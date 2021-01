Stephan Ernst, der Mörder des Politikerserhält zwar lebenslang, nicht aber sein Mitangeklagter Markus H. Konrad Litschko nennt das Urteil in der"mutlos und bitter": "Mit Walter Lübcke wurde erstmals in der Bundesrepublik ein Politiker durch einen Rechtsextremen erschossen. Das Gericht fand dazu, ordnete die Tat nicht gesellschaftlich ein. Auch das ist befremdlich. Dafür verurteilt es nun- einen, der allerdings so allein nicht war, sondern im Internet, an AfD-Stammtischen oder auf einem Aufmarsch in Chemnitz in seinem Hass bestärkt wurde." Litschkos ausführlicher Bericht von der Urteilsverkündung ist hier hat alle Fähigkeit zu einer, aber durch das Veto der Mitgliedsstaaten kann es nicht handeln wie eine Weltmacht. Die EU ist einam Ruder", sagt der niederländische Schriftsteller im großen Gespräch mit Peter Riesbeck über, den Brexit und die Gefahr von Fake News: "'Post-Truth is Pre-Fascism', auf das Zeitalter nach der Wahrheit folgt die Ära vor dem, da stimme ich dem Historiker Timothy Snyder zu. Ich kenne die Vorbehalte gegen die Verwendung des Begriffs 'Faschismus', er dient oft als Pauschalurteil. Aber die Sehnsucht nach einem 'Führer', der Ausschluss von 'Wir' gegen 'Sie' erlebt in Teilen der Bevölkerung eine bedrohliche Renaissance. Wenn die ökonomische Erholung in Europa nach der Pandemie nicht gelingt, sehe ich eine ernsthafte. Ich weiß um die Bedeutung des Begriffs, aber ich halte die Bedrohung für real."Die deutsche Öffentlichkeit ist an Außenpolitik wenig interessiert, und so kümmerte es sie auch nicht besonders, dass, der mögliche Kanzlerkandidat der CDU, jahrelang ein eifriger Lautsprecher derwar - seine Positionen hat er inzwischen ein wenig abgeschwächt. Er ist nicht allein, schreibt Richard Herzinger im: "Tatsächlich wachsen in Deutschland, die sich in einer tiefen Skepsis gegenüber der deutschen Nato-Integration äußern. Dies betrifft in erster Linie die SPD, die das Zwei-Prozent-Ziel der Nato ablehnt. Führende Sozialdemokraten befürworten zudem einen Rückzug Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe im Rahmen des atlantischen Bündnisses. Die Nähe einer Reihe von maßgeblichen SPD-Politikernist notorisch."Armin Laschet ist wie die meisten maßgeblichen Politiker auch für die Gas-Pipline, mit der Russland die osteuropäischen Länder überbrückt. Die politischen Nebenfolgen benennt Reinhard Veser in der: "Die Ukraine verliert damit nicht nur bedeutende Einnahmen, sondern vor allem. Solange das Regime in Moskau wirtschaftlich davon abhängig ist, dass das wichtigste Exportgut Russlands störungsfrei durch die Ukraine fließt, ist es unwahrscheinlich, dass es seinen hybriden Dauerkrieg gegen das Land politisch oder militärisch eskalieren lässt. Fällt diese Abhängigkeit weg, haben Wladimir Putin und seine Leute freie Hand."Von den berichtet in einem offenen Brief in derder in St. Petersburg lebende weißrussische Schriftsteller : "Im Jahr 2020 gab es in Belarus, die zu 97 administrativen Verhaftungen führten. Insgesamt haben Journalisten in Belarus mehr alsverbracht. Seit dem 9. August 2020 wurden mindestens 62 Fälle von körperlicher Gewalt gegen Journalisten registriert, darunter der gezielte Schusses auf die Nascha Niwa-Reporterin Natalja Lubnewskaja.Die russische Zeitung, die auch über die Proteste in Belarus berichtet, hat herausgefunden, dass bestimmtefür jeden gefangenen Kameramann oder Fotografen eineerhalten." Was will Lukaschenko verbergen, fragt er: "Vielleicht, dass nach den Wahlen mehr als tausend Strafverfahren gegen Beteiligte an den Wahlkampagnen seiner politischen Gegner eingeleitet wurden. Oder dass in Belarus derzeitgelten, einschließlich der Präsidentschaftskandidaten Wiktor Babariko und Sergej Tichanowski." Ebenfalls in derberichtet Francesa Polistina von den Repressionen gegen die. ( Unser Resümee ).