Die Native-Reihe mit Filmen indigener Filmemacher widmet sich in diesem Jahr Produktionen aus dem: Aus Indonesien und den Philippinen, aber vor allem aus Hawaii, Neuseeland und all den Gebieten Ozeaniens, die die Polynesier einst mit ihren Einbäumen erschlossen, indem sie. Es ist filmisch ein spannendes Gebiet, thematisch längst nicht so erschöpft wie etwa die Lebenswelt der Inuit, aber auch visuell mit seiner ganz eigenen Ästhetik der Totems und Gesichtstätowierungen faszinierend.Eröffnet wird die Reihe am Freitag Abend mit einer Weltpremiere, der kollektiven Produktion "Vai" , für die mehrere Regisseurinnen von Samoa, Tonga, Fidschi, den Salomonen und den Cookinseln dasauf den Inseln des Südpazifiks porträtieren.Die bisher bekannten Filme versprechen einen ergiebige Auswahl. Zum Beispiel Hepi Mitas Porträt seiner Mutter: Die Aktivistin und Dokumentarfilmerin setzte die Situation dermit einer Wucht und Unerbittlichkeit auf die Tagesordnung, dass sie stetsund mit dem anderen auf den Festivalbühnen der Welt stand. "How Mum Decolonised the Screen" ist eher Hommage als Porträt, aber bei einer Person wie Merata Mita lassen sich dieeh nicht wegbügeln: "", lautete ihre Devise.Merata Mitas Leben mit dem Film begann Ende der siebziger Jahre, da hatte sie schon lange als Lehrerin gearbeitet, war zwei Mal geschieden und Mutter von fünf Kindern. Im neuseeländischen Fernsehen beklagte sie das mangelnde Wissen der Maori-Frauen, die sich bei der Verhütung recht erfolglos aufverließen. Sie begann als Mitarbeiterin bei einer Doku über den Waitangi-Vertrag, mit dem den Maoris durch eine falsche Übersetzung die Rechte an ihrem Land abgeluchst worden war. Dann drehte sie ihre eigenen Filme, über die Besetzung von "Bastion Point" oder über diewährend der umstrittenen Rugby-Tournee der international geächtetenaus Südafrika. Während sie in Europa als Filmemacherin gefeiert wurde und mit Auftritten auf dem Sundance Festival viele indianische Stimmen in den USA inspirierte, war sie für Neuseeland persona non grata.. Immer wieder versuchte die Polizei, ihr Material zu beschlagnahmen.Ausschnitte aus ihren Filmen, Fernsehinterviews und Dokumentarmaterial zeigen die radikale Aktivistin, die sich Gesichtstattoos zulegte,ablehnte und keine Schwäche zuließ: "Fußsoldaten müssen mutig und entschlossen kämpfen." (Auffindet man ein 3-teiliges knapp 30-minütiges Interview mit ihr: hier hier und hier ). Bewegend sind die Interviews mit ihren Kindern, die alle eine typische Maori-Kindheit erlebt haben, in Armut, mit gewalttätigen Vätern und ständigem Ärger mit der Polizei. Ihnen allen merkt man an, dass sie den Preis für den Kampf ihrer Mutter zahlen mussten. Tapfer bekunden sie vor der Kamera, dass sie immer wieder dazu bereit wären. Und doch zeigt sich hierdes Filmemachens gleich doppelt. Denn Hepi Meti, der Chronist und Archivar, war als jüngster Sohn ein später Nachzügler, der unbeschadet aus all den Schlachten hervorging, die seinen älteren Geschwister noch übel zugesetzt hatten. Er fängt in seinem Film das Leben seiner Mutter mit einerein, die für die Branche typisch ist und immer wieder ins Floskelhafte kippt. Und doch ahnt man, dass er in seiner Unbekümmertheit auch der einzige ist, der überhaupt diesen doch beeindruckenden Film über seine Mutter drehen konnte.Die Doku "Out of State" der amerikanischen Filmemacherinbeschäftigt sich mit der Orientungs- und haltlosigkeit. Wie die Maori in Neuseeland sind auch die Hawaiier polynesischer Herkunft, eindeutig erkennbar an denauf dem Körper und im Gesicht. Lacey erzählt eine Geschichte, die an bitterer Ironie nicht zu überbieten ist: Denn das schöne Hawaii mit seinem kosmopolitischen Honolulu und dem glamourösen Strandparadies Waikiki hatfür all die indigenen Männer, die in Armut, Kriminalität und vor allem Gewalttätigkeit versinken. Deswegen werden sie nach Arizona geflogen und in einem privaten Gefängnis untergebracht. Zu dessen beliebtesten Programmen gehört die Unterrichtung in hawaiischer Kultur, vor allem in, die helfen sollen, die Kraft dieser Kolosse zu bändigen. Man weiß nicht, worüber man mehr staunen soll: Über die, mit der die schweren Jungs im Hochsicherheitsknast von Eloy tanzen, oder über die Ernsthaftigkeit, mit der sie versuchen, ihre eigenen machtvollen Körper unter Kontrolle zu halten.Lacey konnte im Gefängnis drehen, sie zeigt, wie sich die Männer Geschichte und Kultur ihrer Vorfahren aneignen oder auch die Schönheit underlernen. Sie zeigt aber auch, wie wenig die Kultur am Ende ihren beiden Protagonisten, David und Hale, hilft, nach etlichen Jahren im Gefängnis in der Freiheit klarzukommen. Laceys Film ist ein wenig ungeschickt aufgebaut, zu schnell verschießt sie zu viel von ihrem Pulver. Doch "Out of State" ist ein wuchtiges und höchst irritierender Beitrag in der Debatte um kulturelle Identität und Emanzipation,Während man sich von Mita und Lacey noch viel mehr gewünscht hätte, mit der Bildlichkeit Polynesiens vertraut gemacht zu werden, istFilms "Busong" von 2011 ein einziger ästhetischer Rausch, visuell und akustisch. Die Vernunft ist suspendiert. Solito arbeitet hier unter seinem indigenen Namen Kanakan-Balintagos und verknüpft verschiedene Erzählungen der Palawan, der Ureinwohner der Philippinen, zu einem hypnotisierenden Kaleidoskop. Er erzählt von, Fischern und Holzfällern, vom betörendund dem tödlichen Gift des Steinfisches.Zwei Geschwister ziehen durch einen verwunschenen Urwald, über geheimnisvolle Berge und an der paradiesischen Pazifikküste entlang, auf Heilung von der Krankheit hoffend, die den Menschen von innen auffrisst: Unglücklich,! Grausam, wer Natur und Menschen zu beherrschen trachtet! Die schützenden Amulette versinken im Wasser. Die Wunden, die geschlagen werden, sitzen tief. Kann der Arzt in der Nickelmine helfen oder die Heilerin in ihrer Bambushütte? Lianen gleich schlängeln sich die Mythen und Legenden durch den Film, der weder linear noch realistisch erzählt. In diesem Reich herrschen Rangkatulung und Angkadang. Erinnerungen, Träume und Visionen verbinden sich mit den Schmetterlingen, den Wasserfällen und den weißen Stränden des Atolls zu einer einzigen