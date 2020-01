Den Beginn die-Autor Thomas Schmid in seinem Blog schon ganz am Anfang der Bundesrepublik. Anders als man denkt, seidie modernere Partei gewesen, da interkonfessionell und für alle Strömungen offen. Die CDU habe sich als erste von der "der Idee der" verabschiedet: "Auch wenn sie oft als reaktionär oder restaurativ gescholten wurde, die CDU war stets eine Partei des Ausgleichs, eine pragmatische Partei neuen Typs gewesen. Weil das die SPD mit Blick auf ihre lange und oft ruhmreiche Geschichte erst ablehnte und später unter Qualen nachholte, hatte sie im Grunde immer schon. Weil sie als älteste deutsche Partei an ihrem ideologischen Gründungsmythos festhielt, stand sie sich selbst im Weg. Tradition kann ein Fluch sein."Auf das Büro des SPD-Abgeordnetenin Halle wurde geschossen. Diaby spricht mit Boris Herrmann von derüber Rassismus und Solidarität, aber auch darüber, dass diese Gesellschaft Migranten bis heute nicht als integralen Teil der Bevölkerung ansieht. Es sei "es ein, dass wir da nach siebzig Jahren Einwanderungsgeschichte immer noch darüber reden müssen. Wir sind ein Land, in dem rund 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund leben - und im Bundestag sitzen. Bei der politischen Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind wir ein Entwicklungsland."Seinabschotten, will Diaby auf keinen Fall, erklärt er im Interview mit: "Wenn man anfängt darüber nachzudenken, wie man sich besser gegen Bürger schützen kann, dann läuft etwas falsch. Die Lösung musssein. Die gesamte Gesellschaft sollte sich darüber austauschen, in was für einem Land sie leben will. Was man dabei nicht vergessen darf: Es gibt zwar Menschen in diesem Land, die radikale, menschenverachtende Positionen vertreten - aber sie sind. Sie sind laut und erwecken damit den Eindruck, sie wären es. Aber das stimmt nicht, dieser Eindruck darf gar nicht erst entstehen. Gerade deswegen sollten Demokraten, um zu zeigen, dass diese Menschen die Minderheit sind, auch in den sozialen Medien."In derfür Menschen mit ausländischen Wurzeln. Sowohl im Bekanntenkreis, im Privaten, als auch in der Öffentlichkeit. Es gibt keinen Grund für Hysterie, aber jeden Grund für." Aber er warnt auch vor hysterischen Übertreibungen: "Wenn-Autorinnen Deutschland als '' bezeichnen, als Land voller Rassisten, dann ist das. Wenn durchaus bereichernde Essay-Sammelbände von Menschen mit ausländischen Wurzeln den Titel 'Eure Heimat ist unser Albtraum' tragen, löst das bei mir ebenfalls Kopfschütteln aus. Denn Deutschland ist in weiten Teilen noch immer ein wunderbares Land mit einer."Vor dem Brexit gibt es Sorgen, dass sich der Status dernach und nach verschlechtert, schreibt Gaby Hinsliff im. Sorgen gebe es besonders auch um bis zu 900.000 EU-Bürger, die überhaupt erst um einen Status nachsuchen müssen und dafür bis 2021 Zeit haben. "Aber dann könnten sie zum Opfer von Theresa Mays feindseligen Regelungen werden, was sogar dazu führen könnte, dass sie nicht mal ein Bankkonto eröffnen können. Manche fürchten auch, dass Rechte von künftigen Regierungen verwässert werden könnten, oder sie klagen übernachzuweisen, dass sie ein Recht haben, das staatliche Gesundheitssystem NHS zu nutzen - manchmal nach Jahren beim selben Hausarzt."sichert zwar durch seine jüngste Verfassungsreform vor allemab, schreibt Pavel Lokshin in der, aber es gebe Anlass für vorsichtigen Optimismus, denn nebenbei lege Putin "ein neues Raster vonüber die dysfunktionale russische Politik. Ein Raster, das ihn überleben könnte."