckt dieses Epos ab, mehr als dreißig Personen treten auf, im Mittelpunkt stehen die weiße Familie Vincent und die schwarze Familie Christie, deren Schicksale miteinander verknüpft sind. Alserlebt-Kritikerin Sonja Hartl den Roman, in dem ihr die amerikanische Autorin Regina Porter angenehm lakonisch und anhand von fiktiven Briefwechseln, Fotografien oder Shakespeare-Verweisen vonunter unterschiedlichen Bedingungen erzählt: Wie selbstverständlich Porter dabei die Themenundanpackt, findet Hartl beeindruckend.-Kritikerin Sylvia Staude mag vor allem das "Locker-Ausschweifende" des Romans, in dem sie in "" durch die Zeiten und von Figur zu Figur hüpft. Witz, bittere Wahrheiten undattestiert Angela Schader der Autorin in der. Im Interview mit Nora Reinhardt spricht Porter über Alltagsrassismus, Vorbilder und Afroamerikaner in Berlin."Chanel No 5" und "Rotes Moskau"Carl Hanser Verlag 2020, 224 Seiten, 23 EuroGeschichte ist überall. Auch im einzigen Requisit, daszu tragen behauptete, wenn sie schlafen ging:. Das Parfum gilt bis heute als revolutionär, weil esenthält. Und Aldehyde (einige banalere Ableger wie Formaldehyd dienen zur Desinfektion und sind heute fast so begehrt wie Parfum) sind "synthetische Stoffe, die nach etwasriechen und die früher das Chanel No. 5 so außergewöhnlich, abstrakt und bahnbrechend erscheinen ließen", heißt es in der Parfum-Enzyklopädie. Inneuem Buch erfahren wir, dass die Formel des Parfums zuerst im zaristischen Russland erfunden worden war, für einen Duft, der das 300. Kronjubiläum der Romanows feieren sollte. Durch diegelangte die Formel nach Paris, wo sie die Grundlage für Chanel No. 5 bildete. Die Rezensenten vonundsind dem Duft von Schlögels Geschichtserzählung verfallen. Er rede nicht nur über Coco Chanels Parfum und sein russisches Pendant "Rotes Moskau", sondern entfalte daran eine ganze- (und-)des 20. Jahrhunderts.Der Mensch und die Vernichtung der ArtenC. Bertelsmann Verlag 2019, 1072 Seiten, 38 Euro1072 Seiten Apokalypse? Jein. Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht malt zwar in seinem ziegelschweren Buch die Folgen des anhaltendenaus, aber er tut es mit soviel Sachkenntnis, Fakten und erzählerischem Schwung, dass er die Rezensenten nicht in die Schwermut treibt, sondernanregt. Für Glaubrecht ist das Artensterben noch dramatischer als der Klimawandel, erfahren wir. Wie er sein Thema historisch und perspektivisch angeht und es immer wieder, scheint dem-Rezensenten Joachim Müller-Jung überzeugend, auch wenn die Argumente nicht neu sind und der Autor sich manchmal in Widersprüche verstrickt. Und-Kritiker Michael Pilz schöpft sogar: Anders als den Klimawandel kann man das Artensterben durch eine kluge Politik noch aufhalten. Imkann man zur Einstimmung auf das Thema einen Essay von Glaubrecht lesen Eine literarische SpurensucheLuchterhand Literaturverlag 2019, 400 Seiten, 25 EuroDer britische Literaurwissenschaftlerist in Kenia aufgewachsen, er spricht Swahili, sein Buch "Shakespeare in Swahililand" ist also nur folgerichtig. Wilson-Lee rekonstruiert die Verbreitung des englischen Dichters auf dem afrikanischen Kontinent und stößt dabei auf eine erste "Hamlet"-Aufführung im Jahre 1607 auf einer vor Sierra Leone kreuzenden-Kritiker Andreas Rossmann findet diese Verbindung aus literaturhistorischer Recherche und Reportage spannend und lebendig. Er lernt unter anderem, wie Shakespeare den englischen Kolonisten zur Distinktion diente, später in Missionsschulen zum Unterricht und schließlich einem Jomo Kenyatta zur Kritik am Kolonialismus. Auch der britischewar fasziniert , im Interview mit dem erzählt Wilson-Lee von seinen Entdeckungsreisen in britischen und afrikanischen Archiven.(Hg.)Spector Books 2019, 592 Seiten, 36 EuroFür den-Rezensenten Jens Bisky gibt es derzeit kein aufregenderes Geschichtsbuch als dieser von Jan Wenzel herausgegebene Sammelband zum Jahr 1990, dervereint. Bisky schmökert darin vor und zurück, entdeckt, staunt und ergänzt nach Belieben. Dazwischen immer wieder Fragen des Herausgebers, die Bisky zu eigenen Überlegungen anregen, was wirklich wichtig war: der Mauerfall oder noch mehr die? In derzeigt sich Michael Pilz überwältigt von dem Panorama, das ihm das Buch eröffnet, und der Vernetzung von Bildern und Texten, ob zeitgenössisch oder rückblickend. Für Pilz ergeben sie einen großen "von 1990".-Rezensent Steffen Siegel fühlt sich durch die dokumentierte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gar an"Echolot" erinnert.Eine Kulturgeschichte der 1920er-JahreElsengold Verlag 2020, 208 Seiten, 25 EuroUnd noch ein Rückblick, diesmal auf die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts.-Rezensent Arno Widmann hätte sich zwar gewünscht, dass der Autor Kai-Uwe Merz seine Kulturgeschichte in die politischen Bewegungen jener Zeit eingebettet und verortet hätte, aber auch so ist es eingeworden, versichert er. Dass Merz sich in seinen vierzehn Kapiteln jeweils nurheraussucht - Döblins "Berlin Alexanderplatz" etwa für das Kapital Literatur - um seinen Punkt zu machen, findet Widmann überzeugend. Auch in diesem Buch versammeln sich weit zerstreute Mosaikteilchen zu einem Gesamtbild: ob es um die Gründung vongeht oder dienach Kriegsende, um Brecht, Grosz, Piscator oder. Bei letzterem geht Widmann ein Licht auf, wenn auch kein angenehmes: Die ganze Tragödie einer Generation, die, steht ihm auf einmal lebendig vor Augen. In der-Mediathek findet man ein 12-minütiges Interview mit Merz über sein Buch.