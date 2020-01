Aufdie Welt, wie sie 2030 nach Umsetzung der EU-Klimaziele aussehen könnte. Zum Beispiel in der: "Müssen die großen Rinderzuchtbetriebe schließen, weil sie die Methan-Grenzwerte überschreiten? Müssen Sie sich durch Emissionshandel freikaufen? Oder wird Rindfleisch schlicht durch Treibhausgas-Steuern verteuert? Ein durchaus plausibles Szenario geht davon aus, dass Fleisch nur mehr aus extensiver Weidehaltung stammen undsein wird, während überall dort, wo heuteverwendet werden - Burger, Würste, Fast-Food-Schnitzel -,zum Einsatz kommen. Viele landwirtschaftliche Flächen werden aufgeforstet werden, denn CO₂ muss nicht nur eingespart, sondern auch aktiv der Atmosphäre entzogen werden, weshalb sich die schlauen Bauern wohl über kurz oder lang das Anlegen von dauerhaften Wäldern durch Prämien belohnen lassen werden."Man kann's mit dem Umweltschutz auch übertreiben, seufzt Rainer Haubrich in dermit Blick auf, wo Naturschützer schaffen könnten, was anderen nicht gelang: Das ganze Projekt zu Fall zu bringen wegen: "Nicht nur in Stuttgart hat der Artenschutz inzwischen groteske Züge angenommen. Für die Autobahn A44 in Hessen wurde ein vier Kilometer langer und 50 Millionen Euro teurer Tunnel gebaut, um eine Molchkolonie zu schützen - das waren."Der Schriftsteller schickt demden zweiten Teil seiner. Hier blickt er auf die Verwüstungen, die derauf Landflächen angerichtet hat, auf denen indigene Völker lebten: "Würde man eine Geschichte der Ungleichheit Chiles schreiben wollen, man könnte sie in Quitor beginnen lassen und ohne Unterbrechung bis in die Gegenwart Chuquicamatas fortschreiben. Dieliegen hier offen, in diesem bis vor wenigen Jahren größtender Welt, einem gigantischen, im Verlauf von mehr als hundert Jahren über tausend Meter tief in die Erde gesprengten Loch. Diesem Loch verdankt Chile seinen Reichtum. Es klafft im größten Kupfererzkomplex des Planeten und auf der seit Jahrtausenden bewohnten Erde der Atacameños. Über ein Drittel des in den Weltmärkten gehandelten Erzes stammt aus dieser Region. Und über die Hälfte aller Exporte des Landes sind Kupferkonzentrate. In Form von Stromleitungen überziehen sie unseren verkabelten Planeten. Loreto und Jorge warnen mich, bevor ich aufbreche: 'Wenn du zu den Minen fährst, nimm eine Atemmaske mit! Die Menschen dort.'"