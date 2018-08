Bücherbrief

Literatur

Hanser Berlin Verlag. 288 Seiten. 19 Euro
Genau der richtige Roman für heiße Sommertage scheint Julia von Lucadous von Kritikern und Klappentext gleichermaßen als "" und "brillant" gepriesene zu sein. Erzählt wird die Geschichte der Hochhausspringerin Riva, die stets perfekt funktionierend Millionen Fans begeistert - bis sie sich weigert zu trainieren und in Folge von Motivationstrainerin Hitomi, die Riva über Kameras beobachtet, wieder auf Spur gebracht werden soll. Gelingt Hitomi das nicht, wird sieausgewiesen, in denen Menschen außerhalb der Gesellschaft in Schmutz leben. So weit, so bekannt im Genre, aber die Präzision, mit der "diese hochglänzende, neue, aber keineswegs komplett fiktive Welt" geschildert wird, ist faszinierend, meint-Kritikerin Kathleen Hildebrand: "Jedes Detail sitzt so genau, dass hinter der Makellosigkeit des Textes immer dieselbezu lauern scheint, um die es ihm geht." In derinteressiert sich Anja Ruf vor allem für das komplexe Verhältnis der beiden Frauen und kann angesichts der "spannenden" Lektüre auch mit der mitunter IT-lastigen Sprache gut leben.RomanVerbrecher Verlag. 128 Seiten. 18 EuroStefan Agopian gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren, höchste Zeit also, ihn auch hierzulande zu entdecken - was der Verbrecher Verlag mit diesem im Original bereits 1984 erschienenen Roman jetzt möglich macht. Wobei, ein Roman ist das Buch eigentlich gar nicht, wendet-Kritiker Jörg Plath ein: Zu unzusammenhängend und "" erscheinen ihm die hier geschilderten Abenteuer des Geografen Ioan und des Armeniers Zoac, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts und in Begleitung von allerlei Engeln, Teufeln und Fabelwesen wie dem Riesenvogel Odysseus oder einem sprechenden Rüden ihr Unwesen treiben. Bitte nicht nach Sinn suchen, in dieser wilden Mischung aus "und, aus heiterem Kinderbuch und Antike, derbem Beckett und Postmoderne", warnt er.-Kritiker Samir Sellami liest ein verspieltes Anti-Märchen à la Rabelais. "Verrückt,und burlesk" geht es hier zu, findet Jan Koneffke imund staunt nicht nur, wie subtil Agopian Anspielungen auf dasunterbringt, sondern lobt auchÜbersetzung der "verspielt-poetischen" Sprache.RomanCarl Hanser Verlag. 320 Seiten. 23 EuroDas ist nicht der lang erwartete-Schlüsselroman, versichern die KritikerInnen fast im Wortlaut, auch wenn es natürlich auch um Hallidays Affäre mit dem 45 Jahre älteren Roth geht. Doch der Roman istals das, findet-Kritiker Felix Stephan, der in dem aus drei Teilen bestehenden Text vor allem aber einen klug konstruierten Roman liest: Im zweiten Teil erzählt Halliday von einem in die USA emigrierten irakischen Exilanten, der am Flughafen Heathrow festgehalten wird und reflektiert dabei, was es bedeutet, sich alsdiese Perspektive anzueignen.-Kritiker Andreas Isenschmid hat nicht nur einen erstklassigen Roman über dengelesen, sondern die Heldin auch bei ihrerzur Schriftstellerin begleitet. Im lobt Anne Haeming die Subtilität, mit der Halliday die existentielle Frage stellt, wer die Rolle inbestimmen kann. Für dies hat Alexandra Alter die Autorin porträtiert . Weitere Besprechungen im Guardian , bei Goodreads und im Dlf-Kultur RomanCarl Hanser Verlag. 288 Seiten. 23 EuroDie Wiederentdeckung des russischen Autors Gaito Gasdanow, der sich im Pariser Exil als Schriftsteller und Journalist den Ruf eines "'" erschrieb, beschert uns ein weiteres wunderbares Buch: In diesem bereits 1925 erschienenen und nun erstmals ins Deutsche übersetzten Roman erzählt Gasdanow von jener Zeit, als er als Nachttaxifahrer imunterwegs war und in Boulevards, Bistros und Bars den Geschichten von Huren, Ganoven und anderenüber Absturz, Verfall und Scheitern lauschte.-Kritiker Werner Bartens erscheint Gaspanow wie ein "", der die Illusionen seiner Figuren und den Verfall der Gesellschaft kühl entlarvt und statt Paris-Klischees doch tröstliche und "warmherzige" Impressionen bietet.-Kritiker Andreas Breitenstein liest diesen, wie er meint, wichtigen Text desals kunstvolle Verschmelzung von Seelen- und Weltgeschichte liest. Im meint Lennart Laberenz: Vieles in diesen "eleganten Nachtfahrten" wirkt "taufrisch und doch erschreckend schnell vergessen, gerade vor der Folie hunderttausendfacher Zuwanderung nach Europa". Imkann man Dirk Hohnsträters Rezension als Podcast hören.RomanDuMont Verlag. 496 Seiten. 24 EuroEs ist wahrscheinlich Zufall, aber fällt doch auf, dass dieseeiner jungen Amerikanerin von den weiblichen Kritikern verrissen, von den männlichen aber gelobt wurde. Jedermann, aber besonderssollte diesen Roman lesen, meint ein hingerissener Christian Bos in der. Denn hier gehe es nicht nur um die Selbstverwirklichung der Heldin, um durchaus differenzierte Männerfiguren, sondern auch um- der Feministinnen untereinander aber auch generellen Machtfragen im Trump-Zeitalter. In dergefällt Peter Praschl besonders gut, dass die "feministische Superkarriere" der Heldin, mit ihren positiven Selbstermächtigungsbotschaften, auchgelesen werden kann. Und die Kritikerinnen?und den mit #MeToo ans Licht gekommenen Schändlichkeiten nicht angemessen, urteilt in derAntonia Baum über den Roman. Und-Kritikerin Marie Schmidt sind die Frauen mit ihren verschiedenen Varianten des Feminismus viel zuReportagenSuhrkamp Verlag. 448 Seiten. 22 EuroIn den USA ist unter dem Titel "Carbon Ideologies" gerade ein zweibändiger und brandaktueller Brocken von William T. Vollmann über den Klimawandel erschienen, (Richard Kämmerlings-Kritik hier ), hierzulande sind nun Vollmanns nicht minder aktuelle und wie die KritikerInnen versichern, eindringliche Reportagen über Armut auf Deutsch erschienen. Vollmann reiste quer durch die Welt,, von Japan bis in den Kongo, von Irland bis in den Jemen, traf auf Menschen, die, einst gut verdienend, nun auf der Straße leben, und spricht mit ihnen über Schuld, Karma, Umstände und Glauben. "", bisweilen auch unentschieden, nennt-Kritikerin Angela Schader die Reportagen, für die Vollmann ohne Sentimentalität auf die Menschen zuging und von denen sie lernt: "Armut ist mehr Erfahrung, denn "ökonomisch bezifferbarer Zustand". Das ist keine Elendspornografie, sondern "", lobt-Kritikerin Eva Behrendt, während die Schriftstellerin Tanja Langer in dervor allem "Beschreibungswut und" dieses "großen Dichters" bewundert . Vollmanns im Text vorgenommene Phänomenologie der Armut erscheint den KritikerInnen allerdings ein wenig beliebig.Und was wir dagegen tun könnenDeutsche Verlags-Anstalt. 320 Seiten. 22Es gibt eine Menge Bücher, die sich mit dem "" befassen. Karl Adam liest das Buch der beiden Harvard-Professoren in seinem lesenswerten Blogexpressis verbis zusammen mit Madeleine Albright und Yascha Mounk. "Dass sich die beiden Harvard-Professoren Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, die ausgiebig zum Versagen von Demokratien imoder imgeforscht haben, einmal mit ihrer US-amerikanischen Heimat beschäftigen würden, hätten sie 'nie gedacht'." Die beiden analysieren den Zerfall auch als eine innere Schwächung der Institutionen, die sich gegen Usurpatoren wie etwa Trump dann nicht mehr wehren können und so gesehen von innen gefressen werden. Immerhin, konstatiert ein erleichterter Lukas Leuzinger in der, gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass Amerika auf dem Weg in einesei. Als vertiefende Lektüre sei Studie "Existenzkrise der Demokratie" empfohlen, die sich mit der Weimarer Zeit befasst.Eine WarnungDuMont. 320 Seiten. 24 EuroManchmal kommt es eben nicht drauf an, was gesagt wird, sondern wer es sagt, meint Ulrich Gutmair in der: Albrights Ausführungen zum Faschismus bringen dem Rezensenten nicht unbedingt grundstürzende Erkenntnisse. Aber es ist eben ein "" einer Politikerin aus besseren Zeiten. Arno Widmann erkennt in derallerdings noch ein paar zusätzlich interessante Aspekte - etwa dass Albright kein Problem hat, auch den Linkenzu identifizieren. Faschismus sei jedenfalls nicht, was die Linke jahrzehntelang darunter verstand, lernt Widmann. Faschismus sei vor allem die Verachtung der Institutionen und die Feinderklärung an bestimmte Gruppen der Bevölkerung. So sagt es Albright selbst im Interview mit Nana Brink von: "Ich denke Faschismus heute ist eine, wie man eine Gesellschaft spaltet."Eine Kritik der WareSuhrkamp Verlag. 730 Seiten. 48 EuroLuc Boltanski und Arnaud Esquerre beschreiben in ihrem neuen Buch die neue Form des: "Sein Ziel", heißt es im Klappentext, "ist nicht mehr die industrielle Warenproduktion, die in die Entwicklungs- und Schwellenländer ausgelagert wurde, sondern die Anreicherung von Dingen, die bereits da sind. Der Wert von Waren sinkt normalerweise mit der Zeit, in derist das jedoch umgekehrt: Er steigt." Die Rezensenten sind von den Perspektiven der beiden Autoren fasziniert: Offenbar ist hier eine Klasse am Werk, die es schafft, bestehende Werte wie etwa Immobilien oder Designmöbel mit Erzählungen zum Kulturgut zu veredeln und damit auch ihrezu sichern. Das ganze hat auch direkt soziale, regionale und politische Auswirkungen: "Vor fünfzig Jahren waren der Norden und der Nordosten Frankreichs Industrieregionen, jetzt sind sie sehr arm, mit großer Arbeitslosigkeit", sagt Boltanski im Interview mit der(unser Resümee ). Einige Regionen des Südens, wie die Provence, die sehr arm waren, sind hingegen mittlerweile reicher: Wir sehen Tourismus, Dienstleistung, die Übernahme von Immobilien, die im Niedergang begriffen waren, aber auch neue Hausangestellte. Gerald Wagner fehlt in derallerdings diefür die steile und elegante These: Belege, Zahlen, belastbare Methodik? Fehlanzeige!Schirmer und Mosel Verlag. 224 Seiten. 48 EuroAlex Prager wollte eigentlich Schauspielerin werden, begann allerdings nach einer Ausstellung vonim Getty Museum im Jahr 2000 selbst zu fotografieren. Inzwischen kann die in L. A. geborenelängst selbst auf zahlreiche Ausstellungen in großen Häusern zurückblicken und auch ihre bei Schirmer und Mosel unter dem Titel "Silver Lake Drive" erschienene Monografie wird von den KritikerInnen begeistert aufgenommen: "", voller Hoffnung und Angst sind Pragers Aufnahmen, staunt-Rezensentin Sarah Pines, die unter dem grellen Anstrich der üppig inszenierten und mit ästhetischen Referenzen von Cindy Sherman bis Michelangelo Antonioni spielenden Fotografien immer auch eineerahnt. Zeitlosigkeit und einen Hauch des Bösen entdeckt imauch Sean O'Hagen, der Pragers gleichnamige Ausstellung in der Londoner Photographers Gallery bespricht. Imkann man einige von Pragers Fotografien sehen . Jenen, die mehr Spielraum im Bücherregal und im Portemonnaie haben, sei außerdem die 700 Euro teure und siebzehn Kilo schwere Holzbox " Books and Films " empfohlen - für-Kritiker Daniele Muscionico ein hinreißendes Beweisstück fürfotografische undverlegerische